Mất cơ hội vì ảo tưởng 'IT lương 15 triệu, làm chi cho mệt'

Nếu ai cũng tự cho mình học hành cực khổ, làm việc áp lực rồi định giá bản thân quá cao, sẽ để lỡ nhiều cơ hội.

"'Nếu lương IT chỉ 15 triệu đồng thì chắc chẳng ai đi học và làm IT cho mệt'.

Tôi thấy câu này dễ làm cho người ta ảo tưởng về thu nhập của ngành, dẫn đến vụt mất nhiều cơ hội. Tôi làm IT chuyên phần mềm cũng 10 năm rồi và theo đánh giá thì 15 triệu vẫn là mức lương phù hợp cho các bạn dưới cấp độ senior.

Tùy tính chất công việc ở công ty hay lĩnh vực bạn theo đuổi mà mức lương sẽ cao hay thấp hơn số đó. Không chỉ IT mà ngành nào cũng vậy, nếu không chịu đổi mới, học hỏi thêm thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải.

>> Đằng sau chuyện lương IT 'vài nghìn đôla, mua nhà, mua xe'

Hiện tại, tôi làm nhiều công ty một lúc và học hỏi thêm rất nhiều công nghệ và chuyên môn khác. Học hỏi để đáp ứng yêu cầu của bản thân là trên hết, chứ không phải là sợ bị đào thải như bạn kia".

Độc giả Lê Thành Đô bình luận như trên, chia sẻ quan điểm rằng mức lương 15 triệu đồng cho một người mới vào nghề IT, chưa đến cấp độ senior là hoàn toàn phù hợp. Bình luận này được viết sau bài 'IT phần mềm lương 15 triệu thì làm chi cho mệt'.

Với lý do "người làm IT ban ngày đi làm, ban đêm, cuối tuần phải học, thậm chí còn phải học nhiều hơn thời sinh viên. Nhiều đêm ngủ không ngon vì phần mềm bị lỗi", nhiều độc giả nói rằng sẽ không nhận việc lương chẳng như mong muốn.

Độc giả gnoudn2d chia sẻ:

"Hai bằng hay có bằng cao hơn nữa mà thất nghiệp cũng bình thường, bằng cấp nhiều và cao không có nghĩa là biết làm việc. Bạn tôi từng thi đầu vào là á khoa một trường top, tốt nghiệp loại giỏi. Sau khi ra trường, nhiều công ty săn đón vì bằng giỏi, nhưng sau 20 năm giờ bạn ấy kiếm một tháng 10 triệu cũng khó, khó vì bạn ấy không có tư duy làm việc và luôn xem mình giỏi. Việc lương thấp thì không làm, lương cao với không tới, và kiến thức không chịu cập nhật.

Đừng bao giờ tự tin mình có bằng giỏi thì ai cũng cần mình. Nhiều người cứ ngộ nhận mình giỏi dựa vào tấm bằng, nhất là phụ huynh, làm cho con cái họ cũng ảo tưởng theo.

Theo tôi, học sau khi tốt nghiệp hoặc ra đời mới thực sự là học, còn tự tin thái quá vào cái bằng thì chỉ làm khổ mình thôi. Nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học thất nghiệp rồi đi học thạc sĩ, nghe thì oai nhưng tỷ lệ giỏi hơn sau khi học thạc sĩ thì rất thấp, dù hầu hết ai cũng có bằng.

Tôi cũng học công nghệ thông tin, tuy không theo nghề nhưng cái tư duy ngành và khả năng nắm bắt xã hội, nắm bắt cái mới giúp tôi lanh lẹ hơn. Tiếp cận các công nghệ nhanh hơn các ngành khác, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc".

Ngành IT không thiếu nhu cầu về nhân lực, nhưng cái mà thị trường cần là những người thực sự giỏi và có chuyên môn cao. Độc giả N0_dev nhận định:

"Nhu cầu tuyển dụng IT cũng đang tương đối, nhưng đó là nhu cầu về người IT giỏi, có trình độ chuyên môn, nên lương cũng sẽ tương đối cao, cỡ trên 25 triệu. Hiện nay, nhiều bạn theo học IT nhưng thực tế trình độ và tư duy rất hạn hẹp. Làm việc với ngôn ngữ lập trình dễ, nên mức thu nhập nền của ngôn ngữ đó cũng chỉ loanh quanh 15 triệu thôi. Nếu có tăng thì cũng chậm, và bậc tăng thì khá thấp".

Độc giả T_T Tran nói không chỉ riêng ngành IT mà bất kỳ công việc nào liên quan đến máy tính, phần mềm cũng đòi hỏi sự học hỏi không ngừng:

Thật ra, các ngành nghề làm việc với máy tính và phần mềm đều phải như vậy cả. Ví dụ, thiết kế đồ họa thì phải tự học và nghiên cứu các phong cách nghệ thuật mới, các phần mềm mới để công việc nhanh hơn.

Hoặc nghề sửa ôtô cũng cần học thêm rất nhiều vì hiện nay có ôtô điện, các hệ thống máy tính trên ô tô cũng phức tạp hơn. Có người còn nhận xét rằng hệ thống điện của ô tô phức tạp hơn cả một chiếc máy bay cá nhân loại nhỏ. Nên nghề nào cũng cần tự học nâng cao, đặc biệt là các nghề dùng máy tính để làm việc".

Thành Đô tổng hợp