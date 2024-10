'IT phần mềm lương 15 triệu thì làm chi cho mệt'

Ban ngày đi làm, ban đêm, cuối tuần phải học, thậm chí còn phải học nhiều hơn thời sinh viên. Nhiều đêm ngủ không ngon vì phần mềm bị lỗi.

"Do bạn này có hai bằng đại học 'trường top' nên khả năng là yêu cầu về lương cao, trong khi kinh nghiệm hiện có không phù hợp với mức lương yêu cầu cũng như nhu cầu ở nhiều công ty, dẫn đến khó cạnh tranh với các bạn trẻ hơn hoặc nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi chỉ có bằng cao đẳng nhưng hiện tại đang làm một lúc nhiều công ty, một trực tiếp và còn lại là remote".

Độc giả Lê Thành Đô bình luận như trên, sau Podcast Nhân sự IT chật vật tìm việc, giữ vị trí. Theo đó, hơn nửa năm tìm việc, nhân vật trong bài bị từ chối từ hàng chục công ty dù có trong tay hai bằng đại học trường top.

Hai năm trở lại đây, thị trường việc làm ngành IT gặp khó khi hàng loạt nhân sự tại các công ty bị sa thải, nhu cầu tuyển dụng ít. Thêm vào đó, hệ quả từ việc nhiều người ồ ạt học IT vào những năm trước, dẫn đến "thừa cung" nhân sự.

Độc giả Le Anh cho rằng nên giảm mức lương mong muốn để có việc, thay vì chịu thất nghiệp:

"Các bạn trẻ bây giờ có suy nghĩ rất đơn giản, tìm việc là cứ phải lương 30-40 triệu đồng một mới gọi là đủ. Thực ra là do giai đoạn ngành nghề các bạn đang hot, gặp thời điểm thị trường thiếu nhân lực, nên các bạn có giá.

Những năm qua đua nhau học IT, dẫn đên dư thừa nhân lực lại thêm kinh tế gặp khó khăn thì tự nhiên cạnh tranh nhiều lên, giá trị các bạn giảm đi. Đây tương tự như trường hợp của ngành giao thông, xây dựng những năm 2010".

Về tổng quan, mức lương thị trường IT Việt Nam trung bình đạt 34,4 triệu đồng một tháng, cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân đầu người cả nước quý III/2023 là 7,1 triệu đồng một tháng (theo Tổng cục Thống kê). Do đó, đây vẫn đang là ngành hấp dẫn hàng đầu về lương.

Cộng thêm do đặc thù về tuổi nghề, lượng chất xám đầu tư nhiều, nguy cơ bị đào thải cao, độc giả eric.garner.107 nói nếu lương không được 15 triệu đồng, chẳng ai học và làm ngành IT:

"Nhiều bạn không làm ngành IT nên không hiểu được. Khi bước chân vào IT bạn phải học gấp nhiều lần người khác, khi bạn đi làm khối lượng công việc, độ căng thẳng và áp lực rất lớn, thời gian bạn bỏ ra cho công việc nhiều hơn các ngành nghề khác.

Và đặc biệt là ban ngày đi làm, ban đêm, cuối tuần bạn phải học, thậm chí bạn còn phải học nhiều hơn lúc còn đi học, nhiều đêm ngủ không ngon vì phần mềm bị lỗi, công ty gọi dậy sửa gấp...

Nếu lương IT chỉ 15 triệu đồng thì chắc chẳng ai đi học và làm IT cho mệt.

Làm IT gần 20 năm, đến bây giờ tóc đã chớm bạc, tôi vẫn còn vùi đầu vào học đây vì nguy cơ đào thải rất cao.

Còn vì miếng cơm, chấp nhận lương thấp để tồn tại cũng được, nhưng không lâu dài. Chạy xe công nghệ cũng tầm đó thu nhập mà nhẹ cái đầu".

Bên cạnh đó, độc giả dongdtc cảnh báo: "Ngành IT đang giảm nhân sự vì vậy sự phân hóa thấy rõ hơn. Trước đây ngành này tuyển không cần bằng và kinh nghiệm, nhà tuyển dụng chỉ cần kỹ năng. Cách đây 6 năm, con tôi học năm 3 đại học (trường top ngành IT) đã được tuyển dụng bán thời gian, lương quanh 17 triệu đồng.

Sau đó, cháu ra trường làm việc đúng ký kết với công ty thêm một năm. Một công ty thương thảo mời về làm với mức lương 3.000 USD (chưa tính phụ cấp) không cao so với trước đây nhưng ổn với hiện tại.

Chung quy lại ngành này đòi hỏi phải giỏi (3 tiêu chí chuyên môn, ngoại ngữ và cả giao tiếp). Giỏi thì tìm việc không khó, còn cũng là bằng IT mà học theo phong trào, nợ môn rồi trả, trả rồi nợ, thì xin việc khó thì không riêng gì ngành IT".

Thành Đô tổng hợp