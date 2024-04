Đằng sau chuyện lương IT 'vài nghìn đôla, mua nhà, mua xe'

Câu chuyện đằng sau này giúp ta có cái nhìn thực tế hơn khi so sánh lương IT và lương ngành y.

Lương, thu nhập của bác sĩ và người làm ngành IT thật khó so bì do đặc thù nghề nghiệp khác nhau. Người làm IT vẫn phải học lên liên tục nhưng khác là IT không có giáo trình, chỉ có khóa học ngoài hoặc tài liệu trên mạng và được vừa học vừa làm.

Nhưng tuổi nghề của ngành này ở Việt Nam không cao, nếu đọc tin trên VnExpress sẽ thấy ở độ tuổi 35 là rụng rớt khá nhiều, chứ không bền như ở nước ngoài.

Mức lương nghìn đôla mua nhà mua xe cũng chỉ là của số ít hoặc của những người chạy dự án ngoài luồng, làm việc nhiều cỡ 14 tiếng một ngày. Bản thân là kỹ sư, nên tôi biết rõ mức lương mua nhà, mua xe của nghề này không nhiều, nếu không muốn nói nhiều lúc là bánh vẽ để tuyển sinh. Về mặt trung bình với xã hội thì không hề hơn.

Nhiều người nói làm IT kiếm tiền trong 10 đến 15 năm đủ mua nhà thành phố, mua đất đầu tư. Như vậy chắc cũng toàn dạng gọi là tinh anh trong ngành. Cách đây 2-3 năm, cái thời người người nhà nhà được nghe quảng cáo IT lương cao thì lương một senior ở Hà Nội được trả dưới 1.000 USD.

Hiện nay, vị trí software architect (kiến trúc sư phần mềm) trên các trang tuyển dụng được chào Nhưng trong một công ty thì chỉ cần vài người ở vị trí này, với yêu cầu ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Các bạn thử tính xem với mức lương kia bao lâu đủ mua nhà?

Tinh anh ngành nào cũng có, bác sĩ bệnh viện mổ một ngày hai ca ở khoa yêu cầu cũng kiếm được một khoản tiền lớn. Tôi đều coi các vị trí như vậy là tinh anh trong ngành.

Ngành y đang khó khăn về thu nhập cho người mới tốt nghiệp, và tôi rất thông cảm với các bác sĩ về điều này.

Duy Nkset

