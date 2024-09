Marvel ra mắt teaser 'Thunderbolts*'

Marvel phát hành đoạn giới thiệu đầu tiên của "Thunderbolts*", có Florence Pugh, Sebastian Stan đóng chính, dự kiến chiếu ngày 2/5/2025.

Teaser trailer 'Thunderbolts*' Teaser "Thunderbolts*". Video: Marvel Studios Vietnam

Nhà sản xuất tung đoạn teaser hôm 23/9, với sự tham gia của ngôi sao Captain America Sebastian Stan (vai Bucky Barnes) và các diễn viên từng góp mặt trong Black Widow - Florence Pugh (nhân vật Yelena Belova) và David Harbour (Alexei Shostakov). Trong video, các nhân vật phản diện Marvel phải hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho chính phủ Mỹ, như một hình thức nhằm giảm hình phạt hoặc được ân xá. Biệt đội này do giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus đóng) - tuyển chọn.

Ở một cảnh phim, Yelena - điệp viên được đào tạo trong cùng chương trình Red Room với Natasha Romanoff (còn gọi là Black Widow) - nói: "Mọi người ở đây đều từng làm những điều xấu. Họ hoạt động trong thế giới ngầm, cướp phòng thí nghiệm chính phủ, giết thuê. Có ai đó muốn chúng tôi biến mất".

Nhóm Thunderbolts* còn có Taskmaster (Olga Kurylenko - từng đóng phim Black Widow - thủ vai), Ghost (Hannah John-Kamen, phim Ant-Man and the Wasp), John Walker (Wyatt Russell, phim The Falcon and the Winter Soldier).

Ngôi sao Top Gun: Maverick - Lewis Pullman - hóa thân nhân vật bí ẩn tên là Bob. Theo nhiều chuyên trang điện ảnh, người này có thể là Sentry - chiến binh mạnh nhất của Marvel, sở hữu khả năng tương tự Superman trong truyện tranh của DC. Trước đó, nhà sản xuất thông báo tài tử gốc Hàn Steven Yeun đảm nhiệm vai diễn. Tuy nhiên, Yeun rút khỏi dự án sau khi quá trình quay phim bị trì hoãn do cuộc đình công Hollywood năm ngoái.

Các nhân vật trong biệt đội Thunderbolts* của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios

Dự án dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của Kurt Busiek, do Jake Schreier đạo diễn, Kevin Feige sản xuất. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez và Scarlett Johansson là giám đốc sản xuất. Kịch bản do Eric Pearson (biên kịch Black Widow, Thor: Ragnarok, Transformers One, The Fantastic Four: First Steps), nhà sáng tạo Beef Lee Sung Jin và nhà sản xuất phim truyền hình The Bear từng đoạt nhiều giải Emmy - Joanna Calo - sáng tác.

Florence Pugh, 28 tuổi, là diễn viên người Anh được đánh giá triển vọng tại Hollywood. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi, gây chú ý qua các phim The Falling, Lady Macbeth, Midsommar. Năm 2020, cô nhận đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ trong Little Women của đạo diễn Greta Gerwig. Năm ngoái, cô ghi dấu ấn với bom tấn Oppenheimer, do Christopher Nolan đạo diễn.

Sebastian Stan, 42 tuổi, là diễn viên người Mỹ gốc Romania. Anh nổi tiếng với vai Bucky Barnes (sát thủ Winter Soldier) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Năm 2017, tài tử được khen ngợi với vai phụ trong phim tiểu sử I, Tonya - kể về cuộc đời nữ vận động viên trượt băng tai tiếng Tonya Harding. Ở Liên hoan phim Cannes 2024, nghệ sĩ gây ấn tượng khi hóa thân cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong The Apprentice của đạo diễn Ali Abbasi.

Quế Chi (theo Variety)