Margot Robbie đóng chính 'Cướp biển vùng Caribe'

"Bom sex" Margot Robbie nhận vai chính trong phần mới "'Pirates of the Caribbean" thay Johnny Depp, người vướng bê bối đời tư.

Theo Hollywood Reporter, Margot Robbie sẽ tái hợp với nữ biên kịch Christina Hodson (Birds of Prey) cho phần tiếp theo của loạt phim Pirates of the Caribbean của Disney. Nội dung phim khác biệt so với các phần phim trước do Johnny Depp thủ vai chính.

Margot Robbie thay Johnny Depp đóng chính loạt phim "Cướp biển vùng Caribe". Ảnh: EW/Disney.

Pirates of the Caribbean là một trong những thương hiệu phim thành công nhất mọi thời, đạt doanh thu 4,5 tỷ USD sau năm phần. Tuy nhiên, ngôi sao chính Johnny Depp vướng nhiều bê bối đời tư khiến thương hiệu bị ảnh hưởng. Đồng thời, tài tử bắt đầu bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Tập phim gần nhất - Dead Men Tell No Tales (2017) - đạt doanh thu 795 triệu USD, thấp thứ hai trong năm phần, không đạt kỳ vọng của hãng. Disney quyết định sa thải anh và tìm những gương mặt mới.

Biên kịch Christina Hodson đứng sau dự án Birds of Prey, dự án siêu anh hùng toàn nữ của vũ trụ Điện ảnh DC. Dự án được đánh giá cao với cách kể chuyện hào hứng, hài hước cùng nhịp phim và chuyển cảnh nhanh. Cô đồng thời phụ trách nhiều dự án lớn như series The Flash, Bumblebee (ngoại truyền của Transformers).

Margot Robbie sinh năm 1990 tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Năm 2017, cô chứng tỏ thực lực diễn xuất với đề cử Oscar nữ chính cho phim I, Tonya. Gần đây, cô trở thành minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell hay loạt phim về nhân vật Harley Quinn (Bird of Prey, Suicide Squad).

Trailer Birds of Prey Margot Robbie trong "Birds of Prey". Video: DC.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)