Johnny Depp dàn xếp vụ kiện 25 triệu USD với công ty quản lý

Theo E! News, vụ kiện tụng đã được giải quyết. "Hai bên đều đạt được thỏa thuận, vấn đề đã ổn thỏa. Phía TMG và nhóm pháp lý của Johnny Depp đều vui vẻ", nguồn tin tiết lộ. Chi tiết về vụ dàn xếp giữa hai bên không được công bố. Phiên tòa xét xử vụ kiện dự định được tổ chức vào tháng sau.

Johnny Depp đang gặp khủng hoảng tài chính hai năm trở lại đây. Ảnh: WireImage.

Đầu năm nay, Johnny Depp đệ đơn kiện công ty quản lý TMG, đòi bồi thường 25 triệu USD vì quản lý yếu kém và gian lận. Phía The Management Group phản bác, cung cấp chứng cứ cho thấy Johnny Depp và nhóm pháp lý của anh sớm nhìn thấy tình hình tài chính khủng hoảng của anh.

Trong giấy tờ gửi tòa án, TMG cung cấp 11 chứng cứ, trong đó có email qua lại giữa Johnny Depp, chị gái anh - Christi Dembrowski, các luật sư, công ty quản lý, ngân hàng... đề cập tới tình trạng tài chính của diễn viên nổi tiếng. Trong một email được gửi đầu năm 2010, quản lý tài chính của Johnny Depp - Joel Mandel - nói với Christi Dembrowski rằng tài khoản của Johnny Depp bị rút gần 4 triệu USD. Joel Mandel cũng yêu cầu Johnny Depp ký xác nhận khoản vay 6 triệu USD của một thành viên trong gia đình diễn viên. Bằng chứng này cho thấy Johnny Depp biết rõ việc thất thoát tiền bạc.

Joel Mandel từng trò chuyện với Johnny Depp năm 2009, bày tỏ lo lắng về thói quen tiêu xài của ngôi sao phim The Pirates of the Caribbean. Quản lý tài chính khuyên khách hàng của mình tiêu vừa phải cho các kỳ nghỉ và giới hạn tiền vào các vụ quyên góp từ thiện. Johnny Depp giải thích anh cần đưa các con và gia đình đi nghỉ lễ Giáng sinh và đó là lý do chính đáng. Trong cuộc trò chuyện với Joel Mandel, tài tử cũng liệt kê số tiền anh sắp kiếm, gồm khoảng 20 triệu USD từ phim The Tourist, 35 triệu USD nhờ tác phẩm Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides và 20 triệu USD cho phim Dark Shadows.

Vài năm gần đây, Johnny Depp dính vào luật pháp trong các vụ kiện liên quan tới tiền bạc. Cuối năm 2017, Johnny Depp phải bán hai ngôi nhà ở Los Angeles, du thuyền, nhiều xe hơi... để trang trải nợ nần. Hồi đầu tháng 5, Johnny Depp lại vướng vào kiện tụng khi hai vệ sĩ cũ tố anh nợ tiền lương.

Minh Anh