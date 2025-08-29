Amorim: 'Đôi khi tôi ghét các cầu thủ Man Utd'

AnhTrước trận gặp Burnley ở vòng ba giải Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim thừa nhận nhiều lần muốn rời Man Utd, thậm chí có lúc "ghét các cầu thủ".

Man Utd vừa trải qua cú sốc khi thua đội hạng Tư Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn Anh. Họ bị dẫn hai bàn trong hiệp một, gỡ hòa 2-2 ở hiệp hai trước khi thua luân lưu với tỷ số 12-11. Thất bại này khiến bầu không khí ở Old Trafford thêm u ám, còn Amorim phải đối diện với loạt câu hỏi khó trong họp báo hôm nay, một ngày trước vòng ba Ngoại hạng Anh.

Trước truyền thông, HLV người Bồ Đào Nha không giấu cảm xúc thật. "Mỗi lần đội thua như vậy, tôi luôn phản ứng mạnh", ông nói. "Đôi khi tôi yêu, đôi khi tôi ghét các cầu thủ. Đôi khi tôi muốn bảo vệ họ, nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy không thể ở bên họ. Có lúc tôi muốn rời đi ngay lập tức, có lúc lại muốn gắn bó 20 năm. Đó là con người thật của tôi, và tôi sẽ không thay đổi".

HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd hòa Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: Reuters

Amorim lý giải ông thất vọng vì Man Utd đã chuẩn bị tốt cho mùa giải, thậm chí chơi ổn trước Arsenal (thua 0-1) và Fulham (hòa 1-1) ở Ngoại hạng Anh. Nhưng thất bại trước Grimsby cho thấy sự bất ổn và thiếu tinh thần chiến đấu của cầu thủ. "Điều khó chấp nhận nhất không phải là kết quả, mà là cách chúng tôi thua", ông nói. "Những tiểu tiết như giữ vị trí, tranh chấp hay chạy chỗ đã bị bỏ qua. Đó mới là điều làm tôi thất vọng".

Phát biểu màn thể hiện của cầu thủ "đủ nói lên mọi chuyện" của Amorim sau trận đấu hôm giữa tuần cũng gây tranh cãi, rằng ông ám chỉ học trò không còn nghe lời. Tuy nhiên, HLV 40 tuổi khẳng định ông chỉ nói vậy trong lúc bực bội và không có ý công kích cá nhân.

Ngoài vấn đề tinh thần, Amorim còn đối diện với những vấn đề trong phòng thay đồ. Alejandro Garnacho đã đạt thỏa thuận chuyển sang Chelsea, Rasmus Hojlund chuẩn bị sang Napoli, trong khi Kobbie Mainoo muốn ra đi theo dạng cho mượn để tìm cơ hội thi đấu. Nhưng, HLV người Bồ Đào Nha không muốn mất tiền vệ 20 tuổi - người trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB. "Tôi muốn Mainoo ở lại. Cậu ấy phải chiến đấu cho vị trí của mình, và đội bóng cần Mainoo", ông nói.

Áp lực ngày một lớn khi Man Utd chỉ đứng thứ 16 Ngoại hạng Anh và chưa thắng trận nào. Dù vậy, Amorim khẳng định sẽ không thay đổi cách làm việc: "Nhiều người khuyên tôi nên bình tĩnh hơn, nhưng tôi không thể. Đó là cá tính tạo nên niềm đam mê của tôi. Tôi biết kiểu hành xử này có hai mặt, và tôi phải chấp nhận".

Amorim cũng kỳ vọng trận gặp Burnley sẽ giúp Man Utd xốc lại tinh thần. Đó là đối thủ họ chỉ thua một trong 18 lần đối đầu gần nhất. Nhưng với phong độ hiện tại của "Quỷ đỏ", lịch sử không nói lên nhiều điều. Nếu tiếp tục thất bại trước tân binh Ngoại hạng Anh, không loại trừ khả năng Amorim sẽ mất việc.

"Chúng tôi cần lấy lại cường độ thi đấu, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất", ông nói. "Trận đấu tới là cơ hội để toàn đội chứng minh điều đó".

Xuân Bình