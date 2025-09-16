Cầu thủ Man Utd dần mất niềm tin vào Amorim

AnhDù ban lãnh đạo vẫn ủng hộ HLV Ruben Amorim, nhiều cầu thủ Man Utd ngày càng hoài nghi hệ thống chiến thuật riêng biệt của ông.

Truyền thông Anh cho biết một bộ phận phòng thay đồ Man Utd bắt đầu bất mãn. Bởi gần một năm sau khi Amorim kế nhiệm Erik ten Hag, nhiều cầu thủ vẫn chưa thích nghi được với hệ thống 3-4-2-1.

Đội trưởng và từng là đồng minh lớn nhất của Amorim, Bruno Fernandes cũng được cho là không hài lòng khi phải chơi thấp hơn để nhường chỗ cho hai tân binh, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. "Bruno là cầu thủ xuất sắc và thường xuyên ghi bàn. Nhưng trong vai trò hiện tại, cậu ấy không thể phát huy hết khả năng", cựu tiền đạo Wayne Rooney bình luận trên BBC Sport.

De Ligt (trái) tranh bóng với Doku trong trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Rooney cho biết anh và các cựu cầu thủ Man Utd đã tập trung xem trận derby Manchester cùng nhau ở Hàn Quốc, bên lề một trận giao lưu giữa các huyền thoại. "Chúng tôi theo dõi và không hiểu Man Utd đang chơi theo cách nào", cựu thủ quân Man Utd nói thêm. "Không có hệ thống rõ ràng, không thấy sự tiến bộ. Nếu tôi thành thật, mọi thứ còn tệ hơn so với khi Ten Hag bị sa thải".

Hệ thống của Amorim có nhiều điểm khác sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 thường thấy ở Ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ Gary Neville chỉ ra rằng các trung vệ Man Utd trong hệ thống 3-4-2-1 vẫn không biết khi nào phải dâng lên bắt người, và khi nào cần bọc lót cho nhau. Vì thế, hàng thủ đội bóng, dù có 5 người, vẫn thường lộ nhiều khoảng trống.

Thống kê càng làm rõ tình thế của "Quỷ Đỏ". Amorim chỉ thắng 8 trong 31 trận Ngoại hạng Anh. Mùa này Man Utd cũng mới giành bốn điểm sau bốn vòng, khởi đầu tệ nhất trong 33 năm. Tỷ lệ thắng của Amorim thấp nhất trong những HLV Man Utd kể từ sau Thế chiến thứ hai, chỉ 36,2%.

Nguồn tin nội bộ phủ nhận việc Amorim đánh mất niềm tin nơi phòng thay đồ, nhưng thừa nhận các cầu thủ đang thấy mông lung trong hệ thống đã qua gần một năm vận hành. Một số cho rằng việc chỉ bố trí hai tiền vệ trung tâm khiến đội thường xuyên bị đối thủ lấn át.

Cổ đông cá nhân lớn nhất đội, Jim Ratcliffe trực tiếp dự khán trận thua Man City, và vẫn cam kết trao thêm thời gian cho Amorim. Tuy nhiên, áp lực gia tăng từng ngày, đặc biệt khi đội đang thể hiện phong độ được Rooney coi là "ngang nhóm xuống hạng".

Hoàng An tổng hợp