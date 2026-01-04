Amorim ám chỉ mâu thuẫn với ban lãnh đạo Man Utd

AnhHLV Ruben Amorim liên tiếp từ chối bình luận về kế hoạch mua sắm của Man Utd trong tháng Một, qua đó làm dấy lên nghi vấn rạn nứt giữa ông và ban lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Leeds ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Amorim tiếp tục giữ thái độ kín tiếng khi được hỏi về khả năng tăng cường lực lượng. Trái với thông lệ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ đưa ra những câu trả lời ngắn gọn, thậm chí né tránh và khẳng định ông không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với CLB về việc bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Phát biểu này nối tiếp tuyên bố của Amorim hôm 24/12, khi ông khẳng định để vận hành hoàn hảo sơ đồ 3-4-3, Man Utd sẽ cần rất nhiều tiền và thời gian. "Tôi bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra. Vì thế, có lẽ tôi phải thích nghi", HLV 40 tuổi nói dịp Giáng sinh, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự khác biệt quan điểm giữa ông và ban lãnh đạo CLB.

HLV Ruben Amorim thất vọng sau trận Man Utd hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh ngày 30/12. Ảnh: Man Utd

Theo quan điểm từ ban lãnh đạo Man Utd, đội bóng không loại trừ khả năng mua sắm nhưng sẽ không hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Ưu tiên của CLB là đẩy nhanh các thương vụ đã được lên kế hoạch cho mùa hè. Man Utd vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự và từng theo đuổi Antoine Semenyo, nhưng nhiều khả năng sẽ thất bại trước sự cạnh tranh của Man City.

Amorim trước đó dường như đồng thuận với chiến lược này, nhưng thái độ của ông đã thay đổi rõ rệt khi bị chất vấn sâu hơn. Khi được nhắc lại phát biểu rằng việc chuyển sang sơ đồ 4-3-3 cần rất nhiều tiền và khó có thể xảy ra, HLV 40 tuổi từ chối giải thích thêm: "Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi chỉ tập trung vào trận gặp Leeds".

Khi được hỏi liệu có điều gì thay đổi liên quan đến ngân sách chuyển nhượng hay thông tin từ Jason Wilcox, Amorim tiếp tục lảng tránh, chỉ đáp ngắn gọn kèm nụ cười: "Tôi không muốn nói về điều đó. Nhưng anh rất thông minh".

Bryan Mbeumo mừng bàn mở tỷ số cùng Amad Diallo trong trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên trong 14 tháng cầm quân tại Old Trafford, Amorim để lộ dấu hiệu bất đồng với thượng tầng đội bóng. Dù chưa nghiêm trọng, sự việc đặt ra nhiều nghi vấn, nhất là trong bối cảnh Man Utd gặp khó về lực lượng. "Quỷ Đỏ" đang vắng hàng loạt trụ cột, khi Mason Mount, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo chấn thương, còn Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đang thi đấu Cup châu Phi 2025.

"Nghe như một lời bào chữa, nhưng việc mất cả Fernandes, Diallo và Mbeumo cùng lúc thực sự là vận rủi", Amorim nói. "Họ đảm nhiệm phần lớn khâu sáng tạo và cả các tình huống cố định. Khi mất cả ba, bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ gặp khó".

Áp lực với Amorim càng gia tăng khi Man Utd bị CLB bét bảng Wolves cầm hòa hồi giữa tuần, khiến các CĐV la ó trên khán đài. Một số quyết định thay người của ông cũng bị phản ứng. Dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ông hiểu đội bóng hơn bất kỳ ai và luôn đưa ra lựa chọn vì lợi ích chung.

Man Utd hiện đứng thứ sáu, nhưng Amorim cảnh báo khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau là rất mong manh. Với lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, gồm Leeds, Burnley, Man City và Arsenal, đây rõ ràng không phải khởi đầu năm mới như mong muốn của nhà cầm quân 40 tuổi.

Hồng Duy (theo Daily Mail)