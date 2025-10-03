Man Utd được khuyên không bổ nhiệm Oliver Glasner

AnhTheo cựu danh thủ Paul Merson, HLV Oliver Glasner - người đang giúp Crystal Palace bay cao - không phải sự lựa chọn phù hợp cho Man Utd nếu sa thải Ruben Amorim.

Chiếc ghế của Amorim tại sân Old Trafford đang lung lay dữ dội. Mùa trước, Man Utd cán đích thứ 15 Ngoại hạng Anh và thua Tottenham ở chung kết Europa League nên mất vé dự Cup châu Âu. Mùa này, "Quỷ đỏ" bị CLB hạng Tư Grimsby Town loại ở Cup Liên đoàn và thua 3 qua 6 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Trong 10 tháng nằm quyền tại sân Old Trafford, Amorim thậm chí chưa thể giúp Man Utd thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo đội bóng vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV người Bồ Đào Nha, cho ông thêm thời gian thể hiện bản thân. Nhưng truyền thông Anh liên tục đồn đoán về khả năng thay tướng, và Glasner là một trong những ứng viên hàng đầu.

Oliver Glasner ăn mừng với chiếc Cup, sau khi Crystal Palace thắng Man City ở chung kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 17/5/2025. Ảnh: Reuters

Glasner dẫn dắt Crystal Palace từ năm 2024, giúp CLB hạ Man City ở chung kết Cup FA mùa trước và thắng Liverpool ở trận tranh Siêu Cup Anh hồi tháng 8. Crystal Palace đang trong chuỗi bất bại 18 trận, mới nhất là trận thắng Liverpool 2-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Dưới thời Glasner, Crystal Palace đá kỷ luật, gắn kết và mỗi cầu thủ đều phát huy tối đa khả năng trong hệ thống 3-5-2.

Nhưng theo Merson, đó chính là điểm khiến ông lo ngại. "Glasner là người ưa chuộng sơ đồ ba trung vệ, nhưng Man Utd không có những con người phù hợp cho hệ thống này", danh thủ Anh nói với Sky Sports hôm 2/10. "Ông ấy có thể linh hoạt, nhưng cơ bản thì triết lý chiến thuật lại đi ngược với đội hình hiện tại của Man Utd. Amorim đang trải qua khó khăn này, và Glasner cũng sẽ vậy".

Merson nhấn mạnh rằng Glasner chưa cần vội rời Crystal Palace, song cơ hội dẫn dắt Man Utd là cám dỗ mà ít HLV nào khước từ. "Dù CLB đang khủng hoảng, tên tuổi của Man Utd vẫn là một trong những lớn nhất thế giới. Cơ hội đó có thể chỉ đến một lần trong đời, và hầu như không ai có thể từ chối", cựu tiền vệ Arsenal bày tỏ.

Điểm nổi bật của Crystal Palace là sự cân bằng ở cả ba tuyến. Bộ ba trung vệ chắc chắn, hai cầu thủ chạy cánh (wing-back) ổn định, hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu và tiền đạo Jean-Philippe Mateta có khả năng thi đấu độc lập. Merson nhận định Mateta là cái tên phù hợp và đủ khả năng chơi cho Man Utd.

Chuỗi bất bại 18 trận, cùng những màn trình diễn thuyết phục, cho thấy Glasner đang biến Crystal Palace thành một tập thể khó bị khuất phục. Nhưng Merson tiếp tục cảnh báo rằng thành công ấy chưa chắc có thể nhân bản ở Old Trafford - nơi kỳ vọng, áp lực và môi trường hoàn toàn khác biệt.

HLV Oliver Glasner cùng Eintracht Frankfurt vô địch Europa League mùa 2021-2022. Ảnh: Eurasia Sport Images

Glasner sinh năm 1974, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại SV Ried (Áo) năm 2014 trước khi gây tiếng vang khi đưa LASK Linz trở lại đấu trường châu Âu. Năm 2019, ông chuyển sang Bundesliga dẫn dắt Wolfsburg, đưa đội bóng này giành suất dự Champions League chỉ sau hai mùa giải.

Thành công lớn nhất của Glasner đến trong giai đoạn cầm quân Eintracht Frankfurt (2021-2023). Tại đây, ông cùng Frankfurt đánh bại Rangers ở chung kết Europa League 2022 để đoạt danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 42 năm. Chiến tích này cũng đưa Glasner trở thành một trong những HLV người Áo hiếm hoi đăng quang ở đấu trường châu lục.

Hồng Duy (theo Sky Sports)