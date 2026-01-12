Man Utd chạm mốc tệ nhất kể từ năm 1915

AnhBị Brighton loại khỏi Cup FA, Man Utd chỉ còn thi đấu duy nhất một đấu trường mùa này là Ngoại hạng Anh, và sẽ trải qua số trận đấu ít nhất sau hơn một thế kỷ.

Man Utd thua ngay trận đầu tiên cả hai Cup quốc nội mùa này. Ở vòng hai Cup Liên đoàn, Man Utd - khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Ruben Amorim - thua đội hạng Tư Grimsby Town. Hôm qua, ở vòng ba Cup FA, dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Darren Fletcher, họ tiếp tục bị loại sớm, khi thua Brighton 1-2 trên sân nhà Old Trafford.

Lần đầu tiên sau 44 năm, kể từ mùa giải 1981-1982, Man Utd mới lại dừng bước ngay trận đầu tiên ở cả hai đấu trường quốc nội.

Danny Welbeck dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Brighton thắng Man Utd 2-1 ở vòng ba Cup FA trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 10/1/2026. Ảnh: AFP

Mùa này, Man Utd không có suất tham dự các Cup châu Âu. Vì vậy, họ chỉ thi đấu tổng cộng 40 trận, bao gồm 38 trận tại Ngoại hạng Anh và hai trận kể trên ở đấu trường Cup quốc nội.

Lần gần nhất Man Utd chỉ thi đấu 40 trận hoặc ít hơn trong một mùa giải đã cách đây 111 năm, từ mùa 1914-1915, khi bóng đá Anh bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ Nhất và không tổ chức các giải Cup.

Man Utd cũng gần như không còn cơ hội vô địch ở Ngoại hạng Anh, khi đang kém đội dẫn đầu Arsenal tới 17 điểm. Đây sẽ là mùa giải thứ hai liên tiếp họ trắng tay trên mọi đấu trường. Mục tiêu duy nhất còn lại của "Quỷ đỏ" là tranh suất dự các Cup châu Âu mùa sau, đặc biệt là Champions League. Tuy nhiên, siêu máy tính Opta chỉ đánh giá Man Utd có 4,9% cơ hội cán đích trong top 4, dựa trên thực tế phong độ hiện nay.

Man Utd là một trong ba đội chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh từ nay đến hết mùa, cùng với Bournemouth và Everton. Ngay cả những đội thuộc nhóm cuối bảng vẫn còn cơ hội giành danh hiệu ở các giải đấu Cup, trong khi hy vọng vô địch của Man Utd đã hoàn toàn chấm dứt.

Cunha phản ứng trong trận thua Brighton. Ảnh: AP

Theo truyền thông Anh, Man Utd ngày càng chìm sâu trong khủng hoảng toàn diện. Từ thượng tầng lãnh đạo đến ban huấn luyện, từ chiến lược dài hạn đến kết quả trên sân, mọi thứ tại Old Trafford đều thiếu ổn định và phương hướng rõ ràng.

Việc Ruben Amorim bị sa thải chỉ sau thời gian ngắn nắm quyền tiếp tục phản ánh sự thiếu nhất quán trong cách điều hành của ban lãnh đạo đội bóng. Trong khi đó, quá trình tìm kiếm HLV tạm quyền cũng diễn ra chậm chạp, với những cựu cầu thủ như Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick hay Ruud van Nistelrooy được đưa ra như giải pháp tình thế, càng làm dấy lên cảm giác Man Utd đang loay hoay hơn là tái thiết.

"Làn sóng phản đối nhắm vào giới chủ, đặc biệt là Jim Ratcliffe và gia đình Glazer, cho thấy niềm tin của người hâm mộ đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm", kênh Sky Sports cho hay.

Nhóm CĐV 1958, vốn nhiều lần tổ chức biểu tình chống ban lãnh đạo, đã gọi CLB là "trò hề" và tuyên bố sẽ biểu tình trước trận đấu với Fulham vào ngày 1/2. "Ratcliffe như một chú hề bất tài biến CLB thành một rạp xiếc. Thay vì là đội bóng hàng đầu, chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ", nhóm này viết trên thông cáo.

HLV Darren Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt Man Utd hai trận, rồi nhường ghế cho một HLV khác tạm quyền đến cuối mùa. Ảnh: Man Utd

Dù vậy, sau trận thua Brighton, Fletcher tin Man Utd vẫn có thể cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, bởi khoảng cách chỉ đang là ba điểm. Nhưng ông biết đó không phải điều người hâm mộ Man Utd muốn nghe. "CLB này phải giành danh hiệu và cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thực tế là Man Utd hiện chưa đạt chuẩn kỳ vọng. Nhưng chúng tôi phải đối mặt và cải thiện. Việc giành vé Champions League rất quan trọng, vì nhiều lý do", cựu tiền vệ người Scotland cho hay.

Man Utd chuẩn bị có liền hai trận đấu khó khăn, gặp Man City trên sân nhà ngày 17/1 và làm khách của Arsenal ngày 25/1. Đây là những trận có thể sớm định đoạt tham vọng cạnh tranh top 4 cũng như cả mùa giải của Man Utd.

