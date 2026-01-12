Man Utd bị loại ngay vòng ba Cup FA

Anh"Người cũ" Danny Welbeck ghi bàn giúp Brighton thắng chủ nhà Man Utd 2-1 ở vòng ba Cup FA, tối 11/1.

Từng thắng Brighton 4-2 dưới trướng Ruben Amorim ở vòng 9 Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng Man Utd dưới quyền HLV Darren Fletcher không thể tái lập kết quả này ở vòng ba Cup FA. Điểm sáng hiếm hoi của chủ nhà trận này là tiền đạo Benjamin Sesko tiếp tục ghi bàn. Tuy nhiên, Danny Welbeck mới là nhân vật trung tâm khi anh một lần nữa chọc thủng lưới đội bóng cũ Man Utd.

Trước trận, khán giả Man Utd giăng một biểu ngữ "Jim không thể sửa chữa điều này", ám chỉ cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và bộ sậu. Và sau hiệu còi mãn cuộc, biểu ngữ ấy lại xuất hiện, bởi "Quỷ đỏ" vẫn không thể tiến bộ dù Ratcliffe đã sa thải Amorim.

Thủ quân Bruno Fernandes (trái) ôm đầu thất vọng trong trận đấu Brighton trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 11/1/2026. Ảnh: AP

Man Utd nhập cuộc hưng phấn và sớm tạo ra cơ hội ở phút thứ 2, từ đường chuyền dài của Matheus Cunha cho Diogo Dalot băng xuống. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của hậu vệ Bồ Đào Nha bị thủ thành Jason Steele dùng chân chắn được.

Phung phí cơ hội, Man Utd phải trả giá ở phút 12. Hậu vệ Ferdi Kadioglu băng xuống bên phải cấm địa rồi tạt vào cho Georginio Rutter đánh đầu cận thành. Trung vệ Lisandro Martinez chắn được bóng, nhưng không cầu thủ nào chặn cú đá bồi của Brajan Gruda.

Chủ nhà suýt thủng lưới thêm bàn sau đó hai phút, từ đường chuyền hỏng nguy hiểm của thủ thành Senne Lammens trong cấm địa. Rutter cắt được bóng rồi cứa lòng về góc xa, nhưng Lammens kịp đổ người đẩy bóng chuộc lỗi. Đội khách không có quá nhiều cơ hội, nhưng các tình huống nguy hiểm của họ ngon ăn hơn hẳn chủ nhà.

Những cơ hội của Man Utd không rõ ràng, như cú sút phạt chệch cột của Bruno Fernandes, hay tình huống sút xa của Cunha. Sau đó, Dalot có thêm cơ hội đối mặt từ đường phất dài của Martinez, nhưng hậu vệ 26 tuổi giật gót hụt cho đồng đội.

Cú sút phạt chệch cột của Bruno Fernandes. Ảnh: PA

Sang hiệp hai, Man Utd nóng vội đẩy cao đội hình và phải nhận thêm bàn thua ở phút 65. Hậu vệ Patrick Dorgu không kèm sát Gruda, để cầu thủ này chọc khe cho Welbeck. Tiền đạo 34 tuổi không bị Leny Yoro kèm sát, nên thoải mái sút chân trái về góc gần tầm cao, hạ gục thủ thành Lammens. Đây là bàn thứ tám của Welbeck vào lưới đội bóng cũ Man Utd.

Trong những phút còn lại, Man Utd chỉ gỡ lại được một bàn từ cú đánh đầu của Sesko, sau quả phạt góc của Fernandes. Chủ nhà phải chơi những phút cuối trận với 10 người, sau khi tiền đạo 18 tuổi Shea Lacey phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp, đồng nghĩa thẻ đỏ.

Ở hai Cup quốc nội mùa này, Man Utd đều thua ngay trận đầu tiên: vòng hai Cup Liên đoàn và vòng ba Cup FA. Lần gần nhất họ bị loại sớm như vậy ở cả hai đấu trường này là mùa giải 1981-1982, cách đây 44 năm. Nhưng khi đó, "Quỷ đỏ" đứng thứ ba chung cuộc tại giải vô địch Anh.

Chủ sân Old Trafford chỉ còn một đấu trường mùa này là Ngoại hạng Anh, nơi họ gần như không còn cơ hội vô địch. Đây sẽ là mùa giải thứ hai liên tiếp Man Utd trắng tay trên mọi đấu trường. Niềm hy vọng duy nhất còn lại của họ là tranh suất dự Cup châu Âu mùa sau, đặc biệt là Champions League.

Ở trận tiếp theo, Man Utd sẽ đón Bryan Mbeumo và Amad Diallo trở lại cho trận gặp Man City trên sân Old Trafford tại vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1.

Xuân Bình