Thủ môn Grimsby day dứt vì loại Man Utd

AnhThủ môn Christy Pym nửa mừng nửa giận khi cùng đội hạng Tư Grimsby Town loại Man Utd - đội bóng anh hâm mộ - ở vòng hai Cup Liên đoàn tối 27/8.

"Thực sự tôi chưa tin nổi", Pym thốt lên sau trận đấu trên sân Blundell Park. "Tôi vốn rất hâm mộ Man Utd nên cũng nửa buồn nửa vui. Nhưng, những đêm như thế này chính là lý do để chúng tôi chơi bóng. Thật tuyệt vời".

Dù bị đánh giá thấp, Grimsby đã chơi một trận để đời, và giành chiến thắng gây sốc. Chủ nhà dẫn 2-0 ngay trong hiệp một nhờ cú sút chéo góc của Charles Vernam và pha đệm cận thành của Tyrell Warren. Sang hiệp hai, nhờ các pha làm bàn của Bryan Mbeumo và Harry Maguire, Man Utd mới gỡ hòa 2-2.

Ở loạt luân lưu kéo dài tới 18 phút, với tổng cộng 26 lượt sút, Onana cản cú sút của Clarke Oduor, trong khi Pym ngăn cú đá của Matheus Cunha. Khác biệt tới ở lượt sút thứ 13, khi Mbeumo đá dội xà, giúp Grimsby thắng 12-11.

Pym hài lòng với phong độ, nhưng cũng tự nhận chưa xuất sắc ở loạt đá luân lưu. "Lẽ ra tôi phải làm tốt hơn, nhưng tôi có một pha cản phá quan trọng để giúp đội giữ hy vọng. Phần còn lại là do các đồng đội. Quả thật quá tuyệt", anh nói thêm.

Christy Pym (trái) ăn mừng cùng người hâm mộ sau trận. Ảnh: Reuters

Vernam, tác giả bàn mở tỷ số, thừa nhận căng thẳng tột độ ở loạt luân lưu. "Khi cứ hết người này rồi lại người kia ghi bàn, bạn chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra", anh nói. "Nhưng chúng tôi luôn tin vào cơ hội của mình và đã được đền đáp. Đây là cảm giác khó quên suốt đời".

Tiền đạo này cho biết niềm tin chiến thắng được hun đúc ngay từ trước trận nhờ HLV David Artell. "Ông ấy nói chúng tôi không chỉ đến đây để góp mặt", Vernam bày tỏ. "Nếu chơi với cường độ đúng, luôn có cơ hội. Và tại sao không phải là chúng tôi? Thật sung sướng khi đội đã làm được điều đó, giờ là lúc tận hưởng".

Khép lại buổi tối đáng nhớ, HLV David Artell gọi chiến thắng trước Man Utd là thành quả của khoảng 15-18 tháng tập luyện chăm chỉ. Ông cho biết "Đó là cả một quá trình về kỹ thuật và tinh thần. Chúng tôi làm việc mỗi ngày để tốt hơn, và chiến thắng đêm nay là thành quả của quãng thời gian đó".

Grimsby Town đang đứng thứ tư giải hạng Tư (EFL League Two), tức là kém Man Utd ba hạng đấu. Theo chỉ số sức mạnh Opta dành cho các CLB, Grimsby cũng chỉ đứng thứ 1.304 thế giới, thấp hơn cả Nam Định (996), Công An Hà Nội (1.018) và Hà Nội FC (1.268). Trong khi, Man Utd đứng thứ 28.

Hồng Duy (theo ESPN)