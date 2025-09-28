Malaysia lo ngại việc Ban kỷ luật FIFA có người Việt Nam

MalaysiaSự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trong Ủy ban kỷ luật FIFA khiến dư luận Malaysia dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Hôm 26/9, Malaysia bất ngờ nhận án phạt nặng từ Ủy ban kỷ luật FIFA, do làm giả hồ sơ và sai lệch thông tin cầu thủ mang dòng máu lai. LĐBĐ nước này (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng. Bảy cầu thủ gốc nước ngoài bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Mỗi người nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

Tất cả những cầu thủ này đều góp mặt trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil ngày 10/6. Do đó, nếu áp dụng đúng luật, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, và không loại trừ khả năng FAM còn bị phạt bổ sung, thậm chí bị loại khỏi Asian Cup 2027.

"Câu hỏi đáng quan tâm hơn bây giờ không chỉ là về các sai phạm đã được đưa ra, mà còn là ai đứng sau quá trình đưa ra quyết định", bài viết của báo Makanbola hôm nay có đoạn.

Được thành lập năm 2019, có trụ sở tại Kuala Lumpur, đây được xem là một trong những trang thể thao hàng đầu Malaysia. Năm 2024, họ đạt hơn 232 triệu lượt truy cập.

Phó tổng giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Nguyễn Thị Mỹ Dung là một trong 16 thành viên của Ủy ban kỷ luật LĐBĐ thế giới FIFA. Ảnh: PVF

Ủy ban kỷ luật FIFA hiện do Chủ tịch Mohammad Al Kamali, người UAE, quản lý. Phía dưới là một phó chủ tịch, cùng 16 thành viên khác, trong đó có bà Nguyễn Thị Mỹ Dung của Việt Nam.

Makanbola thừa nhận bà Dung là một luật sư giàu kinh nghiệm, đã và đang làm việc ở các cơ quan luật thể thao hàng đầu thế giới. Sự hiện diện của bà trong Ủy ban kỷ luật FIFA được coi là sự công nhận đối với các chuyên gia pháp lý đến từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong vụ việc của Malaysia, điều này làm dư luận dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích

"Đối với Malaysia, vấn đề không chỉ nằm ở hình phạt phải nhận mà còn ở sự công bằng trong quá trình ra quyết định", Makanbola bình luận. "Sự hiện diện của các đại diện đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những đối thủ từ vòng loại, rõ ràng cho thấy hình ảnh của FIFA đang bị đặt dấu hỏi".

Bài viết kể trên sau đó được Nhiếp chính vương Johor và Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim là Tunku Ismail chia sẻ trên mạng xã hội X. Ông Tunku là người thực hiện chính sách tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ lai. Trong bài đăng vào hôm qua, cựu chủ tịch FAM cho rằng có những thế lực đang sợ bóng đá Malaysia trỗi dậy.

Trang X chính thức của ông Tunku Ismail - Nhiếp chính vương Johor và Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim, chia sẻ lại bài viết nhắc đến bà Nguyễn Thị Mỹ Dung. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với VnExpress, một luật sư thể thao cho biết mỗi thành viên trong Ủy ban kỷ luật FIFA đều phải tuân thủ nguyên tắc liêm chính và trung lập. Họ không quan tâm đối tượng bị phạt là ai mà dựa trên các khiếu nại, bằng chứng và quy định hiện có trong FIFA. "Sự hiện diện của thành viên Việt Nam chắc chắn không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định xử phạt Malaysia", vị này nói. "Malaysia nên quan tâm đến việc làm kháng cáo hơn là có những nghi ngờ thiếu căn cứ".

Ngoài Chủ tịch Kamali và bà Dung, Ủy ban kỷ luật FIFA hiện gồm Phó chủ tịch Jorge Palacio (Colombia), các thành viên Abdul Salim Ahmed Ibrahim (Singapore), Bandar Al Hamidani (Arab Saudi), Alejandro Piera (Paraguay), Arnaud Dumont (Tahiti), Francisco Schertel Mendes (Brazil), Jose Ernesto Mejia (Honduras), Leonardo Stagg (Ecuador), Paolo Lopez (Mexico), Gerardo Mastandrea (Italy), Martin Prochazka (Cộng hòa Czech), Thomas Hollerer (Áo), Kossi Guy Akpovy (Togo), Robert Hadad (Trinidad và Tobago), Moez El Nasri (Tunisia) và Lord Veehala (Tonga).

Ngoài làm trong Ban kỷ luật FIFA, luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung hiện làm trọng tài viên tại Tòa án Trọng tài thể thao Quốc tế (CAS) từ năm 2003, thành viên Hội đồng kỷ luật Liên đoàn điền kinh thế giới (2017 – đến nay), Thành viên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐ châu Á (2011 – đến nay), Phó tổng giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Hiếu Lương