FIFA phạt nặng Malaysia vì làm giả hồ sơ cầu thủ ở trận thắng Việt Nam 4-0

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt tiền, còn bảy cầu thủ nhập tịch chịu án cấm thi đấu do hành vi làm giả giấy tờ tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ thế giới FIFA thông báo án phạt vào tối nay 26/9. Bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan).

Cả bảy cầu thủ đều thi đấu cho Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6.

Joao Figueireido (số 14) và Rodrigo Holgado (số 19) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

"FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách tham dự của bảy cầu thủ", thông báo của FIFA có đoạn. "FAM đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa các cầu thủ vào sân thi đấu".

FIFA đã tiến hành đánh giá tất cả bằng chứng trong hồ sơ và đưa ra án phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng, với FAM. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày có quyết định là hôm nay 26/9.

Ủy ban kỷ luật FIFA cũng chuyển vấn đề này lên Tòa án bóng đá của FIFA để xem xét. FAM và các cầu thủ cũng đã được thông báo về quyết định kỷ luật.

FAM có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. FAM cũng có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có lý do đầy đủ, và nếu được yêu cầu sẽ được đăng tải lên trang tin của Ủy ban kỷ luật FIFA.

Nhiều khả năng FAM và đội tuyển Malaysia sẽ còn nhận thêm án phạt trong tương lai, trong đó có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam.

Hiếu Lương