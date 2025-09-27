Nhiếp chính vương Johor: 'Có những thế lực sợ bóng đá Malaysia trỗi dậy'

MalaysiaNhiếp chính vương Johor và chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (JDT), Tunku Ismail Idris bất bình với án phạt từ FIFA, và cho rằng có thế lực chống phá bóng đá Malaysia.

Trong bài đăng trên X trưa 27/9, Tunku Ismail đặt câu hỏi về khả năng có yếu tố bên ngoài tác động đến quyết định của LĐBĐ thế giới (FIFA), dẫn đến án phạt cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ mang dòng máu lai.

Trước đó, FAM khẳng định đã hoàn tất 5 bước theo quy trình của FIFA, để chứng minh 7 cầu thủ đủ tư cách thi đấu cho Malaysia theo diện có huyết thống từ ông, bà. Sau khi tìm kiếm cầu thủ phù hợp, quy trình bắt đầu bằng xác minh huyết thống, xác nhận quyền công dân, xin hộ chiếu Malaysia, nộp hồ sơ lên FIFA và chờ FIFA chấp thuận.

Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail (trái) trao đổi với HLV Peter Cklamovski trước buổi tập của đội tuyển Malaysia ở Johor vào ngày 20/3/2025. Ảnh: FAM

"FIFA đã phê duyệt cho cầu thủ thi đấu, nhưng vì sao lại thay đổi quyết định lúc này? Chuyện gì đã xảy ra mà đột nhiên có quyết định thế này? Phải chăng có một thế lực bên ngoài nào đó can thiệp vào quyết định của FIFA", bài viết của Tuku Ismail có đoạn. "Một câu hỏi khác là án phạt được đưa ra mà không nêu lý do rõ ràng".

Cựu chủ tịch FAM thất vọng khi FIFA nhanh chóng đưa ra án phạt công khai, dù quá trình kháng cáo chưa hoàn tất. Tunku Ismail hy vọng FAM sẽ kháng cáo sớm nhất có thể

Bên cạnh đó, chủ tịch JDT chia sẻ thư xác nhận 7 cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch từ Cục đăng ký Nhà nước Malaysia (NRD). "Chúng tôi khẳng định mọi thủ tục được thẩm định đều hợp lệ và việc cấp giấy chứng nhận quốc tịch được thực hiện đúng theo yêu cầu pháp lý và Hiến pháp của Malaysia", tuyên bố của NRD vào ngày 19/9 có đoạn.

Bài viết của Tunku Ismail còn có câu hỏi "Ai đã ở New York?". Điều này được cho là ám chỉ một thế lực đã gặp gỡ FIFA ở New York để tác động.

"Chúng tôi không sợ hãi và cúi đầu trước những thế lực lo sợ về sự trỗi dậy của đội tuyển Malaysia", Tunku Ismail cho hay. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Hãy thể hiện lòng dũng cảm vì đó là điều đúng đắn".

Tunku Ismail là người đứng sau kế hoạch tìm kiếm cầu thủ lai để gia tăng sức mạnh nhanh chóng cho ĐTQG. Ông sinh năm 1984 và là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất bóng đá Malaysia. Ông đang là nhiếp chính vương và người thừa kế ngai vàng bang Johor, đồng thời là chủ tịch JDT – vô địch Malaysia 11 lần liền từ năm 2014 đến 2025.

JDT hiện sở hữu ba cầu thủ liên quan đến án phạt là Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueireido. 4 cầu thủ còn lại là Gabriel Palmero đang thi đấu ở Tây Ban Nha cho Unionistas, Facundo Garces (Deportivo Alaves, Tây Ban Nha), Rodrigo Holgado (America de Cali, Colombia), Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina).

Các cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày 26/9, và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65 triệu đồng). Trong khi đó, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Tiền đạo Malaysia Rodrigo Holgado trong buổi tập thử sân Bukit Jalil tối 9/6/2025, một ngày trước trận gặp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Ủy ban kỷ luật FIFA đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Tòa án bóng đá để xem xét. FAM cũng xác nhận sẽ gửi đơn lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Sau khi có kết quả, nếu vẫn chưa hài lòng, FAM có thể kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Trong khi đó, LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định chỉ đưa ra phán quyết sau khi quá trình kiện cáo giữa FAM và FIFA chấm dứt.

Án phạt tiềm tàng dành cho đội tuyển Malaysia là bị loại khỏi vòng loại cuối Asian Cup 2027, hoặc xử thua 0-3 sau khi thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0.

Bên cạnh Tunku Ismail, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cũng bất bình trước án phạt từ FIFA. "Như hàng nghìn người hâm mộ Malaysia ngoài kia, tôi cũng rất buồn và tức giận khi đọc quyết định của FIFA", vị này viết trên Instagram. "Đừng vội vàng. Hãy để quá trình kháng cáo được hoàn tất và chúng ta sẽ giải quyết từ đó".

Bà Hannah Yeoh cam kết bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của mọi VĐV Malaysia, bất kể tên của người đó không giống với truyền thống bản địa. Bên cạnh đó, bà hối thúc FAM và các bên liên quan thực hiện các biện pháp một cách toàn vẹn và minh bạch vì danh tiếng đất nước.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết sẽ thảo luận với FIFA, trong đó có FAM và 7 cầu thủ tham dự. Đây là án phạt nội bộ giữa các liên đoàn bóng đá, nhưng sẽ tiến hành để xác định xem vấn đề có liên quan đến lợi ích công cộng hay không. Khi ấy, MACC có thể vào cuộc điều tra FAM nếu có bất kỳ hành vi phạm tội.

Hiếu Lương