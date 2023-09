Mai Tài Phến: 'Khán giả chưa xem tôi đóng Võ Tòng nên chê'

Mai Tài Phến nói vượt qua rụt rè để đóng Võ Tòng "Đất rừng phương Nam", hy vọng thuyết phục được khán giả khi phim ra mắt.

Trong buổi ra mắt dự án hôm 20/9 tại TP HCM, Mai Tài Phến lần đầu nói về tranh cãi xoay quanh vai diễn. Trước đó, diễn viên 32 tuổi bị chê ngoại hình thư sinh, điển trai quá mức so với nhân vật kinh điển trong bản truyền hình.

Mai Tài Phến nói: "Tôi không trách những người chỉ trích. Sau khi phim ra mắt, hy vọng vai diễn của tôi thuyết phục mọi người".

Mai Tài Phến tham gia ba phân đoạn. Một trong những cảnh anh dồn tâm huyết là đoạn Võ Tòng bị thực dân Pháp đưa ra pháp trường, chuẩn bị hành hình vì tội phiến loạn. Bất ngờ, Võ Tòng được Hai Thành - cha của An (Huỳnh Đông) - và ông Tiều (Tiến Luật) giải cứu. "Phim không có cảnh bắt cá sấu như bản truyền hình. Nếu phần hai có, tôi sẵn sàng thực hiện cảnh này", diễn viên cho biết. Anh kỳ vọng tác phẩm trở thành bước đệm để theo đuổi thể loại hành động.

Trấn Thành - đồng sản xuất phim - cho biết Võ Tòng mang màu sắc mới mẻ hơn bản cũ. "Nếu nhân vật năm 1997 mang vẻ chai sần sỏi đá, phiên bản của Mai Tài Phến có sự hấp dẫn về hình thể, sự nam tính", anh nói. Đạo diễn Quang Dũng cho biết người xem sẽ bất ngờ với diễn xuất Mai Tài Phến trong phim này - không giống những gì khán giả đã biết về anh.

Ở bản điện ảnh, Võ Tòng là một trong những vai hiếm hoi không qua casting. Đạo diễn Quang Dũng trực tiếp ngỏ lời mời Mai Tài Phến sau khi thấy một bức ảnh của anh. Sau thời gian đắn đo, diễn viên nhận lời vì dành tình cảm đặc biệt với phiên bản năm 1997, do nghệ sĩ Lê Quang đảm nhận.

Với Mai Tài Phến, các cảnh võ thuật trong Đất rừng phương Nam không phải thử thách lớn, do từng đóng vai giang hồ với web-drama Bình Báo. Anh chỉ bỏ ra một tuần để rèn thể lực, lên lịch tập tăng cơ để thể hình săn chắc. Khi lên phim trường, mỗi ngày, diễn viên mất ba giờ để hóa trang, gắn râu và tóc giả. Khâu gắn râu được êkíp chú trọng, fitting (thử tạo hình) hai lần trước khi quay. "Sau khi hóa thân, tôi bất ngờ về bản thân và thêm tự tin với những thể hiện của mình", anh nói.

Mai Tài Phến, 32 tuổi, quê Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm. Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, đóng cặp Mỹ Tâm. Năm 2022, anh đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch.

Trong bản truyền hình năm 1997, Võ Tòng (Lê Quang đóng) ghi dấu với ngoại hình chân phương, tính cách can trường, hồn hậu. Nhân vật này trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, bên cạnh các nhân vật khác như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Mạnh Dung), bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can). Sau này, Lê Quang tham gia nhiều phim khác song không gây nhiều ấn tượng. Gần đây, anh chuyển sang công tác chủ nhiệm phim, thỉnh thoảng đi hát ở tỉnh. Lê Quang từng nói bước ra sân khấu, giới thiệu tên, hầu như không ai biết đến, nhưng nhắc đến vai Võ Tòng, mọi người đều vỗ tay.

Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 20/10 sau gần một năm quay. Hiện êkíp công bố hầu hết gương mặt chính. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong- cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

