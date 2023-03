Mai Tài Phến đóng Võ Tòng 'Đất rừng phương Nam'

Mai Tài Phến, 32 tuổi, vào vai Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Quang Dũng.

Nguyễn Quang Dũng xác nhận Mai Tài Phến tham gia dự án điện ảnh kinh phí 40 tỷ đồng, chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Nhân vật có nhiều cảnh hành động, đánh võ, phù hợp tạo hình của Mai Tài Phến. "Nhân vật Võ Tòng trong Đất phương Nam - phiên bản truyền hình năm 1997 - đã quá ấn tượng, nhưng tôi nghĩ người xem có thể sẽ bất ngờ với diễn xuất Mai Tài Phến trong phim này - không giống những gì khán giả đã biết về anh", đạo diễn nói.

Diễn viên Mai Tài Phến trong ảnh chụp hồi tháng 10/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang Dũng cho biết từng tuyển nhiều diễn viên cho vai Võ Tòng nhưng không phù hợp. Vô tình thấy một bức ảnh của Mai Tài Phến, anh mời lên casting, sau đó quyết định chọn. Nhân vật Võ Tòng là tuyến vai thứ chính, dự kiến không chỉ xuất hiện trong phần một mà còn nhiều "đất" diễn hơn ở phần hai với mối tình cùng Út Trong.

Mai Tài Phến 32 tuổi, quê Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm. Năm 2019, Mai Tài Phến có vai chính điện ảnh đầu tay trong Chị trợ lý của anh, đóng cặp Mỹ Tâm. Năm 2022, anh đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch.

Trong bản truyền hình năm 1997, Võ Tòng (Lê Quang đóng) ghi dấu với ngoại hình chân phương, tính cách can trường, hồn hậu. Nhân vật này trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, bên cạnh các nhân vật khác như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Mạnh Dung), bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can). Sau này, Lê Quang tham gia nhiều phim khác song không gây nhiều ấn tượng. Gần đây, anh chuyển sang công tác chủ nhiệm phim, thỉnh thoảng đi hát ở tỉnh. Lê Quang từng nói: "Khi tôi bước ra sân khấu với tên Lê Quang, hầu như không ai biết đến, nhưng nhắc đến vai Võ Tòng của tôi, bà con đều vỗ tay rần rần".

Cảnh ông Ba, Võ Tòng săn cá sấu trong rừng U Minh Cảnh Võ Tòng (Lê Quang) săn cá sấu trong rừng U Minh ở phim "Đất phương Nam" (1997). Video: TFS

Đoàn làm phim Đất rừng phương Nam khởi quay ở nhiều bối cảnh miền Tây từ cuối năm ngoái, như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh. Một trong những đại cảnh đầu tiên diễn ra ở rừng tràm Trà Sư (An Giang). Hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia phân cảnh được đầu tư nhất phim. Êkíp dựng mới 70% bối cảnh, do rừng tràm đang được khai thác làm khu du lịch sinh thái, một số cơ sở vật chất không phù hợp để quay. Tổ thiết kế mất hơn một tháng để dựng bối cảnh chợ nổi, bài trí hàng trăm món nội thất, phụ kiện.

Bối cảnh phim "Đất rừng phương Nam" ở rừng tràm Trà Sư, An Giang. Ảnh: Galaxy

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách. Ngoài ba gương mặt nhí đóng An, Cò, Xinh - dàn nhân vật chính của phim, các diễn viên còn lại gồm nghệ sĩ Công Ninh, Kiều Trinh, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả.

Ca khúc 'Bài ca đất phương Nam' (nhạc: Lư Nhất Vũ, thơ: Lê Giang) do Tô Thanh Phương trình bày Ca khúc "Bài ca đất phương Nam" (nhạc: Lư Nhất Vũ, thơ: Lê Giang) do Tô Thanh Phương trình bày. Video: TFS

Mai Nhật