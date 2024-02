Mai Phương mang điệu 'See Tình' đến Miss World

TP HCMHoa hậu Mai Phương sẽ nhảy điệu "See Tình" từng gây sốt trong nước và quốc tế đến sân khấu Miss World 2024 ở Ấn Độ.

Chiều 3/2, tại sự kiện trao sash cho thí sinh Việt Nam ở Miss World 2024, Mai Phương lần đầu giới thiệu màn nhảy - tiết mục chuẩn bị cho phần Dance of the World, thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Mai Phương mang điệu nhảy 'See Tình' đến Miss World Mai Phương nhảy điệu "See Tình" phiên bản hoàn chỉnh tại sự kiện. Video: Tân Cao Trên nền nhạc quen thuộc do Hoàng Thùy Linh hát, người đẹp thực hiện các động tác mang tinh thần tươi vui. Cô diện trang phục mang nét văn hóa vùng núi, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện, họa tiết thổ cẩm, nhiều sắc màu. Mai Phương nói chọn điệu See Tình vì yêu thích phần giai điệu trẻ trung, bắt tai. Năm 2023, bài hát từng gây sốt thế giới khi nhiều ngôi sao và khán giả hưởng ứng, tạo độ nhận diện cao, có thể kết nối mọi người với nhau. Hoa hậu dành nhiều tháng để tập luyện cùng biên đạo Kim Anh, sau đó chọn trang phục phù hợp với văn hóa Á Đông, stylist Kiệt Cao hỗ trợ. Cùng đó, người đẹp còn chuẩn bị một tiết mục hát cho vòng thi tài năng, do DTAP hòa âm phối khí.

Hậu trường Mai Phương tập luyện cho Miss World. Mai Phương tập luyện vũ đạo, chuẩn bị trang phục cho tiết mục nhảy hồi cuối năm 2023. Video: Nhân vật cung cấp

Mai Phương có gần hai năm chuẩn bị do cuộc thi từng ba lần thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức. Mai Phương nói không mất tinh thần hay sự nhiệt huyết, ngược lại có thêm thời gian chuẩn bị trang phục, trau dồi các kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, trả lời phỏng vấn, hoàn thiện dự án nhân ái. Cô nói: "Hiện tôi có nhiều sự hứng khởi, tâm lý sẵn sàng để tranh tài. Tôi luôn tin vào phép màu là có thật, tạo dựng niềm tin ở bản thân trước tiên, để có thể tỏa sáng tại cuộc thi", cô nói.

Tại sự kiện, mẹ Mai Phương lần đầu xuất hiện trước công chúng, ủng hộ tinh thần cho con gái. Bà nói vui khi thấy con ngày càng trưởng thành, nỗ lực để tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Mai Phương mang điệu nhảy 'See Tình' đến Miss World Mai Phương trình diễn "Pray" - ca khúc sẽ dự thi vòng Người đẹp tài năng của Miss World 2024. Video: Tân Cao Ngày 16/2, hoa hậu sẽ lên đường đến Ấn Độ, bắt đầu với nhiều hoạt động bên lề. Người đẹp nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà thiết kế trong nước, bạn bè và khán giả. Đầu năm, Mai Phương vào top 10 thí sinh có lượng fan đông trên Instagram - với hơn 283.000 lượt theo dõi, xếp thứ sáu, do một chuyên trang sắc đẹp thống kê.

Ba trang phục dạ hội cho các đêm thi quan trọng của Mai Phương tại cuộc thi, do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022, được đông đảo khán giả ủng hộ. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Ngoài nhan sắc, Mai Phương được đánh giá cao về nền tảng học vấn, điểm IELTS 8.0, đang là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Mùa thứ 71 sẽ diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 18/2 đến 9/3, có hơn 140 người đẹp khắp thế giới tranh tài. Đương kim hoa hậu Karolina Bielawska, người Ba Lan, từng thắng bầu chọn "Hoa hậu của các hoa hậu" 2023, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

See Tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK - do DTAP sáng tác, ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tên bài hát đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu "See Tình" là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu" đều được. Nhiều ca sĩ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan từng cover điệu nhảy ca khúc, hút triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Tân Cao