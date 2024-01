Những đối thủ của Mai Phương ở Miss World 2024

Huỳnh Nguyễn Mai Phương có hơn 283.000 lượt theo dõi, xếp thứ sáu. Cô đăng quang Miss World Vietnam 2022, cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Ngoài nhan sắc, Mai Phương được đánh giá cao về nền tảng học vấn, điểm IELTS 8.0. Nhiều fan đặt kỳ vọng Mai Phương sẽ đi sâu tại cuộc thi. Cô có hai năm chuẩn bị cho cuộc thi gồm học catwalk, tư duy phản biên, chuẩn bị trang phục. Cuối năm 2023, Mai Phương công bố sẽ nhảy trên nền nhạc "See tình" (Hoàng Thùy Linh) cho phần thi Dance of the World, thuộc khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp