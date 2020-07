Madonna bị chỉ trích vì đăng tin giả

Ca sĩ Madonna bị nhiều fan chỉ trích vì đăng tin đã có vaccine và thuốc chữa Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo BBC, ngày 29/7, Instagram của Madonna xuất hiện đoạn video phát biểu của một phụ nữ tự nhận là bác sĩ Stella Immanuel ở Houston (Mỹ), nói đã chữa khỏi hơn 350 bệnh nhận mắc Covid-19 nhờ thuốc sốt rét hydroxychloroquine. Đoạn video được đăng kèm chú thích: "Đã có vaccine từ hàng tháng trước. Nhưng họ cố tình để sự sợ hãi điều khiển mọi người, khiến những kẻ giàu có ngày càng giàu thêm".

Madonna tại sự kiện Glaad năm 2019. Ảnh: AP.

Instagram của Madonna hiện có hơn 15 triệu fan theo dõi. Sau đoạn video, hàng chục nghìn người chỉ trích đăng tin giả. Ngôi sao nhạc pop Annie Lennox bức xúc: "Thật điên rồ! Tôi không ngờ cô lại lan truyền và ủng hộ lũ lang băm này. Tôi hy vọng có hacker nào đứng sau vụ này và cô sẽ sớm giải thích rõ mọi chuyện với fan".

Raki Wane - đại diện của Instagram - nói với Guardian video của Madonna bị nhiều người dùng báo cáo lên hệ thống. Mạng xã hội này che mờ nội dung video, dán đè dòng chữ "Thông tin giả". Khi bấm xem video, người dùng được chuyển đến một bài viết khoa học cho biết chưa có vaccine chữa Covid-19. Instagram cũng hạn chế số người tiếp cận bài đăng của Maddonna và xóa nó khỏi hệ thống vài giờ sau đó. Madonna chưa phản hồi dư luận.

Madonna tình tứ bên bạn trai Ahlamalik Williams kém 35 tuổi. Ảnh: Instagram.

Hôm 25/5, WHO dừng thử nghiệm hydroxychloroquine chữa trị Covid-19 vì lo ngại an toàn. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng loại thuốc sốt rét này có khả năng giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet cho biết thuốc không có ích trong điều trị Covid-19 và thậm chí có thể làm tăng số ca tử vong nếu dùng nó.

Đầu tháng 5, Madonna tiết lộ từng mắc Covid-19 và hiện có kháng thể trong người. Ca sĩ cũng ủng hộ 1,1 triệu USD cho công tác nghiên cứu và phát triển vaccine chống dịch. Khoản tiền của cô nằm trong gói tài trợ 8 tỷ USD của những nhà lãnh đạo thế giới chung tay góp sức.

Madonna đang tự cách ly tại châu Âu cùng bạn trai Ahlamalik Williams và sáu con. Gia đình thường trú tại các thành phố như Lisbon, London hay Paris. Lần gần nhất ca sĩ xuất hiện nơi công công là đầu tháng 6, khi cô đi biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại London . Hàng ngày, cô nấu ăn, đàn hát và giúp các con làm bài tập. Trước đó, ca sĩ thông báo hủy hai buổi diễn cuối trong tour Madame X tại Paris ngày 10 và 11/3 vì dịch.

Ca sĩ sinh năm 1958 trong gia đình Công giáo ở bang Michigan, Mỹ. Đầu thập kỷ 1980, Madonna ra album đầu tay mang tên mình. Đến khi phát hành album thứ hai có tên Like a Virgin(1984), Madonna trở thành một ngôi sao toàn cầu. Cô có biệt danh "nữ hoàng nhạc pop", được giới chuyên môn đánh giá thuộc nhóm những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời.

Madonna đón lễ Phục sinh cùng các con Madonna đón lễ Phục Sinh cùng các còn tại Lisbon hồi đầu năm. Video: Instagram.

Đạt Phan (theo BBC, Guardian)