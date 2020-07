Drake phá kỷ lục của Madonna

Drake có tổng 40 ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, vượt con số 38 bài của Madonna lập năm 2012.

Theo Guardian, tuần qua, rapper người Canada có hai bản hit vào top 10 Billboard Hot 100 là Popstar (hạng ba) và Greece (hạng tám), đều hát cùng DJ Khaled. Kết quả này nâng tổng số bài hát trong top 10 của anh lên 40 bài. Hồi tháng 5, anh san bằng kỷ lục 38 bài của Madonna từng lập năm 2012.

Drake và DJ Khaled - Popstar Ca khúc "Popstar" của Drake và DJ Khaled. Viideo: Youtube.

Năm 2009, Drake lần đầu có ca khúc vào top 10 với Best I Ever Had (hạng hai). Trong số 40 ca khúc, anh xuất hiện 15 lần trên danh nghĩa hợp tác cùng các nghệ sĩ khác như Rihanna, Travis Scott hay Future.

Madonna vốn giữ kỷ lục này từ năm 2002. Năm 1983, cô có bản hit đầu tiên trong top 10, Lucky Star (hạng 4). Ca khúc cuối cùng trong top của "nữ hoàng nhạc pop" là Give Me All Your Luvin (2012), hát cùng Nicki Minaj và MIA. Các album gần đây của Madonna vẫn thành công về doanh số, nhưng không có bản hit nào nổi bật góp mặt trong top 10. Trước cô, ban nhạc The Beatles giữ kỷ lục này với 34 ca khúc.

Hồi tháng 3, Drake cũng phá kỷ lục số bài hát xuất hiện trên Billboard Hot 100 với tổng 208 bài. Tháng 5, anh phát hành album tổng hợp Dark Lane Demo Tapes gồm 14 ca khúc, đều góp mặt trong bảng xếp hạng. Với hai ca khúc mới, Drake hiện giữ kỷ lục 224 bài trên Billboard Hot 100.

Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng độ ăn khách của các ca khúc tại thị trường Mỹ, lấy số liệu từ các công ty Nielsen Music và MRC Data. Thứ hạng được quyết định dựa trên doanh số (đĩa vật lý và bản số), lượt phát qua radio và trực tuyến.

Đạt Phan (theo Guardian)