LondonCa sĩ Madonna chống nạng, hòa cùng dòng người biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Theo People, ca sĩ mặc áo phông có in chữ "Black Lives Matter", hòa vào dòng người biểu tình trên đường phố Anh, hôm 6/6. Cô phải di chuyển bằng nạng do chấn thương ở đầu gối sau sự cố ngã sân khấu hồi tháng 10/2019. Cô đã thực hiện phẫu thuật nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Madonna (chống nạng) tham gia biểu tình. Ảnh: Twitter.

Madonna không đeo khẩu trang, vừa đi vừa hô khẩu hiệu "No justice, no peace!" (Không có công lý, chẳng có hòa bình). Ngôi sao 61 tuổi là một trong những nghệ sĩ luôn đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Bạn trai hiện tại của cô - Ahlamalik Williams cũng là người da màu. Trên Twitter, nhiều người ca ngợi hành động của ca sĩ. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích cô vì không đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, hồi tháng 5, Madonna cho biết có kháng thể nCoV do từng nhiễm virus và khỏi bệnh.

Madonna chống nạng đi biểu tình Mọi người vỗ tay cảm ơn hành động của Madonna ở cuộc biểu tình. Video: Twitter.

Nhiều ngôi sao ủng hộ phong trào biểu tình "Tôi không thể thở", phản đối phân biệt chủng tộc tại Mỹ sau cái chết của George Floyd - người da màu bị cảnh sát ghì chân lên cổ vì tình nghi sử dụng tiền giả. Camila Cabello, Shawn Mendes, Halsey, Ben Affleck và bạn gái Ana de Armas xuống đường biểu tình. Các công ty giải trí tại Mỹ đồng loạt đình công, không bán sản phẩm trực tuyến để ủng hộ phong trào.

Cái chết của George Floyd, 46 tuổi, châm ngòi cho các cuộc biểu tình và bạo động tại hơn 140 thành phố trên khắp nước Mỹ. Ngoài thủ đô Washington, ít nhất 40 thành phố tại Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm đối phó các cuộc biểu tình. Khoảng 17.000 lính Vệ binh Quốc gia đã triển khai ở thủ đô Washington và 26 bang. Hàng nghìn người bị bắt, nhiều tài sản, nhà cửa bị phá hoại.

Hiểu Nhân