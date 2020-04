Những người tình trẻ của Madonna

Từ năm 2010 tới 2013, Madonna yêu vũ công Pháp Brahim Zaibat kém cô 29 tuổi. Hai người hẹn hò mặc rào cản ngôn ngữ. Madonna không thể nói tiếng Pháp trong khi vốn tiếng Anh của Brahim hạn hẹp. Hai người chia tay vì Madonna cảm thấy buồn chán sau khi phim "W.E." do cô đạo diễn nhận nhiều lời chê từ giới phê bình. Brahim cố gắng an ủi người tình nhưng kết cục bị cô bỏ.