'Made in Vietnam' - khi gen Z hướng về nguồn cội

Nhóm DTAP kết hợp âm nhạc hiện đại - truyền thống để kể câu chuyện văn hóa, lòng yêu quê hương trong hit "Made in Vietnam".

Sau ba tháng phát hành, nhạc phẩm hút hàng chục triệu view trên các nền tảng số, được nhiều nhà sản xuất lựa chọn cho chương trình âm nhạc lớn. Hồi tháng 10, MV đoạt ba giải thưởng quốc tế tại International Music Video Awards (IMVA).

Các thành tích đưa ca khúc nằm trong top 7 hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, cạnh tranh với Buôn trăng (Phương Mỹ Chi), Bắc Bling (Hòa Minzy), Còn gì đẹp hơn, Phép màu (Nguyễn Hùng), Những ngày trời bao la (trong show Gia đình haha), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

MV "Made In Vietnam" MV "Made in Vietnam".

Bài hát nằm trong album cùng tên phát hành cuối tháng 8, đánh dấu sáu năm làm nghề của DTAP. Trong 16 bài, Made in Vietnam được xếp ở chương đầu tiên, cùng Rừng vàng biển bạc, Máu đỏ da vàng, Nam quốc sơn hà. Nội dung nhắc về cội nguồn, lịch sử, địa linh nhân kiệt - yếu tố "làm nên Việt Nam".

DTAP viết ca khúc theo phong cách đương đại gồm các phần gần với cấu trúc EDM. Tuy nhiên, họ sử dụng thêm nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, tranh, trống, kèn sona, mang đến cho người nghe cảm giác hào hùng xen lẫn nét mềm mại. Việc đưa vào làn điệu dân ca ba miền khiến ca khúc có thêm điểm nhấn, đồng thời tôn vinh các di sản nghệ thuật.

Nhóm DTAP cùng Phương Mỹ Chi (thứ hai từ phải sang) quảng bá dự án hồi cuối tháng 8 ở Huế. Ảnh: Duc Triet

Nhóm chăm chút phần lời với nhiều hình ảnh gắn liền lịch sử, đời sống. Nhạc phẩm có đoạn: "Tôi yêu sao, yêu sao bao làng nghề xưa cũ ở quê ta. Tấm áo mới lụa là Hà Đông thướt thướt tha tha. Tôi yêu sao, yêu sao câu hò nào vang khắp xứ Nghệ tình. Nón quai thao nghiêng nghiêng, ôi dịu dàng người duyên duyên bé xinh" hay "Từ nơi xa, biển rộng bao la. Còn danh vang Nam quốc sơn hà. Vì trong tôi tự hào không thôi. Nhìn cờ tung bay trên khắp Việt Nam".

Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi biểu diễn "Made in Vietnam" Ba ca sĩ Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi biểu diễn "Made in Vietnam" tại "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" hồi tháng 9 ở Hà Nội. Video: VTV

Màn hòa giọng của ba thế hệ giúp ca khúc tiếp cận nhiều tầng lớp khán giả. Theo DTAP, ý tưởng không phải ngẫu hứng mà từ lúc viết nhạc phẩm, họ đã nghĩ đến việc tạo nên sự giao thoa. Mỗi ca sĩ đại diện cho vùng miền gồm Thanh Hoa (miền Bắc), Trúc Nhân (Trung), Phương Mỹ Chi (Nam), cùng thổi hồn cho bài hát, thể hiện tinh thần đoàn kết.

Trong MV, nghệ sĩ Thanh Hoa đứng giữa khung cảnh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giọng ca gạo cội nói xúc động khi bước vào bối cảnh do êkíp chuẩn bị, khiến bà nhớ lại không khí thế hệ thanh niên xung phong "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Bà còn diện trang phục quan họ Bắc Ninh, mang nón quai thao ở một số phân cảnh.

Thanh Hoa đánh giá cao ý tưởng làm việc của DTAP. "Việc lựa chọn, nối kết dân ca ba miền là điều không dễ nhưng nhóm đã thực hiện mượt mà, tôn vinh được giá trị văn hóa từng vùng đất", nghệ sĩ nói.

Hình ảnh nghệ sĩ Thanh Hoa trong MV.

Phương Mỹ Chi từng bật khóc khi xem MV trong ngày ra mắt. Trong sản phẩm, giọng ca trẻ diện áo dài, trên ngực đeo các huy hiệu gồm Thanh niên làm theo lời Bác, Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, từng được trao trong năm 2024. Cô xem cơ hội góp mặt trong MV là niềm vinh dự lớn.

Nghệ sĩ Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi nói về tham gia dự án của DTAP Ca sĩ Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và các khách mời chia sẻ về quá trình thực hiện MV.

DTAP đầu tư sản xuất MV, lần lượt đưa khán giả bước vào chuyến khám phá các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hay biểu tượng văn hóa - du lịch ở Làng sen quê Bác (Nghệ An), ruộng bậc thang Tây Bắc, đèn hoa đăng Hội An (Đà Nẵng). Các món ăn ngon, bộ môn nghệ thuật như múa rối nước, hát bội hay hình ảnh đời sống làng chài, chợ cá miền Tây Nam Bộ cũng xuất hiện trong video.

Êkíp chọn hình ảnh con tàu Bắc - Nam, sáng tạo từ cảm hứng họa tiết chim lạc trên Trống Đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn". Điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội khi tàu hóa thành rồng, thể hiện khát vọng vươn mình, hội nhập. Đan xen khung cảnh thiên nhiên là yếu tố lịch sử với màn tái hiện không khí của trận chiến Bạch Đằng năm 938, hình ảnh Đoàn thể Phụ nữ Cứu quốc (19/8/1945), trận chiến Khe Sanh năm 1975.

Đại cảnh ở cuối MV gồm 100 người đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề khác nhau, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng và nhiều ngôi sao đa lĩnh vực góp mặt. DTAP chọn bối cảnh chiếc lò gạch để kết MV với ý nghĩa: Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì phải không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất.

Hậu trường êkíp thực hiện cảnh quay múa rối nước trong MV.

Toàn bộ hình ảnh trong MV dựng trong studio, sau đó xử lý kỹ xảo VFX. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh nói mất ngủ nhiều ngày để làm hậu kỳ. Anh tập hợp 60 cộng sự gắn bó với mình trong sự nghiệp để đồng hành dự án.

Dàn khách mời chia sẻ cảm xúc quay MV 'Made in Vietnam' Hậu trường thực hiện sản phẩm âm nhạc.

DTAP hạn chế nhận lời mời sản xuất nhạc trong một năm để tập trung cho sản phẩm. Giữa năm, khi tham gia một trại sáng tác quốc tế ở Bắc Kinh, họ từng cho các nhà sản xuất âm nhạc của Hàn Quốc, Thái Lan nghe demo, nhận phản hồi tích cực, giúp nhóm có thêm động lực hoàn thiện. Công ty quản lý đã huy động hơn 300 người, xây dựng 16 bối cảnh, sản xuất trong nửa năm. Họ còn tham vấn chuyên gia để thiết kế trang phục, đạo cụ dựa trên các tư liệu lịch sử. Hậu trường làm kỹ xảo cho MV "Made in Vietnam" Hậu trường làm kỹ xảo cho MV. Video: Alien Media

Made in Vietnam được giới chuyên môn, khán giả nhận xét là một trong những ca khúc nổi bật ra mắt dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các ca sĩ Lưu Hương Giang, Noo Phước Thịnh, MLee dành lời khen thông điệp, tinh thần bài hát. Ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - nhận xét bài hát góp phần cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc của giới trẻ. "Giai điệu hào hùng khiến người nghe thêm yêu đất nước, cùng nêu cao ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", ông Thái An nói.

Hồi tháng 10, DTAP nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho nỗ lực lan tỏa tinh thần yêu nước qua dự án. Nhóm cho biết thành công của Made in Vietnam giúp họ có thêm niềm tin vào định hướng đưa nhạc truyền thống phổ biến giới trẻ, đồng thời lan tỏa ra thế giới.

Nhóm gồm ba thành viên là Thịnh Kainz (tên thật Nguyễn Hoàng Thịnh, 29 tuổi), Kata Trần (Trần Khánh, 28 tuổi) và Tùng Cedrus (Võ Thanh Tùng, 27 tuổi). Họ từng góp phần tạo dựng thành công cho Hoàng Thùy Linh qua nhiều ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, See tình - nhạc phẩm gây sốt tại nhiều quốc gia. DTAP từng được vinh danh tại các giải thưởng như Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

Xuân Triết

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp