Loạt MV cảm hứng yêu nước hút triệu lượt xem

Loạt MV "Made in Vietnam", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đạt hàng triệu lượt xem, gây "bão" nhờ âm nhạc đậm tinh thần dân tộc.

Hôm 15/7, ca sĩ Tùng Dương phát hành ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (Nguyễn Văn Chung sáng tác), dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Sau ba ngày, nhạc phẩm thu hút gần hai triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài những lời khen giai điệu giàu cảm xúc, ca từ hào hùng, MV còn được đánh giá cao ở phần hình ảnh, ghi lại quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội, danh lam thắng cảnh khắp đất nước.

MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Video: YouTube Tùng Dương Official

Cùng thời điểm, Trang Pháp và rapper Hà Lê giới thiệu MV Mãi là người Việt Nam, đạt 1,3 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ cho biết ấp ủ nhạc phẩm suốt một năm, sau khi tham gia một chương trình thực tế về quân đội. Ca từ là dòng tâm tình của người con đất Việt: "Và nếu tôi sinh ra thêm lần nữa/ Nguyện sẽ mãi là người Việt Nam/ Dù là cơn gió bay trên dòng sông/ Là cành lúa chín nơi những cánh đồng".

Nửa tháng qua, gần 20 dự án lấy cảm hứng từ tình yêu Tổ quốc được ra mắt trên các nền tảng trực tuyến. Loạt bài hát đa dạng về thể loại, từ pop ballad, rap đến EDM, dân gian đương đại.

MV "Nguyện là người Việt Nam" của Võ Hạ Trâm MV "Nguyện là người Việt Nam" của Võ Hạ Trâm. Video: YouTube Võ Hạ Trâm Official

Đầu tháng 8, Võ Hạ Trâm là một trong những ca sĩ mở màn đường đua. Từng gây sốt với Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) dịp lễ 30/4, cô tiếp tục ra mắt Nguyện là người Việt Nam, đánh dấu sự trở lại với dòng nhạc truyền thống - cách mạng. Cô cho biết toàn bộ doanh thu từ bài hát trên các nền tảng số sẽ được quyên góp cho quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Duyên Quỳnh phát hành MV Nguyện thề vì bình yên, tri ân những chiến sĩ ngày đêm gìn giữ hòa bình. Hoàng Bách dồn sức cho EP (album với thời lượng ngắn) Lời trái tim Việt Nam, gồm các ca khúc pha trộn giữa chất liệu EDM, nhạc cụ dân tộc và phần đồng dao do các em nhỏ thể hiện. Nguyên Vũ khởi động dự án âm nhạc cộng đồng Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, gồm chuỗi MV ca ngợi vẻ đẹp 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.

Không chỉ cá nhân, nhiều tập thể ca sĩ cùng góp giọng trong các sản phẩm, lan tỏa tinh thần dân tộc. Made in Vietnam - DTAP kết hợp nghệ sĩ Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi - tạo hiệu ứng mạnh, đạt gần ba triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 20 ngày.

MV "Made In Vietnam" MV "Made in Vietnam". Video: Vmas Label

Gây ấn tượng ở âm nhạc, êkíp còn đầu tư lớn về khâu bối cảnh, kỹ xảo, với mô hình tàu Bắc - Nam, khởi hành từ "ga Đông Sơn", điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội. Điểm nhấn là đại cảnh ở cuối MV, gồm 100 người thuộc nhiều thế hệ, ngành nghề, trong đó có các nữ biệt động Sài Gòn, thanh niên xung phong. Loạt người nổi tiếng làm khách mời trong video, như Hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ hát bội Phương Loan, cựu vận động viên Ánh Viên.

Tương tự, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - Tuấn Cry (tác giả Bắc Bling) sáng tác - là màn hòa giọng của nghệ sĩ Thu Huyền, Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc. Bài hát nhận được nhiều lời khen ở phần âm nhạc giàu cảm xúc. Dù vậy, khâu hình ảnh bị số đông khán giả nhận xét thiếu chân thực vì dùng AI quá đà, nhiều chi tiết sai về lịch sử, văn hóa. Sau một ngày phát hành, tối 8/8, êkíp lên tiếng xin lỗi, gỡ bỏ video, nói sẽ rút kinh nghiệm cho các dự án sau.

Bản audio "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" Bản audio "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Video: T Production

Đông đảo ca sĩ cho biết họ không cố tạo "hit" mà chỉ mong truyền thông điệp tích cực cho công chúng, nhất là giới trẻ. Hoàng Bách nói khi ra mắt EP, anh muốn nhắn nhủ người nghe: "Hãy bắt đầu yêu nước từ những điều giản dị nhất".

Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ có nhiều sáng tác phát hành dịp này - cho rằng mỗi bài hát có vai trò riêng trong đời sống âm nhạc. Với anh, ca khúc là lời tri ân gửi đến thế hệ trước, đồng thời gửi gắm kỳ vọng người trẻ hiểu hơn về những hy sinh của ông cha. "Tôi mong mọi người đón nhận các nhạc phẩm như nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi trong dịp kỷ niệm lớn của đất nước", nhạc sĩ nói.

Mai Nhật