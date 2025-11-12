'Buôn trăng' - cú hích của Phương Mỹ Chi

Ca khúc "Buôn trăng" kết hợp nhạc dân gian với hiện đại, giúp Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn tại "Sing! Asia" và được khán giả quốc tế biết đến.

Nhạc phẩm do Phương Mỹ Chi kết hợp nhà sản xuất DTAP sản xuất, nằm trong album Vũ trụ cò bay của ca sĩ, phát hành năm 2024. Ca khúc được nhắc đến rộng rãi hơn sau khi Mỹ Chi mang lên sân khấu Sing! Asia hồi giữa năm, góp phần giúp cô đoạt hạng 3 tại sân chơi âm nhạc ở khu vực châu Á.

Buôn trăng hiện nằm trong hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, cạnh tranh Made in Vietnam (DTAP), Bắc Bling (Hòa Minzy), Còn gì đẹp hơn, Phép màu (Nguyễn Hùng), Những ngày trời bao la (trong show Gia đình haha), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Tiết mục "Buôn trăng" của Phương Mỹ Chi "Buôn trăng" - tiết mục giúp Phương Mỹ Chi chiến thắng trong chặng ghi hình ở Vịnh Hạ Long tại Sing! Asia. Sau 5 tháng, video ca khúc hút gần chín triệu lượt xem trên YouTube. Video: FPT Play

Bài hát được khán giả nhận xét là thành công của Phương Mỹ Chi, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra quốc tế. Ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, gợi cảm giác hoài niệm.

Buôn trăng thuộc dòng folktronic - kết hợp chất liệu dân gian với cách phối khí hiện đại. DTAP sử dụng bản hòa âm có tiếng đàn nhị, kèn sona, thu âm trực tiếp cùng các nghệ nhân để giữ sự chân thật cho nhạc phẩm. So với bản gốc trong album, phần phối khí cho tiết mục trên sân khấu Sing! Asia được điều chỉnh cấu trúc, nhịp điệu. Đoạn cao trào được DTAP đẩy nhanh, dồn dập hơn với tiết tấu rock pha dân gian. Việc nâng tông ở cuối bài hát cũng tạo cảm giác hồi hộp để lôi kéo người nghe.

'Buôn trăng' của Phương Mỹ Chi Bản thu "Buôn trăng" trong album của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi tôn vinh nhiều nét văn hóa khi dàn dựng tiết mục. Mở đầu, ca sĩ hát bội Bình Định - loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống lâu đời của người miền Trung - qua các câu thơ: "Con ơi, cây có cội mới nảy cành xanh. Nước có nguồn mới biết biển rộng sông sâu. Con ơi, con người nguồn cội từ đâu. Có ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình". Cô cho biết sử dụng hình ảnh "cây có cội, nước có nguồn" như một phép ẩn dụ để tạo sự gần gũi với người nghe. Nội dung bài thơ còn nhắc đến ông bà cha mẹ, thể hiện lòng biết ơn - nét đẹp bao đời của người Việt.

Phương Mỹ Chi diện trang phục phong cách truyền thống trong tiết mục. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô tăng hiệu ứng sân khấu bằng cách kết hợp âm nhạc với thời trang gồm áo tứ thân, nón quai thao. Ca sĩ còn đưa ý tưởng múa võ lên sân khấu, cũng lấy cảm hứng từ vùng đất Bình Định, đồng thời giới thiệu loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Ca sĩ cho biết từng phải đổi động tác võ vào phút chót. Trong bài dựng, cô có màn nhào lộn nhưng đến lúc tổng duyệt, ban tổ chức yêu cầu cắt bỏ để đảm bảo an toàn. Mỹ Chi phải gấp rút nhờ giáo viên hỗ trợ online để có phương án thay thế.

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi chủ động đề nghị ban tổ chức tìm cách đặt chiếc nón quai thao lúc chuyển cảnh thay vì đặt dưới đất. Cô nói phụ kiện là một trong những biểu tượng của văn hóa truyền thống, cần được tôn trọng. Sau khi bàn bạc, êkíp quyết định để ca sĩ đặt nón lên vai người quay phim trong lúc trình diễn.

Phương Mỹ Chi tặng nón lá cho các thí sinh Sing! Asia Hậu trường Phương Mỹ Chi tặng nón lá cho mọi người tại show. Video: FPT Play

Bài hát được giới chuyên môn trong nước, quốc tế khen ngợi. Ca sĩ Đan Trường dùng từ "xuất sắc" để khen Phương Mỹ Chi, nhất là đã cài cắm nhiều ý tưởng để quảng bá văn hóa. Trương Lương Dĩnh - ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu Trung Quốc - đánh giá Phương Mỹ Chi có "giọng hát đẹp và biết cách xử lý tinh tế". Cô nói đã ngồi tận hưởng tiết mục của thí sinh từ đầu đến cuối. "Về mặt âm nhạc, chúng ta có thể nghe thấy các yếu tố truyền thống, nhưng hòa âm rất hiện đại. Tôi nghĩ đó là thể loại nhạc mà giới trẻ ngày nay có thể tiếp cận", ca sĩ nói.

Giám khảo Tô Hữu Bằng đánh giá ngoài rào cản ngôn ngữ, không có điểm gì chê về giọng hát của Phương Mỹ Chi. Tài tử khen ca sĩ có màu giọng hiếm có, pha trộn giữa ngọt ngào, điềm tĩnh và mạnh mẽ.

Tiết mục sau khi lên sóng còn nhận phản ứng tích cực của khán giả ở nhiều nền tảng số. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện bình luận "làn gió Việt nhẹ mà sâu" khi nhắc về bài dự thi của Mỹ Chi. Một số tài khoản Weibo ví Phương Mỹ Chi là "giọng kể chuyện bằng âm nhạc" thay vì kiểu khoe cao trào.

Thuộc thế hệ ca sĩ trẻ lớn lên giữa nền âm nhạc hiện đại, Phương Mỹ Chi khẳng định không đánh mất bản sắc. "Với tôi, muốn tiến xa hơn phải nhớ đến nguồn cội. 12 năm qua, tôi hát nhiều thể loại nhưng âm nhạc dân tộc, truyền thống luôn có vị trí đặc biệt trong tim", ca sĩ nói.

Mỹ Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng Đan Trường (trái) và Tô Hữu Bằng (phải) tại show. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Mỹ Chi, 23 tuổi, nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau khi đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Cô từng ra mắt nhiều MV, album gây tiếng vang như Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất trong các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ. Hồi tháng 8, cô đoạt quán quân Em xinh say hi.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

Xuân Triết