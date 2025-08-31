'Còn gì đẹp hơn' - lá thư gửi hậu phương

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ", thay lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, người yêu.

Nguyễn Hùng, 26 tuổi, là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ thành viên nhóm nhạc Maydays, chủ nhân ca khúc Phép màu được học sinh cuối cấp yêu thích, đạt 48 triệu lượt xem trên YouTube.

Anh từng tham gia Đàn cá gỗ, tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại Cánh Diều 2024. Trong dự án phim Mưa đỏ, anh đảm nhiệm vai Hải - người lính trẻ thuộc tiểu đội một. Quá trình đóng phim là nguồn cảm hứng để ca sĩ viết Còn gì đẹp hơn. Ca khúc hiện đạt chín triệu lượt xem trên YouTube, đứng top một bảng xếp hạng Daily Viral Songs trên Spotify.

Châu Anh