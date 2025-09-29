Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nguyễn Văn Chung

Âm nhạc truyền cảm hứng

Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác, tạo cơn sốt trên các nền tảng, mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật trên cả nước. Ca khúc càng bùng nổ qua giọng hát Võ Hạ Trâm - Đông Hùng tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).



Với lời ca sâu sắc, giai điệu hào hùng, tác phẩm thể hiện niềm biết ơn cha ông đã hy sinh để giữ gìn non sông, đồng thời lan tỏa thông điệp sự tiếp nối trách nhiệm xây dựng đất nước dành cho thế hệ hôm nay.



Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ gợi nhắc lòng tri ân mà còn khơi dậy tình yêu nước trong lòng mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, tạo cảm hứng và động lực cho các nghệ sĩ trẻ có nhiều sáng tác chất lượng hơn nữa về quê hương đất nước.