Mách nhau uống thuốc kháng virus khi vừa chớm cúm A

Con trai 5 tuổi vừa sốt, sổ mũi, chị Như Quỳnh, 32 tuổi, Hưng Yên, cho uống thuốc kháng virus, mỗi ngày hai lần, mỗi lần nửa viên.

Cách này chị Quỳnh học trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, cúm A thường sốt cao trên 38°C, ho khan, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi. Uống thuốc ngay khi có triệu chứng sẽ nhanh khỏi.

"Thuốc giúp cắt sốt nhanh, có thể khỏi trong 1-2 ngày", chị nói. Ngoài thuốc, chị cho con uống siro ho, hút mũi, nhỏ nước muối sinh lý. Bé hết sốt sau hai ngày nhưng ho đờm đặc kéo dài, khó ngủ, nôn ói. Chị tiếp tục dùng mẹo dân gian như xông lá, tắm nước lá, cạo gió bằng rượu, không đưa con đi khám.

Tương tự, chị Phương Chử, 35 tuổi, Hà Nội, cho cả nhà 4 người uống thuốc kháng virus khi vừa sốt, sổ mũi, đau đầu. Vợ chồng chị uống mỗi lần một viên, hai con uống nửa viên. Ngoài ra, chị nấu nước lá xông, súc họng, rửa mũi, bổ sung vitamin.

Sau 4-6 ngày, vợ chồng chị và bé lớn khỏi bệnh. Riêng bé 4 tuổi tái sốt cao trên 39°C, ho liên tục, người mệt lả, không ăn uống. Đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi nặng do cúm A bội nhiễm vi khuẩn.

Uống thuốc kháng virus không đúng khi mắc cúm A có thể dẫn đến kháng thuốc, ảnh hưởng chức năng gan, thận. Ảnh: Vecteezy

Theo BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, việc sử dụng thuốc sai còn phổ biến trong cộng đồng. Do tâm lý mong muốn nhanh khỏi bệnh, họ thường tự tìm đến các mẹo chưa được kiểm chứng hoặc mua thuốc kháng virus để nhanh dập tắt triệu chứng.

Theo bác sĩ Cầm, việc sử dụng thuốc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Người dân tự ý dùng có thể dẫn đến nguy cơ kháng thuốc, không đáp ứng thuốc nếu nhiễm cúm ở những lần sau. Bên cạnh đó, việc dùng không đúng liều lượng có thể gây ảnh hưởng chức năng gan, thận. Một số thuốc kháng virus có chống chỉ định, không sử dụng trên nhóm có bệnh mạn tính. Lạm dụng thuốc có thể gây nguy hiểm sức khỏe. Khi có tình trạng bội nhiễm, bệnh nhân có thể được chỉ định sử dụng thêm các loại kháng sinh phù hợp.

Do đó, mọi người cần đi khám bệnh khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, không nên vì e ngại tình hình dịch bệnh, chờ tới lượt khám lâu, lây nhiễm chéo mà tự điều trị tại nhà, tự mua thuốc uống. Trường hợp được theo dõi tại nhà, người bệnh nên ăn uống đủ chất, kết hợp nghỉ ngơi, uống thuốc theo kê toa của bác sĩ.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc với bề mặt chứa virus sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Bộ Y tế mới đây cảnh báo dịch bùng phát khi ba tháng gần đây cả nước ghi nhận ca mắc cúm tăng cao. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ chênh lệch cao, sự gia tăng giao lưu, đi lại, tiệc tùng vào các tháng cuối năm là cơ hội để virus gây bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, thủy đậu, bệnh do virus hợp bào hô hấp RSV... tiếp tục tăng số ca mắc.

Phụ huynh cho trẻ nhỏ tiêm vaccine cúm phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Do đó, bác sĩ Cầm khuyến cáo mọi người chủ động phòng bệnh, thông qua ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tăng cường vitamin, đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên.

Tiêm vaccine cúm là biện pháp chủ động, giúp giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn đều cần tiêm. Trẻ 6 tháng đến dưới 9 tuổi, chưa tiêm bao giờ, cần 2 mũi cách nhau một tháng. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm 1 mũi. Phụ nữ mang thai có thể tiêm bất kỳ giai đoạn nào, tốt nhất từ tam cá nguyệt thứ hai. Vaccine cần tiêm nhắc lại mỗi năm để duy trì miễn dịch.

Bên cạnh đó, người mắc cúm A cũng dễ bội nhiễm các tác nhân như hợp bào hô hấp RSV, vi khuẩn như phế cầu, tụ cầu vàng, haemophilus influenzae... tăng nguy cơ biến chứng. Với phế cầu, Việt Nam có 5 loại vaccine, gồm phế cầu 10, 13, 15, 20, 23 giúp phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm trùng huyết. Vaccine có thể tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Các bệnh khác như RSV, não mô cầu, thủy đậu, sởi... cũng đã có vaccine, nên tiêm sớm để phòng ngừa.

Phúc An