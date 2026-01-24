Mặc đúng cách khi chạy bộ dưới trời rét đậm

Những ngày rét đậm với nền nhiệt thấp đặt ra thách thức cho runner, vì nếu mặc phong phanh, cơ thể dễ bị hạ thân nhiệt, nhưng mặc quá dày sẽ làm đổ nhiều mồ hôi, dẫn đến ẩm ướt và lạnh ngược trở lại.

Khi vận động, cơ thể sẽ dần nóng lên. Nếu mặc quá dày ngay từ đầu, bạn có thể đổ mồ hôi quá mức và cảm thấy khó chịu, do cảm giác lạnh chỉ xuất hiện lúc vào khởi động và bắt đầu chạy, rồi sẽ biến mất sau vài kilomet sải chân. Vì thế, thay vì khoác một chiếc áo dày cộm, runner có thể chọn mặc nhiều lớp quần áo mỏng từ chất liệu vải dễ thoát mồ hôi và dễ dàng tháo cởi. Bạn cũng thể mặc thêm áo khoác gió bên ngoài để chống gió lùa nếu cần.

Mỗi người có khả năng chịu lạnh khác nhau, vì vậy tốt nhất nên thử nghiệm vài buổi chạy với cách ăn mặc khác nhau để tìm ra phương án phù hợp nhất cho bản thân. HLV hay các runner giàu kinh nghiệm thường tự rút kinh nghiệm qua thời gian để biết bản thân cần mặc gì trong từng điều kiện thời tiết, tránh mặc thừa gây vướng víu.

Một runner chạy trong tiết trời mùa đông tại Hà Nội. Ảnh: Thảo Mint

Các runner chưa nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo một số cách lựa chọn trang phục phụ kiện sau, khi chạy dưới thời tiết lạnh.

Áo chạy bộ: Trang phục phần thân trên nên gồm nhiều lớp áo mỏng. Lớp áo lót sát da cần làm từ chất liệu thấm hút mồ hôi tốt (polyester, polyamide, hoặc len merino) và tránh vải cotton vì cotton giữ ẩm, lâu khô khiến người mặc bị lạnh nếu mồ hôi thấm vào. Bạn có thể mặc áo phông ngắn tay hoặc áo ba lỗ ở lớp trong, kết hợp bên ngoài là áo dài tay và thêm một áo khoác mỏng nếu cần. Nên đóng thùng áo lót (nhét áo vào trong quần) để giữ ấm vùng bụng và tránh gió lùa vào người. Đeo thêm ống tay là một lựa chọn không tệ, vì khi cơ thể nóng lên bạn có thể kéo xuống cổ tay, tận dụng để lau hồ môi trên trán, gáy, cổ, mặt.

Áo khoác ngoài đóng vai trò chắn gió và chống thấm. Một chiếc áo khoác gió mỏng, có khả năng cản gió lạnh và mưa phùn, đồng thời phải thoáng khí để mồ hôi có thể bay hơi, là lựa chọn lý tưởng cho lớp ngoài cùng.

Quần chạy bộ và tất: Đối với phần thân dưới, khi nhiệt độ xuống dưới khoảng 12 độ C, runner cần mặc quần dài. Lựa chọn tốt nhất là mặc quần legging bó, giúp giữ ấm đôi chân và chống gió lạnh. Hãy chọn loại tất dài làm bằng len hoặc sợi tổng hợp giữ nhiệt tốt. Tất len đặc biệt hữu ích trong mùa đông vì vẫn giữ ấm ngay cả khi bị ẩm ướt do mưa hoặc mồ hôi. Chất liệu len còn có khả năng cách nhiệt tự nhiên, giúp bàn chân luôn ấm áp. Runner nên đi tất cao qua mắt cá để bảo vệ toàn bộ bàn chân và mắt cá chân khỏi không khí lạnh.

Găng tay, mũ và khăn: Bàn tay và đầu là những nơi dễ bị lạnh cóng nhưng lại hay bị bỏ quên. Runner nên đeo găng tay khi nhiệt độ dưới khoảng 15°C để bảo vệ các ngón tay khỏi tê cóng. Với thời tiết 12 độ C hoặc thấp hơn, hãy chọn loại găng tay kín ngón (găng full ngón) thay vì găng hở ngón để giữ ấm hiệu quả hơn cho đôi tay.

Đầu và tai cần được giữ ấm đặc biệt vì nhiều nhiệt lượng cơ thể thoát ra từ vùng này. Một chiếc mũ loại nhẹ, thoáng mồ hôi là lựa chọn phù hợp để tránh nguy cơ đau đầu do lạnh. Ngoài ra, khăn ống đa năng (buff) là một phụ kiện hữu ích: bạn có thể quàng khăn quanh cổ, kéo lên che phần miệng và mũi khi cần.

Cuối cùng, dù trời mùa đông ít nắng, bạn vẫn có thể đeo kính thể thao hoặc kính râm khi chạy. Kính sẽ giúp chắn gió, tránh cho mắt bị khô và chảy nước do gió lạnh tạt vào. Đây là mẹo nhỏ để bảo vệ đôi mắt và giúp tầm nhìn luôn rõ ràng trong suốt quãng đường chạy.

Với những buổi chạy dài, khoảng 15 km trở lên, trong thời tiết giá lạnh, việc lựa chọn trang phục càng cần được chú trọng. Khi chạy lâu, cơ thể sẽ ấm dần lên và tỏa nhiều mồ hôi hơn, do đó bạn không nên mặc quá dày ngay từ đầu mà hãy để cơ thể có dư địa "ấm lên". Nhiều runner kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm rằng họ chấp nhận cảm giác hơi lạnh trong vài km đầu, sau đó cơ thể sẽ thích nghi. Nếu mặc quá ấm, về sau mồ hôi thấm ngược sẽ khiến họ còn lạnh hơn.

Runner cũng nên chọn trang phục có thể dễ điều chỉnh khi đang chạy: ví dụ, dùng áo khoác có khóa kéo để có thể mở bớt khi nóng, hoặc đội mũ, găng tay có thể tháo ra dễ dàng và cất gọn nếu không còn cần thiết ở quãng sau.

Trên thực tế, nhiều runner miền Bắc đã tìm ra cách mặc phù hợp để chạy dài thoải mái ngay cả trong cái lạnh trên dưới 10 độ C. Chị Nguyễn Thùy Dương, một runner nhiều kinh nghiệm đến từ CLB Long Distance Runners chia sẻ rằng với các buổi chạy dài dưới tiết trời lạnh, chị thường không mặc áo dài tay hay quần dài, mà chọn áo T-shirt, quần cộc, có calf tay, calf chân. Chị còn đội mũ lưỡi trai cả đầu và áo khoác gió loại 2 lớp, vì tính cơ động, dễ dàng cởi bớt khi nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Chị Thùy Dương (phải) trong một buổi chạy cùng CLB Long Distance Runners. Ảnh: Long Distance Runners

"Cá nhân mình thấy cần lưu ý giữ ấm ở phần khởi động trước khi vào bài chạy. Lúc đứng khởi động, mình thường dùng khăn đa năng quấn cổ và găng tay. Khởi động xong, thấy cơ thể nóng lên, mình cởi hai thứ này ra rồi bắt đầu chạy", chị Thùy Dương cho biết thêm.

Ngoài ra, trong quá trình chạy, runner cần lắng nghe cơ thể để điều chỉnh trang phục kịp thời. Nếu cảm thấy quá nóng, có thể cởi bớt găng tay, mũ hoặc mở khóa áo khoác để thoát bớt nhiệt. Ngược lại, nếu gió lạnh đột ngột mạnh lên, có thể tạm dừng để mặc thêm áo khoác mỏng mang theo. An toàn là ưu tiên hàng đầu, không vì mục tiêu tập luyện mà bỏ qua tín hiệu cảnh báo của cơ thể.

Sau khi hoàn thành buổi chạy, đặc biệt là chạy đường dài, runner tuyệt đối không tắm ngay khi cơ thể vẫn còn đang đổ mồ hôi và nhiệt độ ngoài trời còn lạnh. Hãy lau khô mồ hôi, thay áo khoác ngoài khô và nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút cho cơ thể ổn định lại rồi mới tắm nước ấm. Việc này giúp tránh sốc nhiệt và bảo vệ sức khỏe của bạn sau khi vận động nặng trong thời tiết lạnh.

Nhật Tảo tổng hợp