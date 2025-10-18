Mặc đồ bơi thuê có bị lây sùi mào gà không?

Vài tuần trước tôi thuê đồ bơi để tắm, hai ngày nay hơi ngứa và nổi một nốt sùi màu hồng, có phải bị lây sùi mào gà không? (Thu Hương, 20 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, người không quan hệ vẫn có thể nhiễm nếu dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, đồ lót, đồ bơi... Virus HPV có thể tồn tại trên bề mặt vải nếu không được tiệt khuẩn đúng cách.

Ngoài sùi mào gà, một số chủng HPV nguy cơ cao còn gây ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, dương vật, miệng họng... Hơn 90% trường hợp ung thư hậu môn và cổ tử cung do nhiễm HPV, khoảng 70% ung thư âm đạo và âm hộ, và 60% ung thư dương vật.

Đồ bơi nếu không được giặt sạch, tiệt khuẩn đúng cách có thể trở thành nguồn mang mầm bệnh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Việc mặc đồ bơi ẩm, không sạch còn dễ gây nấm da, viêm nang lông, ghẻ, viêm tiết niệu, kích ứng... Nếu có dấu hiệu ngứa, nổi mụn sùi thành cụm, có mùi hôi... cần đi khám sớm. Nên dùng đồ bơi cá nhân, tránh mặc đồ thuê hoặc dùng chung vật dụng.

Tiêm vaccine HPV là cách phòng bệnh hiệu quả. Người đã mắc vẫn nên tiêm để ngừa tái nhiễm. Việt Nam hiện có hai loại vaccine: Gardasil phòng 4 type HPV, dành cho nữ 9-26 tuổi; Gardasil 9 phòng 9 type, dành cho nam nữ 9-45 tuổi. Ngoài sùi mào gà, vaccine còn giúp phòng các type virus gây bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hầu họng, hậu môn.

Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil, cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Với Gardasil 9, lịch tiêm cho người 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC