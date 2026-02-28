Mắc bệnh tình dục sau chuyến dã ngoại

Sau một tháng quan hệ với bạn gái cũ trong chuyến dã ngoại, Hải Dũng, 25 tuổi, thấy dương vật mọc vài nốt mụn đỏ, kèm ngứa rát, khó chịu khi vệ sinh.

Dũng đi khám, thực hiện các xét nghiệm tại bệnh viện chuyên khoa, nhận kết quả mắc sùi mào gà, âm tính với HIV, viêm gan B, lậu, giang mai. Bác sĩ chỉ định phương pháp đốt nốt sùi, vệ sinh vùng kín với dung dịch chuyên dụng, kiêng tình dục đến khi dứt bệnh, ăn uống đủ chất, tránh căng thẳng, thức khuya...

Trước đó Dũng cho rằng, chỉ những ai làm các công việc nhạy cảm mới mắc bệnh tình dục, trong đó có sùi mào gà. Nếu tình dục với người không làm công việc này, sẽ không nhiễm bệnh. Sau quá trình điều trị, chàng trai cho biết đã nhận một bài học về sức khỏe tình dục.

Các buổi dã ngoại thường tạo không khí vui vẻ, đôi khi có rượu bia khiến nhiều người khó kiểm soát hành vi, tăng nguy cơ mắc bệnh tình dục. Ảnh: Vecteezy

Còn Trần Tường, 28 tuổi, TP HCM lây bệnh lậu, HIV sau lần tình dục ở khu du lịch, cắm trại, tổ chức tiệc mừng công. Chàng trai không sử dụng bao cao su khi quan hệ, sau một tháng bị sốt, mệt mỏi, đau họng, nổi ban đỏ, buồn nôn, dương vật chảy mủ có mùi hôi và đau khi đi tiểu. Cho rằng chỉ mắc cảm cúm thông thường, Tường mua thuốc uống song các triệu chứng không giảm mới đi khám, làm xét nghiệm các bệnh tình dục. Nhận kết quả mắc hai bệnh tình dục cùng lúc và phải "sống chung" với HIV suốt đời, Tường rất tức giận vì bị lừa dối.

Theo bác sĩ Vũ Thị Toàn, bác sĩ trưởng VNVC Trường Chinh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, các kỳ nghỉ lễ, dã ngoại thường tạo không khí thoải mái, đôi khi có rượu bia khiến một số người khó kiểm soát hành vi, dễ phát sinh quan hệ tình dục thiếu an toàn.

Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV, viêm gan B, sùi mào gà, chlamydia, herpes sinh dục... Nhiều bệnh diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm, gây biến chứng nặng nề, thậm chí phải điều trị suốt đời như HIV, viêm gan B. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh lậu, giang mai có thể dẫn đến viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, tổn thương thần kinh, tim mạch, ảnh hưởng sinh sản và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên thận trọng trong quan hệ, trao đổi rõ ràng về sức khỏe bạn tình, sử dụng bao cao su nhưng lưu ý biện pháp này không bảo vệ tuyệt đối. Việc khám sức khỏe định kỳ, chú ý dấu hiệu bất thường để điều trị sớm là rất cần thiết. Ngoài ra, nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, chất kích thích và không dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, dao cạo râu, bàn chải đánh răng để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Thanh niên tiêm vaccine Gardasil 9 phòng các bệnh do virus HPV gây ra cho nam giới tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Tiêm vaccine cũng là cách giúp phòng các bệnh tình dục hiệu quả. Với bệnh sùi mào gà do virus HPV gây ra, Việt Nam lưu hành hai vaccine phòng ngừa, gồm Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 và Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, phòng 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9 -26 tuổi, còn Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, hiệu quả bảo vệ lên đến 90%.

Ngoài phòng sùi mào gà, vaccine còn giúp phòng các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hầu họng, ung thư vùng sinh dục do virus HPV gây ra. Những người đã nhiễm HPV vẫn nên tiêm vaccine để phòng các type virus còn lại.

Với bệnh viêm gan B dễ lây qua đường máu, từ mẹ sang con, quan hệ tình dục không an toàn có vaccine đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và tiêm nhắc lại khi kháng thể dưới mức bảo vệ. Trẻ sơ sinh cần tiêm trong 24 giờ sau sinh, tiếp tục theo lịch với vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Tuấn An