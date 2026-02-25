Mắc bệnh tình dục ở tuổi già

Sau lần quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn, vùng kín của ông Hạch, 65 tuổi, Hà Nội, mọc nhiều nốt sùi to nhỏ, khiến việc điều trị khó khăn.

Trước đó, ông Hạch có biểu hiện sốt, đau đầu, chóng mặt song nghĩ mắc cảm cúm, tự mua thuốc uống. Vài tuần sau, ông thấy xuất hiện các nốt sùi ở xung quanh dương vật, kèm đau rát, chảy dịch có mùi hôi nên đi khám, được chẩn đoán mắc sùi mào gà giai đoạn nặng và viêm gan B thể hoạt động.

Bác sĩ đánh giá vùng dương vật của ông Hạnh có nhiều tổn thương kích thước to, nhỏ và có thể còn những nốt chưa mọc. Ông được điều trị bằng phương pháp cắt bỏ và đốt nốt sùi, kết hợp uống thuốc, vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng, tái khám sau ba tuần để đánh giá bệnh. Đối với bệnh viêm gan B, ông phải uống thuốc kháng virus, kiêng rượu bia, tái khám định kỳ để đánh giá tải lượng virus.

Người đàn ông 65 tuổi mắc giang mai thể viêm màng não điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào tháng 11/2025. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Còn ông Trần Nam, 70 tuổi, Ninh Bình thường xuyên tiểu buốt, rỉ mủ và đau buốt, xuất hiện mùi hôi khó chịu sau một tuần quan hệ với cô gái quen khi đi tập thể dục. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh lậu, giải thích về kết quả xét nghiệm, nguy cơ lây nhiễm để thuyết phục ông điều trị. Cuối cùng, hai bên thống nhất điều trị bằng kháng sinh qua đường tiêm, tái khám để phòng ngừa tái nhiễm.

Theo BS.CKI Nguyễn Công Luận, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC các bệnh tình dục như sùi mào gà, giang mai, lậu, HIV, viêm gan B... có thể gặp ở nhóm người cao tuổi, không chỉ ở người trẻ. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, số ca mắc bệnh tình dục ở người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 4,8% năm 2020 lên 23,8% năm 2023. Các bệnh chiếm tỷ lệ ca mắc nhiều nhất gồm giang mai, lậu, HIV và nhiễm virus HPV.

Theo một phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ (2025) cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh tình dục ở người cao tuổi ngày càng gia tăng trên toàn cầu trong một thập kỷ qua. Nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân khiến người cao tuổi mắc bệnh tình dục thường do nhiều bạn tình, không sử dụng biện pháp an toàn, thiếu kiến thức về tình dục, tình trạng suy giảm miễn dịch, hoặc từng mắc bệnh từ trước nhưng không phát hiện.

Người cao tuổi tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Bác sĩ Luận khuyến cáo: người cao tuổi có yếu tố nguy cơ như có bạn tình mới, nên tầm soát định kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Trong sinh hoạt, nên quan hệ lành mạnh, tránh sử dụng đồ cá nhân với người khác, hạn chế sử dụng rượu bia, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, kết hợp ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn nhằm tăng cường miễn dịch và nâng cao thể trạng. Ngoài ra, tiêm vaccine là cách phòng ngừa hiệu quả với một số bệnh.

Hiện bệnh viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine, với hai loại gồm mũi đơn và mũi phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người cao tuổi cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và nhắc lại khi kháng thể giảm. Người sống cùng bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm định lượng kháng thể để tiêm vaccine kịp thời khi kháng thể giảm, tránh lây nhiễm bệnh. Với HPV, hiện vaccine phòng 9 chủng HPV gây bệnh phổ biến có chỉ định tiêm đến 45 tuổi cho cả nam và nữ. Vaccine giúp phòng bệnh sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng do các chủng virus này gây ra.

