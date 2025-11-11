Mắc bệnh tình dục khi quan hệ với 'người yêu' qua ứng dụng hẹn hò

Sau một tuần quan hệ với người được kết nối qua ứng dụng hẹn hò, Nguyên Thảo, 27 tuổi, TP HCM phát hiện nhiễm bệnh tình dục, bị chặn mọi liên lạc.

Thảo cho biết tìm đến ứng dụng hẹn hò để được trò chuyện, san sẻ cảm xúc sau cú sốc chia tay. Giữa vô số tin nhắn xã giao, Thảo ấn tượng với một người đàn ông lớn hơn 7 tuổi, nói chuyện chững chạc, thấu hiểu. Cả hai nhanh chóng "matching" (ghép đôi) nhau trên ứng dụng và chuyển sang gọi video mỗi tối, tâm sự chuyện công việc, cuộc sống, hẹn gặp ngoài đời.

Sự thân mật, cởi mở với người đàn ông khiến Thảo cảm thấy an toàn hơn, phát sinh quan hệ. Trước đó, người đàn ông cũng khẳng định "hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng đưa ra bằng chứng xét nghiệm" để cô an tâm. Tuy nhiên chỉ sau một tuần, cô cảm thấy vùng kín ngứa, tiểu buốt, khí hư bất thường, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh lậu. Người đàn ông sau khi nghe tin thì chặn mọi liên lạc, biến mất khỏi tất cả ứng dụng.

"Tôi gỡ hết các ứng dụng hẹn hò trên điện thoại, vì mỗi lần nhìn thấy lại thấy sợ", Thảo nói.

"Yêu qua mạng" tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: Bình An

Còn Minh Tuấn, 30 tuổi, Đồng Nai, thừa nhận anh thường xuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm các mối quan hệ "friend with benefits" (bạn tình). Tuấn không cố định số lượng bạn tình, chỉ cần nói chuyện hợp, đôi bên đồng thuận, dùng biện pháp bảo vệ thì sẽ gặp gỡ và quan hệ, sau đó ai về nhà nấy.

Cách đây ba tháng, Tuấn phát hiện hạ bộ nổi mụn nhỏ, sần sùi, ngứa rát. Khi triệu chứng lan rộng, anh đi khám và được chẩn đoán mắc sùi mào gà. Bác sĩ khuyên Tuấn nên liên hệ với những bạn tình cũ để họ đi kiểm tra, tránh lây lan. Tuy nhiên, hầu hết các mối quan hệ trước đó đều đã xóa liên lạc hoặc dùng tài khoản ảo.

"Trước đây tôi nghĩ sống thoáng một chút không sao, ai ngờ lại tự hại mình. Giờ chỉ mong điều trị dứt điểm và sống nghiêm túc hơn", Tuấn nói.

Theo thống kê, có khoảng 364 triệu người dùng ứng dụng hẹn hò trên toàn cầu vào năm 2024 và dành khoảng 80 phút mỗi ngày cho các ứng dụng này. Tại Việt Nam, khoảng 74% số người sử dụng app mong muốn chỉ kết bạn, làm quen, chỉ 30% tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc hoặc hướng đến hôn nhân, theo khảo sát của B&Company.

Một nghiên cứu tại một trường đại học ở Bắc Texas (Mỹ) cho thấy việc sử dụng ứng dụng hẹn hò có mối quan hệ mạnh với hành vi tình dục rủi ro, như nhiều bạn tình, quan hệ không dùng bao cao su. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cũng chỉ ra tỷ lệ nhiễm bệnh tình dục ở cả nam và nữ tăng mỗi năm từ 9% đến 15% trong giai đoạn 2015-2019 do ảnh hưởng của ứng dụng hẹn hò.

Theo ThS.BS. Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, việc dễ dàng kết nối, gặp gỡ và quan hệ tình dục với người lạ nhưng chưa tìm hiểu kỹ đối phương tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, trong đó có các bệnh tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà và ung thư cổ tử cung, hầu họng, hậu môn do HPV, viêm gan B, chlamydia, herpes sinh dục, nhiễm nấm men, sùi mào gà, HIV...

Nhiều người cho rằng chỉ cần dùng bao cao su để quan hệ tình dục, sẽ tránh mắc bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, một số bệnh như giang mai, sùi mào gà, herpes sinh dục không chỉ lây qua quan hệ tình dục mà còn có thể truyền khi ngay cả khi hôn hoặc khi da tiếp xúc chất dịch sinh dục. Bên cạnh đó, người dùng ứng dụng hẹn hò, quan hệ chóng vánh cũng thường ít có sự trao đổi với nhau, nên không nắm rõ lịch sử tình dục hay tình trạng sức khỏe của bạn tình để phòng tránh.

Người trẻ tiêm vaccine phòng sùi mào gà và các bệnh ung thư do virus HPV. Ảnh: Bình An

Do đó, bác sĩ Quảng khuyến cáo người sử dụng ứng dụng hẹn hò cần thận trọng khi gặp gỡ. Mọi người nên trao đổi rõ ràng về tình trạng sức khỏe, sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn và xét nghiệm bệnh tình dục định kỳ. Các bên tránh dùng chung vật dụng cá nhân như khăn tắm, dao cạo, hạn chế rượu bia và chất kích thích. Một số nghiên cứu cho thấy việc nam giới cắt bao quy đầu có thể giảm nguy cơ mắc bệnh do HPV.

Ngoài ra, nhiều người có tâm lý mặc cảm khi mắc bệnh tình dục nên tự mua thuốc điều trị hoặc tìm đến cơ sở không uy tín. Điều này khiến bệnh dễ biến chứng, điều trị kéo dài và tốn kém. Người dân nên khám chữa bệnh kịp thời khi có dấu hiệu bệnh để tránh biến chứng.

Người dân có thể kết hợp tiêm vaccine để phòng một số bệnh tình dục hiệu quả hơn. Trong đó, vaccine HPV hiện có hai loại gồm Gardasil phòng 4 type cho nữ giới từ 9 đến 26 tuổi và Gardasil 9 phòng 9 type cho cả nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi. Còn vaccine viêm gan B có hiệu quả đến 95%, người lớn cần tiêm đủ 3 mũi trong 6 tháng và tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm.

Bình An