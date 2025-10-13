Nỗi lo ung thư khi nhiễm HPV

Từ khi biết nhiễm virus HPV, chị Nguyễn Hoàng Phương, 39 tuổi, ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng, luôn trăn trở với câu hỏi khi nào mắc ung thư.

Đầu năm 2025, chị Phương bị chảy máu khi giao hợp, khí hư ra nhiều và có mùi hôi tanh. Sau khi thực hiện các xét nghiệm tại một bệnh viện tư, chị được chẩn đoán mắc u xơ tử cung và nhiễm virus HPV type 12. Các u xơ còn nhỏ, chị được điều trị bằng thuốc cân bằng nội tiết kết hợp ăn uống, giảm căng thẳng, tăng cường vận động và tái khám định kỳ.

Phụ nữ lo lắng về sức khỏe cơ thể khi nhiễm HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy

Theo bác sĩ điều trị, virus HPV type 12 thuộc chủng lành tính, nguy cơ gây ung thư thấp. Kết quả nội soi cổ tử không phát hiện bất thường. Chị đặt ra chế độ ăn uống, sinh hoạt nghiêm ngặt, sử dụng bao cao su khi quan hệ và tiêm vaccine HPV theo khuyến cáo của bác sĩ để phòng lây thêm các chủng khác. Tuy nhiên, chị vẫn mất ăn mất ngủ vì lo lắng về khả năng mắc ung thư. Các câu hỏi về "khi nào mắc ung thư", "nếu mắc ung thư các con sẽ ra sao", " vừa nhiễm HPV vừa mắc u xơ tử cung có khi nguy cơ cao hơn" ám ảnh, khiến chị mất ngủ, gầy sút.

Còn Minh Hương, 24 tuổi, ở phường Tân Thuận, TP HCM mới nhận kết quả soi cổ tử cung nhiễm HPV type 52 và 59. Hương được bác sĩ khuyến cáo đang nhiễm hai type virus nguy cơ cao, cần khám định kỳ, ăn uống đủ chất, tập luyện thường xuyên, tránh thức khuya, stress. Tuy nhiên cô gái thường không nhớ lịch khám, có khi đến lịch lại hủy hẹn vì bận chạy deadline, sau đó lại trăn trở, lo lắng vì các thói quen xấu.

"Tôi muốn thay đổi, nhưng cứ sống ở trong vòng lặp cũ, sợ sẽ khiến virus âm thầm tấn công và gây ung thư lúc nào không hay", Hương nói, thêm rằng đã đặt ra một số thay đổi nhỏ để bản thân có kỷ luật hơn.

Chị Nguyễn Hoàng Phương tiêm vaccine HPV phòng bệnh tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Phan Thiết, phường Phan Thiết, Lâm Đồng. Ảnh: Diệu Thuần

Theo WHO, có hơn 200 type HPV khác nhau trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở đường sinh dục và hậu môn. Khoảng 15 type nguy cơ cao như 16, 18, 31, 33, 52, 58... có thể gây ung thư. Các type 6 và 11 ít tiến triển thành ung thư nhưng gây mụn cóc sinh dục, khó điều trị dứt điểm và ảnh hưởng tâm lý.

Bác sĩ Đa lưu ý những người nhiễm HPV không nên quá lo lắng mà cần tuân thủ phương pháp điều trị của bác sĩ, tầm soát ung thư định kỳ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý và vận động thường xuyên. Người bệnh cần tránh rượu bia, chất kích thích, sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác và cần biện pháp an toàn khi yêu để tránh làm lây lan virus.

Người đã nhiễm một chủng virus HPV vẫn có thể tiêm vaccine để phòng ngừa các chủng khác. Vaccine HPV giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm các chủng khác và giảm nguy cơ tái nhiễm chủng đang mắc, cũng như các biến chứng liên quan.

Việt Nam hiện có hai loại vaccine ngừa HPV gồm Gardasil phòng 4 type cho nữ giới từ 9 đến 26 tuổi; Gardasil 9 phòng 9 type cho cả nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi. Trong đó, nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil, cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14 đến 26 tuổi tiêm ba mũi.

Còn vaccine Gardasil 9, lịch tiêm cho người từ 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi cách nhau 6-12 tháng; người từ 15 đến 45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Hoàng Minh