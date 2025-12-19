Lý do Mỹ Tâm luôn hút fan

Hơn hai thập niên trong nghề, Mỹ Tâm duy trì vị thế hàng đầu nhờ thực lực âm nhạc, lao động bền bỉ và tư duy đổi mới không ngừng.

Đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm tại Sân vận động Mỹ Đình đã tạo nên cột mốc chưa từng có khi thu hút khoảng 40.000 khán giả, trở thành concert solo đông người tham dự nhất của một nghệ sĩ Việt. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định đây là thành tích đặc biệt, chỉ xuất hiện ở các tour diễn của những tên tuổi quốc tế như Blackpink, G-Dragon hay BTS. Trước đó, các sự kiện trong nước đạt quy mô tương tự đều quy tụ nhiều nghệ sĩ. Với thành tích này, Mỹ Tâm cũng tự vượt qua cột mốc do chính mình thiết lập với Tri Âm năm 2023 (30.000 khán giả).

Thực lực tạo nên một Mỹ Tâm có nền tảng vững chắc. Cô tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nhiều nhạc sĩ từng hợp tác nhận xét cô dám nghĩ dám làm, có góc nhìn thị trường sắc sảo ngay từ những ngày đầu đi hát. Lần đầu hợp tác Mỹ Tâm qua ca khúc Nhé anh, nhạc sĩ Nguyễn Hà nhớ sau một tháng hướng dẫn và tập luyện, cô mới nhận xét: "Bài này hay anh". Mỹ Tâm giải thích ban đầu, cô nghĩ sẽ được giao những ca khúc mang phong cách quen thuộc, giống nhiều ca sĩ thời bấy giờ. Chỉ sau khi nghiền ngẫm tác phẩm và tham khảo ý kiến bạn bè, cô mới thực sự tin rằng bài hát đặc biệt. Nguyễn Hà cho rằng dù khi ấy mới 17 tuổi, Mỹ Tâm đã sớm biết lắng nghe, điều chỉnh và phát triển chiến lược riêng, những tố chất cần thiết để tồn tại lâu dài trong showbiz.

Cô thể hiện chính kiến trong nhiều việc, không để êkíp tùy ý sắp đặt. Khi quay MV bài Mẹ gánh nước cho cuộc thi sáng tác Sài Gòn tôi yêu, cô từng yêu cầu đổi địa điểm ghi hình không phù hợp bài hát. "Nghệ sĩ nên có chất như thế, có chính kiến, dám quyết định riêng cho mình", nhạc sĩ Nguyễn Hà nói.

Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng đánh giá cao tinh thần dám thử thách và bản lĩnh của Mỹ Tâm. Khi sáng tác Tóc nâu môi trầm, anh đưa bài cho ca sĩ Hiền Thục thu âm, nhưng sau đó cô từ chối. Tình cờ gặp Mỹ Tâm, nhạc sĩ để cô thử thu, và bài hát ngay lập tức thành công. Sau này, Hiền Thục nói khi ấy mới 19 tuổi, chưa hiểu trọn vẹn ca từ nên không thể thể hiện bài hát. "Nhưng tôi nhớ lúc đó Mỹ Tâm cũng 19 tuổi. Có thể cô ấy cũng chưa hiểu hết, nhưng vẫn dám hát và thử sức", nhạc sĩ nói.

Không chỉ ca hát, Mỹ Tâm còn sáng tác nhiều hit như Nụ hôn bất ngờ, Nhớ, Dường như ta đã, Đừng hỏi em. Nhạc sĩ Nguyễn Hà cho rằng việc tự sáng tác giúp cô chủ động hơn trong quá trình hợp tác với các nhạc sĩ và nhà sản xuất, đồng thời thể hiện rõ ý tưởng riêng. "Vô hình trung, những yếu tố này đều tác động tích cực đến hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm", nhạc sĩ nói.

Ngoài âm nhạc, Mỹ Tâm làm đậm hơn thương hiệu cá nhân bằng cách lấn sân lĩnh vực phim ảnh. Năm 2019, Chị trợ lý của anh do cô sản xuất, đạo diễn và đóng chính thu hơn 70 tỷ đồng. Năm 2023, phim tài liệu âm nhạc Người giữ thời gian của cô đạt hơn 12 tỷ đồng. Thông tin Mỹ Tâm trở lại điện ảnh với phim Tài, đóng cặp Mai Tài Phến, vào năm 2026, thu hút sự chú ý của khán giả.

Ca sĩ không ngừng làm mới bản thân, tạo dựng phong cách giàu năng lượng trên sân khấu lẫn đời thường. Thời đôi mươi, cô chinh phục khán giả bằng hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng, cầm guitar hát Cây đàn sinh viên. Những bản ballad đầu tiên như Nhé anh, Ước gì, Đâu chỉ riêng em với giai điệu dễ nghe, dễ thuộc đã xây dựng nền tảng khán giả trung thành cho cô. Về sau, qua các album như Hoàng hôn thức giấc, Vút bay, Trở lại, Nhịp đập, Tâm 9, cô đưa R&B, soft rock, dance vào, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa màu sắc, liên tục đổi mới.

Trong chương trình Kính đa chiều phát sóng năm 2024, đạo diễn Lê Hoàng và danh ca Ngọc Ánh nhận định: "Mỹ Tâm là một hiện tượng kéo dài nhờ biết cách tạo hit và duy trì sự hấp dẫn riêng". Bên cạnh tài năng, cô có chiến lược âm nhạc bài bản. Dù thể hiện lại các sản phẩm cũ, cô luôn làm mới qua bản phối, vũ đạo hay cách trình diễn, nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả. Những năm gần đây, cô thường hợp tác với các nhà sản xuất trẻ như Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh, thổi làn gió mới vào âm nhạc nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Ca sĩ duy trì hình ảnh tươi mới ở tuổi 44. Từ một nghệ sĩ hay mắc lỗi trang phục, cô dần xây dựng phong cách trẻ trung, quyến rũ. Trên ghế nóng Vietnam Idol hay sân khấu concert See The Light, các bộ cánh tôn dáng của cô được nhiều khán giả khen đẹp, thời thượng. Không có thế mạnh vũ đạo, ca sĩ nỗ lực tập luyện nhiều tháng để hoàn thiện từng động tác, tạo hiệu ứng sân khấu toàn diện. Ngoài đời, cô cũng ghi điểm khi tham gia nhiều hoạt động từ thiện ở các trường học, vùng lũ, viện dưỡng lão, với trang phục, tác phong giản dị.

Tài năng, phong cách đặc biệt giúp Mỹ Tâm tạo dựng và duy trì cộng đồng fan trung thành. Fanpage FC Mỹ Tâm hiện có hơn một triệu người theo dõi, đồng hành ca sĩ trong nhiều hoạt động. Cô cũng thường xuyên thực hiện các buổi fan meeting, ký tặng, kết nối người hâm mộ. Các buổi biểu diễn của cô, dù quy mô nhỏ hay lớn, luôn tạo cảm giác gần gũi qua cách ca sĩ dẫn dắt, trò chuyện, hoài niệm cùng người xem.

Cô gọi fan của mình bằng cụm từ "tri âm", ngụ ý về sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn tâm hồn. Ca sĩ nổi tiếng với điệu cười giòn, cách nói chuyện tự nhiên, hay pha trò. Cô từng tự nhận: "Tôi nói chuyện vô duyên mới buồn cười, còn nói bình thường thì lại ít dí dỏm. Ai thấy thích thì sẽ vui". Những điều nhỏ bé tạo nên dấu ấn riêng của Mỹ Tâm với người hâm mộ.

Theo nhạc sĩ Quốc Bảo, một trong những yếu tố làm nên thành công bền vững của giọng ca gốc Đà Nẵng là ký ức tập thể. Những người thuộc thế hệ U50, từng nghe Mỹ Tâm từ hơn 20 năm trước, đã truyền lại tình yêu ấy cho con cháu, tạo nên một chuỗi khán giả qua nhiều thế hệ. Không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được điều này. Tại concert See The Light, khán giả trải dài từ thế hệ 7x, 8x, 9x đến Gen Z. Nhiều phụ huynh còn đi cùng con cái, tạo nên không gian âm nhạc gắn kết.

Thu Hòa, 44 tuổi, Hà Nội, cho biết theo dõi Mỹ Tâm từ đầu những năm 2000. "Âm nhạc của cô dễ nghe, dễ thuộc nhưng không bị lỗi thời. Con gái 18 tuổi của tôi cũng thích các bài như Người hãy quên em đi, Rực rỡ tháng năm", khán giả nói. Diva Hồng Nhung từng nói con gái 13 tuổi của chị yêu thích bài Nếu anh đi của Mỹ Tâm, chép lời ra giấy để học hát.

Theo nhạc sĩ Quốc Bảo, việc bị đào thải nhanh trong showbiz chỉ diễn ra với những người không đủ vốn liếng làm nghề, loay hoay chạy theo thị hiếu. Trong khi đó, Mỹ Tâm luôn kiên định với con đường riêng, bước đi theo tiếng gọi nội tâm. "Cô ấy hát đúng cách của mình, giữ lại những giá trị tinh túy và loại bỏ những thứ chưa đạt, đó là bí quyết làm nghề mà bất cứ ai cũng nên học hỏi", nhạc sĩ nói.

Ca sĩ Tấn Minh, đồng nghiệp của Mỹ Tâm, nhận định: "Trong nghề chúng tôi, chuyện nghe nhau, phục nhau là hiếm. Nhưng ai cũng phải công nhận, Mỹ Tâm là một trong số ít nghệ sĩ ở Việt Nam lao động nghệ thuật cật lực, đi đến tận cùng con đường của mình".

