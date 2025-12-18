Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đóng cặp sau 6 năm

"Tài" - phim do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính - tung tạo hình, đánh dấu cả hai tái hợp màn ảnh rộng.

Teaser phim "Tài" First-look phim "Tài" - dự kiến ra mắt mùa xuân năm 2026. Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Tài Phến đóng chính với vai Tài - một người đàn ông mưu sinh ở miền sông nước. Nhân vật có vẻ ngoài phong trần, làm công việc bốc vác ở chợ cá, có cuộc sống kín tiếng. Anh từng tham gia buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, trải qua năm tháng khắc nghiệt. Quá khứ của Tài được tiết lộ qua lời thoại của một phụ nữ: "Tay đã nhúng chàm rồi, khó rửa sạch lắm".

Vai của Mỹ Tâm được hé lộ trong cảnh một cô gái chăm sóc Tài lúc anh bị thương. Trong cơn sốt mê man, anh thấy bóng dáng cô cặm cụi băng bó cho mình. Nhiều khán giả hào hứng khi cả hai tái hợp trong điện ảnh sau sáu năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019).

Nội dung phim thiên về chất giải trí, pha trộn nhiều thể loại như gia đình, hành động. Lần đầu làm đạo diễn điện ảnh, Mai Tài Phến cho biết đây là thử thách lớn với bản thân, kỳ vọng tác phẩm tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm ở buổi khai máy phim điện ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm nói quyết định đồng hành cùng dự án vì đánh giá cao tính năng nổ, khả năng tập trung trong công việc của đạo diễn. Đọc kịch bản, cô thấy thú vị vì sự đan xen giữa màu sắc tình cảm và yếu tố võ thuật - sở trường của Mai Tài Phến. Lần đầu, cả hai hợp tác ở vai trò đầu tàu của một dự án. Trong phim trước, diễn viên chỉ đảm nhận vị trí nam chính theo lời mời của Mỹ Tâm.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đồng hành trong nhiều hoạt động. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, họ nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và hỗ trợ nhau trong công việc.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến trong phim "Chị trợ lý của anh". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Mai Tài Phến, 32 tuổi, quê Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm.



Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất, vào vai chàng trai yêu nữ doanh nhân tài giỏi. Năm 2022, anh đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Diễn viên từng gây chú ý khi đóng Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam do Quang Dũng đạo diễn năm 2023.

Hậu trường cảnh hành động của Võ Tòng 'Đất rừng phương Nam' Hậu trường Mai Tài Phến đóng cảnh hành động trong phim "Đất rừng phương Nam". Video: Galaxy

Mỹ Tâm, 44 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, cô ra chín CD, được công chúng đón nhận tích cực, là ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong nước. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất, như phim truyền hình Cho một tình yêu (2010). Năm 2019, ca sĩ sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mai Nhật