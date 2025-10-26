Những triều đại ngắn ngủi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Sam Allardyce tại Leeds United (30 ngày). Ở tuổi 68, Sam Allardyce trở lại ghế huấn luyện để lập kỷ lục dẫn dắt CLB thứ tám trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Ông tiếp quản Leeds United từ ngày 3/5/2023, khi đội bóng vùng Yorkshire chỉ còn bốn trận để trụ hạng.
Allardyce được xem như "phao cứu sinh" sau quãng thời gian tệ hại của người tiền nhiệm Javi Gracia, nhưng phép màu đã không xảy ra. Leeds chỉ giành được một điểm (hòa Newcastle), còn lại toàn thua trước Man City, West Ham và Tottenham. Khi mùa giải khép lại, Leeds xuống hạng với năm điểm ít hơn nhóm an toàn.
Ngày 2/6/2023, hợp đồng ngắn hạn của Allardyce chính thức hết hiệu lực. Dù không bị sa thải, ông vẫn ghi dấu với triều đại chỉ kéo dài đúng 30 ngày, ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với một HLV chính thức (không phải tạm quyền).
Sam Allardyce tại Leeds United (30 ngày). Ở tuổi 68, Sam Allardyce trở lại ghế huấn luyện để lập kỷ lục dẫn dắt CLB thứ tám trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Ông tiếp quản Leeds United từ ngày 3/5/2023, khi đội bóng vùng Yorkshire chỉ còn bốn trận để trụ hạng.
Allardyce được xem như "phao cứu sinh" sau quãng thời gian tệ hại của người tiền nhiệm Javi Gracia, nhưng phép màu đã không xảy ra. Leeds chỉ giành được một điểm (hòa Newcastle), còn lại toàn thua trước Man City, West Ham và Tottenham. Khi mùa giải khép lại, Leeds xuống hạng với năm điểm ít hơn nhóm an toàn.
Ngày 2/6/2023, hợp đồng ngắn hạn của Allardyce chính thức hết hiệu lực. Dù không bị sa thải, ông vẫn ghi dấu với triều đại chỉ kéo dài đúng 30 ngày, ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với một HLV chính thức (không phải tạm quyền).
Ange Postecoglou tại Nottingham Forest (39 ngày). 3 tháng sau khi chia tay Tottenham, Postecoglou được Nottingham Forest mời về thay thế Nuno Espirito Santo - người rời ghế vì mâu thuẫn với Chủ tịch Evangelos Marinakis.
Ngay từ khi bổ nhiệm được công bố, nhiều chuyên gia đã hoài nghi về khả năng thích nghi của nhà cầm quân người Australia. Lối chơi kiểm soát bóng, tấn công chủ động đặc trưng của Postecoglou hoàn toàn trái ngược với phong cách phản công trực diện đã giúp Nuno thành công tại City Ground.
Và họ đã đúng. Ngày 18/10/2025, đúng 39 ngày sau khi nhậm chức và chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Postecoglou bị sa thải.
Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Australia, Nottingham không thắng cả tám trận trên mọi đấu trường. Cụ thể, CLB thua Arsenal 0-3, Sunderland 0-1, Newcastle 0-2, Chelsea 0-3, hòa Burnley 1-1 ở Ngoại hạng Anh, thua Swansea 2-3 ở Cup Liên đoàn và thua Midtjylland 2-3, hòa Real Betis 2-2 ở Europa League. Postecoglou trở thành HLV đầu tiên của Nottingham không thắng trận nào qua 8 trận đầu.
Ange Postecoglou tại Nottingham Forest (39 ngày). 3 tháng sau khi chia tay Tottenham, Postecoglou được Nottingham Forest mời về thay thế Nuno Espirito Santo - người rời ghế vì mâu thuẫn với Chủ tịch Evangelos Marinakis.
Ngay từ khi bổ nhiệm được công bố, nhiều chuyên gia đã hoài nghi về khả năng thích nghi của nhà cầm quân người Australia. Lối chơi kiểm soát bóng, tấn công chủ động đặc trưng của Postecoglou hoàn toàn trái ngược với phong cách phản công trực diện đã giúp Nuno thành công tại City Ground.
Và họ đã đúng. Ngày 18/10/2025, đúng 39 ngày sau khi nhậm chức và chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Postecoglou bị sa thải.
Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Australia, Nottingham không thắng cả tám trận trên mọi đấu trường. Cụ thể, CLB thua Arsenal 0-3, Sunderland 0-1, Newcastle 0-2, Chelsea 0-3, hòa Burnley 1-1 ở Ngoại hạng Anh, thua Swansea 2-3 ở Cup Liên đoàn và thua Midtjylland 2-3, hòa Real Betis 2-2 ở Europa League. Postecoglou trở thành HLV đầu tiên của Nottingham không thắng trận nào qua 8 trận đầu.
Les Reed tại Charlton Athletic (40 ngày). Ngày 14/11/2006, Charlton gây bất ngờ khi bổ nhiệm Les Reed làm HLV trưởng, dù ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp nào. Kinh nghiệm của ông chỉ là làm trợ lý lần lượt cho Alan Curbishley và Iain Dowie - gười vừa bị sa thải sau khởi đầu bết bát ở mùa giải 2006-2007.
Quyết định mạo hiểm này nhanh chóng phản tác dụng. Trong bảy trận Ngoại hạng Anh dưới thời Reed, Charlton chỉ giành bốn điểm, kèm theo thất bại tủi hổ tại Cup Liên đoàn trước Wycombe Wanderers - đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo nhanh chóng cạn kiệt. Ngày 24/12/2006, Reed bị sa thải, kết thúc 40 ngày tại vị.
Alan Pardew được mời về thay thế, nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình. Charlton xuống hạng vào cuối mùa giải 2006-2007 và kể từ đó chưa từng trở lại Ngoại hạng Anh - dấu mốc buồn gắn liền với triều đại ngắn ngủi của Les Reed.
Les Reed tại Charlton Athletic (40 ngày). Ngày 14/11/2006, Charlton gây bất ngờ khi bổ nhiệm Les Reed làm HLV trưởng, dù ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp nào. Kinh nghiệm của ông chỉ là làm trợ lý lần lượt cho Alan Curbishley và Iain Dowie - gười vừa bị sa thải sau khởi đầu bết bát ở mùa giải 2006-2007.
Quyết định mạo hiểm này nhanh chóng phản tác dụng. Trong bảy trận Ngoại hạng Anh dưới thời Reed, Charlton chỉ giành bốn điểm, kèm theo thất bại tủi hổ tại Cup Liên đoàn trước Wycombe Wanderers - đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo nhanh chóng cạn kiệt. Ngày 24/12/2006, Reed bị sa thải, kết thúc 40 ngày tại vị.
Alan Pardew được mời về thay thế, nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình. Charlton xuống hạng vào cuối mùa giải 2006-2007 và kể từ đó chưa từng trở lại Ngoại hạng Anh - dấu mốc buồn gắn liền với triều đại ngắn ngủi của Les Reed.
Javi Gracia tại Leeds United (69 ngày). Javi Gracia được bổ nhiệm thay Jesse Marsch làm HLV trưởng Leeds United Jesse Marsch ngày 22/2/2023. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Tây Ban Nha mang đến chút hy vọng, nhưng ông chỉ tại vị vỏn vẹn 69 ngày trước khi bị thay thế bởi Sam Allardyce - người sau đó còn có triều đại ngắn hơn, chỉ kéo dài 30 ngày.
Trong 12 trận dẫn dắt trên mọi đấu trường, Gracia giúp Leeds thắng ba và thua bảy. Dưới góc nhìn tích cực, ông đã cải thiện phần nào tình hình. Khi Gracia đến, Leeds đứng thứ 19 và kém nhóm an toàn hai điểm; khi ông bị sa thải, họ đã lên vị trí 17, tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn và hàng thủ mong manh khiến ban lãnh đạo mất niềm tin chỉ sau hơn hai tháng.
Gracia rời Leeds với 11 điểm sau 11 trận Ngoại hạng Anh - thành tích không tệ nếu so với bối cảnh hỗn loạn của đội bóng. Tuy vậy, quyết định thay tướng trong giai đoạn nước rút vẫn không cứu nổi Leeds khỏi viễn cảnh xuống hạng cuối mùa.
Javi Gracia tại Leeds United (69 ngày). Javi Gracia được bổ nhiệm thay Jesse Marsch làm HLV trưởng Leeds United Jesse Marsch ngày 22/2/2023. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Tây Ban Nha mang đến chút hy vọng, nhưng ông chỉ tại vị vỏn vẹn 69 ngày trước khi bị thay thế bởi Sam Allardyce - người sau đó còn có triều đại ngắn hơn, chỉ kéo dài 30 ngày.
Trong 12 trận dẫn dắt trên mọi đấu trường, Gracia giúp Leeds thắng ba và thua bảy. Dưới góc nhìn tích cực, ông đã cải thiện phần nào tình hình. Khi Gracia đến, Leeds đứng thứ 19 và kém nhóm an toàn hai điểm; khi ông bị sa thải, họ đã lên vị trí 17, tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn và hàng thủ mong manh khiến ban lãnh đạo mất niềm tin chỉ sau hơn hai tháng.
Gracia rời Leeds với 11 điểm sau 11 trận Ngoại hạng Anh - thành tích không tệ nếu so với bối cảnh hỗn loạn của đội bóng. Tuy vậy, quyết định thay tướng trong giai đoạn nước rút vẫn không cứu nổi Leeds khỏi viễn cảnh xuống hạng cuối mùa.
Rene Meulensteen tại Fulham (75 ngày). Fulham bổ nhiệm Rene Meulensteen làm HLV trưởng ngày 1/12/2013, chỉ vài tuần sau khi ông đến Craven Cottage làm trợ lý cho người đồng hương Martin Jol. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hà Lan được trao toàn quyền dẫn dắt một đội bóng ở Ngoại hạng Anh, nhưng đây lại trở thành kỷ niệm buôn.
Trong 13 trận nắm quyền, Meulensteen chỉ giành được 10 điểm - thành tích tệ thứ ba giải đấu thời điểm đó, chỉ hơn West Brom và Cardiff. Lối chơi thiếu bản sắc và phong độ thất thường khiến Fulham ngày càng lún sâu trong nhóm xuống hạng.
Sau 75 ngày cầm quân, Meulensteen bị giáng xuống làm trợ lý khi Felix Magath được bổ nhiệm thay thế vào ngày 14/2/2014. Chỉ bốn ngày sau, ông rời CLB. Thay tướng giữa dòng không cứu được Fulham, khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 19 và phải xuống Championship.
Rene Meulensteen tại Fulham (75 ngày). Fulham bổ nhiệm Rene Meulensteen làm HLV trưởng ngày 1/12/2013, chỉ vài tuần sau khi ông đến Craven Cottage làm trợ lý cho người đồng hương Martin Jol. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hà Lan được trao toàn quyền dẫn dắt một đội bóng ở Ngoại hạng Anh, nhưng đây lại trở thành kỷ niệm buôn.
Trong 13 trận nắm quyền, Meulensteen chỉ giành được 10 điểm - thành tích tệ thứ ba giải đấu thời điểm đó, chỉ hơn West Brom và Cardiff. Lối chơi thiếu bản sắc và phong độ thất thường khiến Fulham ngày càng lún sâu trong nhóm xuống hạng.
Sau 75 ngày cầm quân, Meulensteen bị giáng xuống làm trợ lý khi Felix Magath được bổ nhiệm thay thế vào ngày 14/2/2014. Chỉ bốn ngày sau, ông rời CLB. Thay tướng giữa dòng không cứu được Fulham, khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 19 và phải xuống Championship.
Frank de Boer tại Crystal Palace (77 ngày). Ngày 26/6/2017, Crystal Palace gây chú ý khi bổ nhiệm Frank de Boer làm HLV trưởng, với kỳ vọng mang triết lý bóng đá tấn công hiện đại kiểu Hà Lan đến Selhurst Park. Ông kế nhiệm Sam Allardyce, người rời ghế sau khi giúp đội hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng.
De Boer, từng thất bại trong 14 trận ngắn ngủi ở Inter Milan, lại trải qua nhiệm kỳ thảm họa tại Anh. Crystal Palace thua cả bốn trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn nào - trở thành đội đầu tiên sau 93 năm khởi đầu giải đấu theo cách tệ như vậy.
Hệ quả, chỉ sau 77 ngày cầm quyền, De Boer bị sa thải ngày 11/9/2017, lập kỷ lục là HLV chính thức có số trận cầm quân ít nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Roy Hodgson được bổ nhiệm thay thế và sau đó giúp Crystal Palace trụ hạng.
Frank de Boer tại Crystal Palace (77 ngày). Ngày 26/6/2017, Crystal Palace gây chú ý khi bổ nhiệm Frank de Boer làm HLV trưởng, với kỳ vọng mang triết lý bóng đá tấn công hiện đại kiểu Hà Lan đến Selhurst Park. Ông kế nhiệm Sam Allardyce, người rời ghế sau khi giúp đội hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng.
De Boer, từng thất bại trong 14 trận ngắn ngủi ở Inter Milan, lại trải qua nhiệm kỳ thảm họa tại Anh. Crystal Palace thua cả bốn trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn nào - trở thành đội đầu tiên sau 93 năm khởi đầu giải đấu theo cách tệ như vậy.
Hệ quả, chỉ sau 77 ngày cầm quyền, De Boer bị sa thải ngày 11/9/2017, lập kỷ lục là HLV chính thức có số trận cầm quân ít nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Roy Hodgson được bổ nhiệm thay thế và sau đó giúp Crystal Palace trụ hạng.
Khép lại danh sách là bốn cái tên đều không vượt qua mốc 100 ngày trên ghế nóng. Quique Sanchez Flores (ảnh) trở lại Watford vào tháng 9/2019 nhưng chỉ trụ được 85 ngày, sau chuỗi trận bết bát khiến "Bầy ong" chìm sâu trong nhóm xuống hạng.
Trùng hợp, Bob Bradley - HLV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh - cũng chỉ tồn tại 85 ngày ở Swansea City (2016), khi phong cách của ông không thể cứu nổi đội bóng đang khủng hoảng.
Hai cái tên còn lại là Nathan Jones và Colin Todd. Jones rời Southampton chỉ sau 94 ngày vào đầu năm 2023, khi xung đột triết lý và kết quả yếu kém khiến ông bị sa thải dù từng được kỳ vọng cao sau giai đoạn thành công ở Luton Town. Còn Todd, cựu trợ lý của Jim Smith, chỉ dẫn dắt Derby County trong 98 ngày vào mùa 2001-2002, khép lại một trong những triều đại ngắn ngủi nhất thời kỳ đầu của Ngoại hạng Anh.
Khép lại danh sách là bốn cái tên đều không vượt qua mốc 100 ngày trên ghế nóng. Quique Sanchez Flores (ảnh) trở lại Watford vào tháng 9/2019 nhưng chỉ trụ được 85 ngày, sau chuỗi trận bết bát khiến "Bầy ong" chìm sâu trong nhóm xuống hạng.
Trùng hợp, Bob Bradley - HLV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh - cũng chỉ tồn tại 85 ngày ở Swansea City (2016), khi phong cách của ông không thể cứu nổi đội bóng đang khủng hoảng.
Hai cái tên còn lại là Nathan Jones và Colin Todd. Jones rời Southampton chỉ sau 94 ngày vào đầu năm 2023, khi xung đột triết lý và kết quả yếu kém khiến ông bị sa thải dù từng được kỳ vọng cao sau giai đoạn thành công ở Luton Town. Còn Todd, cựu trợ lý của Jim Smith, chỉ dẫn dắt Derby County trong 98 ngày vào mùa 2001-2002, khép lại một trong những triều đại ngắn ngủi nhất thời kỳ đầu của Ngoại hạng Anh.
Hồng Duy
Ảnh: PA