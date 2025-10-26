Những triều đại ngắn ngủi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Sam Allardyce tại Leeds United (30 ngày). Ở tuổi 68, Sam Allardyce trở lại ghế huấn luyện để lập kỷ lục dẫn dắt CLB thứ tám trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Ông tiếp quản Leeds United từ ngày 3/5/2023, khi đội bóng vùng Yorkshire chỉ còn bốn trận để trụ hạng.

Allardyce được xem như "phao cứu sinh" sau quãng thời gian tệ hại của người tiền nhiệm Javi Gracia, nhưng phép màu đã không xảy ra. Leeds chỉ giành được một điểm (hòa Newcastle), còn lại toàn thua trước Man City, West Ham và Tottenham. Khi mùa giải khép lại, Leeds xuống hạng với năm điểm ít hơn nhóm an toàn.

Ngày 2/6/2023, hợp đồng ngắn hạn của Allardyce chính thức hết hiệu lực. Dù không bị sa thải, ông vẫn ghi dấu với triều đại chỉ kéo dài đúng 30 ngày, ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với một HLV chính thức (không phải tạm quyền).