'Anh trai say hi' - âm nhạc tươi mới, khâu tổ chức ồn ào

Show "Anh trai say hi" nhiều ca khúc đạt lượt tương tác cao nhưng vấp ý kiến khán giả về trình diễn "gợi dục", nhái vũ đạo.

Sau năm tập phát sóng, show đạt hơn 30 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều màn trình diễn của Negav, Quang Hùng Master D, HIEUTHUHAI được quan tâm, hút vài triệu lượt xem mỗi video, vào bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành. Đa số tiết mục được phối khí bắt tai, dàn dựng hoành tráng. Một số bài hát như No far, no star, Hào quang được người xem khen giai điệu trẻ trung, hợp thời.

Show quy tụ 30 gương mặt trẻ, có ngoại hình sáng. Người lớn tuổi nhất là Isaac (sinh năm 1988), nhỏ nhất là Captain (sinh năm 2003). Ngoài khả năng hát, nhiều thí sinh biết hát, nhảy, sáng tác. Một số cái tên nổi bật gồm Anh Tú (quán quân The Masked Singer 2023), Quang Anh (quán quân The Voice Kids 2013), Đức Phúc (quán quân The Voice 2015), HIEUTHUHAI (top 8 King of Rap).

Phần đông thí sinh được chọn từ ba mùa Rap Việt, tên tuổi mới mẻ. Hải Đăng Doo vốn là TikToker nổi tiếng, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh từng thực tập ở công ty Hàn Quốc. Các thí sinh đều hút fan gen Z - phân khúc khán giả nhà sản xuất hướng đến.

HIEUTHUHAI trong tiết mục "Nỗi đau ngây dại". Ảnh: Vie

Ban tổ chức cho biết sử dụng 100% bài hát mới. Giám đốc âm nhạc JustaTee đưa bản demo cho các đội, sau đó họ sáng tạo thêm. Trong nhiều tiết mục, thí sinh tham gia sản xuất, sáng tác.

JustaTee hoạt động lâu năm trong giới hip hop, sáng lập LadyKillah, nhóm nhạc underground tiên phong những năm 2010. Nhạc sĩ làm giám khảo ba mùa Rap Việt, nâng đỡ nhiều gương mặt như tlinh, MCK, Obito. Anh nói muốn hướng đến âm nhạc hiện đại, thời thượng ở show mới.

Chương trình tạo bất ngờ qua các màn tương tác giữa thí sinh, khách mời. Hoa hậu Thùy Tiên múa trong phần thi của nhóm Đức Phúc, phát tối 22/6. Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm có mặt ở tập ghi hình cuộc sống sinh hoạt các thí sinh. Tập mở màn, ca sĩ Thái Lan nổi tiếng Nanon Korapat kết hợp cùng đội Isaac.

Tuy nhiên, show vướng nhiều ồn ào liên quan việc đạo nhái, trình diễn "gợi dục". Khi chương trình chưa lên sóng, nhiều khán giả cho rằng nhà sản xuất "lấy cắp" ý tưởng Anh trai vượt chông gai (Call Me By Fire) của Trung Quốc. Show nhạc gốc cũng quy tụ 30 thí sinh, chia nhóm và biểu diễn qua các vòng. Điểm khác biệt duy nhất là thí sinh show Anh trai vượt chông gai có độ tuổi trên 30, còn Anh trai say hi chủ yếu là các gương mặt dưới 30 tuổi. Call Me By Fire được một đơn vị sản xuất ở Việt Nam mua bản quyền, phát sóng cùng thời điểm với Anh trai say hi, khiến khán giả liên tục so sánh hai chương trình.

'Sóng vỗ bờ' - Anh trai say hi bị nghi đạo nhái Bài "Sóng vỗ bờ" (từ đầu đến 5:30) và bài "Chú cá voi hóa thân hòn đảo cô độc" trong "Chuang 2021". Video: Vie, WeTV

Show còn nhiều lần vướng nghi vấn đạo nhái thiết kế sân khấu, phục trang, vũ đạo. Cụ thể, tiết mục Sóng vỗ bờ (team Erik) có cách dàn dựng, trang phục, nhiều động tác vũ đạo giống Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc, phần thi trong Chuang 2021 (Trung Quốc).

Bài Nỗi đau ngây dại của đội HIEUTHUHAI cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng tiết mục Quasi una fantasia trong Road to Kingdom 2018 (Hàn Quốc). Cách dàn đội hình, các động tác kết hợp có nhiều nét tương đồng, nhất là chi tiết vũ công giữ chân để Đức Phúc ngả người ra trước, cầm hoa trên tay khi múa.

Bài 'Nỗi đau ngây dại' show 'Anh trai say hi' bị nghi đạo nhái Bài "Nỗi đau ngây dại" (từ đầu đến 4:38) và bài "Quasi una fantasia" trong show "Road to Kingdom". Động tác giống nhau nhất ở 0:58 và 5:28. Video: Vie, Mnet

Nhiều fan Kpop nhận xét trong bài Don't Care (nhóm Isaac), các ca sĩ dùng động tác đưa tay từ trên cao xuống, chuyển động hông theo nhịp, giống vũ đạo ca khúc Love Shot của nhóm nhạc Hàn EXO. Lightstick của khán giả ở trường quay cũng có hình dáng giống lightsitck của nhóm Kpop SEVENTEEN.

Vũ đạo trong ca khúc "Don't care". Ảnh: Vie

Động tác vũ đạo nổi tiếng của EXO trong bài "Love Shot". Ảnh: SM

Trong các tập gần đây, show lạm dụng màn trình diễn gợi cảm, điển hình là bài Love Sand (nhóm HIEUTHUHAI), có vũ đạo ẩn chứa chuyện quan hệ tình dục. Một số màn khác của nhóm Negav (bài Catch Me If You Can), nhóm Atus (bài 10/10) cũng có động tác được cho là nhạy cảm.

Nhiều người cho biết có thể chấp nhận ca từ các bài hát này, nhưng phần biểu diễn cần được gắn mác 18+, do đối tượng xem đa số là người trẻ. Trước góp ý về các tiết mục đạo nhái và dàn dựng phản cảm, đại diện nhà sản xuất nói tiếp nhận ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Chương trình ra mắt sau thành công của nhiều show âm nhạc thực tế, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm ngoái. Ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, các chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thu hút nhiều lượt xem, tạo cơn sốt từ vài năm trước.

Hà Thu