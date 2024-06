Lượt tiêm vaccine não mô cầu tăng

52 trung tâm tiêm chủng VNVC phía Bắc ghi nhận lượt tiêm ngừa não mô cầu ngày 17-23/6 tăng đến 200% so với nửa đầu tháng 6.

BS.CKI Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết thông tin trên, thêm rằng hơn 60% người đến tiêm là trẻ dưới 5 tuổi. Số lượt tiêm cao nhất tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ. Trong đó, VNVC Thái Nguyên và các trung tâm tại Hà Nội tăng 200% lượt tiêm vaccine não mô cầu ở trẻ em lẫn người lớn.

Bác sĩ Phương nhận định lượng người tiêm vaccine tăng tại khu vực miền Bắc đáng kể và đột biến, do tâm lý sợ nhiễm vi khuẩn sau khi Bắc Kạn ghi nhận chùm 7 ca bệnh nghi mắc não mô cầu. Ngoài trẻ nhỏ, nhiều gia đình tiêm cho tất cả thành viên, đặc biệt thanh thiếu niên và phụ nữ trước mang thai.

"Số người tiêm tăng thể hiện ý thức phòng bệnh bằng vaccine tốt hơn trước", bác sĩ Phương nhận xét.

Trẻ tiêm vaccine ngừa não mô cầu tại VNVC. Ảnh: Nhật Linh

Theo bác sĩ Phương, hiện có sáu nhóm huyết thanh não mô cầu thường gặp gồm A, B, C, X, Y, W-135. Vi khuẩn não mô cầu không hiếm gặp, tỷ lệ người mang khuẩn nhưng không có triệu chứng bệnh là 5-25%.

6 nhóm vi khuẩn trên gây bệnh viêm màng não và nhiễm trùng máu, tỷ lệ tử vong, di chứng cao. Trong đó, viêm màng não do não mô cầu có triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, dễ nhầm lẫn với bệnh hô hấp thông thường, khó phát hiện. Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong lên đến 50%. Dù được chữa trị, tỷ lệ để lại di chứng về thần kinh và vận động là 10-20%, tỷ lệ tử vong 8-15%.

Bệnh lây qua đường hô hấp, khả năng cao gây dịch. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, nguy cơ cao nhất là nhóm dưới 4 tuổi và 15-24 tuổi.

Vaccine là một trong những biện pháp chủ động, an toàn để phòng bệnh do não mô cầu. Hiện Việt Nam có ba loại vaccine, phòng năm nhóm huyết thanh gây bệnh gồm A, B, C, Y, W-135.

Bexsero ngừa vi khuẩn não mô cầu nhóm B, tiêm cho người từ 2 tháng đến 50 tuổi. Phác đồ cho trẻ từ 2 tháng đến 2 tuổi gồm hai mũi cơ bản và một mũi nhắc. Người 2-50 tuổi cần tiêm hai mũi.

VA-Mengoc-BC giúp phòng nhóm B, C với phác đồ hai mũi cách nhau tối thiểu 45 ngày. Loại này chỉ định cho người từ 6 tháng đến 45 tuổi.

Menactra phòng 4 nhóm A, C, Y, W-135, tiêm cho người từ 9 tháng đến 55 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 24 tháng tiêm hai mũi cơ bản, nhắc lại khi 15-55 tuổi. Người 2-55 tuổi tiêm một mũi cơ bản, mũi nhắc cách mũi đầu ít nhất 4 năm khi 15-55 tuổi.

Vaccine não mô cầu không giúp phòng ngừa chéo giữa các nhóm huyết thanh do đó cần tiêm đủ vaccine phòng 5 nhóm huyết thanh. Ngoài tiêm ngừa, bác sĩ Phương khuyến cáo không tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi nhiễm. Mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh họng miệng đúng cách, ăn uống đủ dưỡng chất và tăng vận động.

Ngoài ra, gia đình chú ý theo dõi con để phát hiện triệu chứng ban đầu của viêm màng não mô cầu. Nếu thấy trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, co giật, buồn nôn, không đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường, gia đình cần đưa ngay tới cơ sở y tế, tránh chờ đợi khiến bệnh diễn tiến nặng.

