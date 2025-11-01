Lũ tràn về vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, Hà Tĩnh mưa to, tập trung ở vùng đồng bằng ven biển phía nam. Lượng mưa phổ biến 400-900 mm, nhiều nơi vượt 900 mm như hồ Kim Sơn (xã Kỳ Lạc) 967 mm, hồ Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) 916 mm, hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc) 769 mm.

Nước hồ Kẻ Gỗ đạt 96% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác 94%, hồ Ngàn Trươi gần 68%. Do dung tích tăng nhanh, các hồ chứa lớn đồng loạt xả tràn. Hồ Kẻ Gỗ - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh, đang xả 550 m3/s.

Chiều tối 1/11, tại xã Cẩm Duệ, nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, ghi nhận 2.950 hộ dân bị ngập nhà, mọi ngả đường chia cắt.