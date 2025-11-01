Lũ tràn về vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, Hà Tĩnh mưa to, tập trung ở vùng đồng bằng ven biển phía nam. Lượng mưa phổ biến 400-900 mm, nhiều nơi vượt 900 mm như hồ Kim Sơn (xã Kỳ Lạc) 967 mm, hồ Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) 916 mm, hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc) 769 mm.
Nước hồ Kẻ Gỗ đạt 96% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác 94%, hồ Ngàn Trươi gần 68%. Do dung tích tăng nhanh, các hồ chứa lớn đồng loạt xả tràn. Hồ Kẻ Gỗ - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh, đang xả 550 m3/s.
Chiều tối 1/11, tại xã Cẩm Duệ, nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, ghi nhận 2.950 hộ dân bị ngập nhà, mọi ngả đường chia cắt.
Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Bình, giáp ranh xã Cẩm Duệ, ngập sâu hơn một mét.
Đầu giờ chiều, tại thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ, nước ngập đường hơn một mét, chính quyền chèo thuyền tới nhà các hộ dân đang bị ngập lụt để hỗ trợ người dân di chuyển lên nhà văn hóa, trường học gần đó tránh trú.
Một cụ già được cán bộ xã Cẩm Duệ cõng từ nhà tới trường học cách đó 900 m để tránh trú. Đến tối nay, xã Cẩm Duệ đã di dời được 720 người đến nơi an toàn.
Khi nước dâng cao gây ngập sân, tràn vào phòng, trường Mầm non Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ, đã đưa học sinh về nhà hoặc đi tránh trú.
Ở một số tuyến đường không bị ngập tại xã Cẩm Duệ, lực lượng chức năng đã huy động thuyền để đưa đồ ăn tiếp tế cho người dân vùng cô lập.
Ông Võ Tá Kỷ, Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ, cho biết tối nay mực nước giảm khoảng 0,2 m, tuy nhiên nếu trời vẫn mưa lớn thì khả năng sáng mai nước lại lên, gây ngập lụt diện rộng hơn.
Một số xã ở Hà Tĩnh xuất hiện sạt lở, chia cắt giao thông. Ảnh trên là đường tuần tra ven biển ở xã Cẩm Trung bị bùn đất tràn xuống, đã cấm phương tiện di chuyển trong hôm nay.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài kết hợp hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ khiến gần 4.300 hộ dân tại nhiều xã bị ngập, tập trung ở huyện Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh cũ.
Đức Hùng
