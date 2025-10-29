Lũ ở Huế và Đà Nẵng xuống chậm

Lũ trên sông Bồ đã xuống dưới báo động ba, tuy nhiên lũ sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn ở trên báo động ba trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay, Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay cục bộ có nơi trên 170 mm như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 193 mm, Trà Vân (Đà Nẵng) 174 mm, Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192 mm. So với hai hôm trước, lượng mưa đã giảm một nửa.

Tuyến đường Lý Thường Kiệt ở TP Huế biến thành sông, ngày 28/10. Ảnh: Võ Thạnh

Mưa giảm, song lũ sông Hương, sông Bồ (Huế) xuống chậm, sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) vẫn đang dao động ở mức cao và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên. Lúc 5h hôm nay, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) xuống dưới báo động ba 0,05 m sau khi tăng nhẹ lên trên báo động ba 0,28 m vào 16h hôm qua. Sông Hương tại Kim Long trên báo động ba 0,37 m, giảm 0,81 m.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) lúc 2h trên báo động ba 1,12 m, giảm 0,04 m so với 16h hôm qua; sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động ba 1,22 m, lên 0,11 m so với 20h hôm qua. Sông Trà Khúc trên báo động hai 0,35 m.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến đêm mai, Huế, Đà Nẵng mưa 120-250 mm, cục bộ trên 400 mm; nam Quảng Trị, phía đông Quảng Ngãi 80-180 mm, cục bộ trên 350 mm; Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị 70-140 mm, cục bộ 250 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Từ ngày 30/10, mưa lớn ở Huế - Quảng Ngãi sẽ giảm dần.

Do trời vẫn mưa, dự báo trong 24 giờ tới, lũ sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống chậm. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc sẽ xuống dưới mức báo động ba, sông Hương trạm Kim Long trên báo động ba. Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn dao động trên báo động ba khoảng 1,1-1,2 m; sông Trà Khúc tiếp tục lên báo động hai, ba.

Bản đồ các con sông và trạm đo mưa, đo lũ ở miền Trung. Đồ họa: Hoàng Khánh

Ảnh hưởng của tổ hợp hình thế thời tiết điển hình ở miền Trung, gồm không khí lạnh ở tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, kết hợp với gió đông ẩm ở độ cao 1.500-5.000 m, lượng mưa tại Huế, Đà Nẵng đã vượt giá trị lịch sử năm 1999.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 24/10 đến 7h hôm nay ở đỉnh Bạch Mã (Huế) 2.785 mm, Khe Tre (Huế) 1.484 mm, Hương Sơn (Huế) 1.270 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 999 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 903 mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 879 mm, thủy điện La Tó (Quảng Trị) 758 mm.

Do mưa lớn, lũ rút chậm, 32/40 xã phường ở Huế, 16/94 xã phường ở Đà Nẵng vẫn đang ngập 0,5-1,5 m, giảm 0,3-0,5 m so với sáng qua. Riêng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn ở Đà Nẵng vẫn lên do nước ở thượng nguồn đổ về.