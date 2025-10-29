Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại

Sau hơn một ngày rút được 0,3-1,4 m nước, từ trưa nay lũ sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Gia (TP Đà Nẵng) lại lên, làm gia tăng mức ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 15h hôm nay, lũ sông Bồ tại Phú Ốc trên báo động ba 0,47 m, tăng 0,91 m so với lúc 7h; sông Hương tại Kim Long trên báo động ba 0,83 m, tăng 0,67 m.

Lũ sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên báo động ba 1,15 m, tăng 0,24 m so với sáng nay; sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động ba 1,18 m. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) trên báo động ba 1,27 m, tức lên 1,18 m so với sáng cùng ngày.

Lũ hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn lên, đường phố ở đô thị Đà Nẵng biến thành sông sáng 29/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Lũ lên trở lại do thượng nguồn các sông đang mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h tại đỉnh Bạch Mã (Huế) 406 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 232 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 170 mm. Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm.

Dự báo từ nay đến sáng mai, Quảng Ngãi mưa 30-60 mm, cục bộ trên 100 mm. Từ nay đến 31/10, nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị mưa 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa lớn tại các khu vực này có dấu hiệu giảm dần từ chiều mai.

Do mưa lớn, lũ các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc tiếp tục lên trên báo động ba 0,4-1,8 m. Riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương lũ lịch sử năm 1964 (5,48 m).

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ, sông Hương xuống dần ở mức báo động ba đến trên báo động ba 0,8 m; sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới báo động ba; sông Vu Gia - Thu Bồn duy trì trên báo động ba 1-1,2 m.

Trước đó ngày 27/10, lũ sông Bồ tại Phú Ốc đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m. Lũ sông Hương tại Kim Long thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,76 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa thấp hơn mức lũ năm 2009 là 0,59 m, Thu Bồn tại Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05 m và thấp hơn lũ năm 1964 là 0,14 m.

32/40 xã, phường ở TP Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng đã bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m, một số nơi như Nông Sơn tới 4 m. 10 người đã chết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Gia Chính