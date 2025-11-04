Lũ miền Trung đang xuống, còn gần 80.000 nhà ngập

Sáng nay, lũ các sông ở Huế, Đà Nẵng rút khoảng 0,8-1,7 m, sông ở Quảng Trị giảm 0,3 m so với hôm qua, diện ngập lụt còn gần 80.000 nhà.

Đêm qua, miền Trung mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi cao hơn nhưng cũng ở mức nhỏ như Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 49 mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 45 mm, Nam Trà My (Đà Nẵng) 79 mm, Hòa Vinh (Đăk Lăk) 32 mm.

Phố cổ Hội An trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h hôm nay, mực nước sông Hương tại Kim Long (Huế) dưới báo động ba 0,57 m, so với lúc đạt đỉnh 13h hôm qua đã giảm 1,54 m. Sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động ba 0,58 m, giảm 1,39 m so với thời điểm vượt lũ lịch sử lúc 13h hôm qua.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) dưới báo động hai 0,05 m, giảm 1,82 m so với 9h hôm qua. Sông Thu Bồn tại Hội An trên báo động hai 0,3 m, giảm 0,76 m so với 20h hôm qua.

Riêng lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Trị) sau khi đạt đỉnh 3,47 m lúc 23h hôm qua thì xuống chậm, lúc 8h hôm nay còn 3,39 m, trên báo động ba 0,69 m.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, Bồ, Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống quanh ngưỡng báo động hai. Ngập lụt duy trì tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực này.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng nay, mưa lũ ở miền Trung đã làm 40 người chết, trong đó Huế 15 người, Đà Nẵng 14, Quảng Trị 7, Lâm Đồng và 6 người mất tích, 76 người bị thương.

Lũ, sạt lở cũng đã khiến 104 nhà sập, 453 nhà hư hại. Hiện còn hơn 79.800 nhà bị ngập, trong đó Huế nhiều nhất với hơn 54.600 nhà, Đà Nẵng 16.000, Quảng Trị 5.100 và Hà Tĩnh 4.000.

Gần 11.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, hơn 68.500 con gia súc, gia cầm bị chết. Hơn 163.000 khách hàng vẫn đang mất điện. Hiện còn 46 vị trí trên các tuyến quốc lộ ách tắc như đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đường Trường Sơn Đông...

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua TP Huế, lúc 18h hôm qua, khi lũ sông Hương xuống khoảng một mét so với buổi sáng, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã di dời hai đoàn tàu chở hàng khỏi cầu Bạch Hổ và Dã Viên. Hai đoàn tàu trấn giữ trên cầu lúc 14h hôm qua nhằm ngăn nguy cơ cầu bị lũ cuốn trôi.

Gia Chính