Lữ Lương Vỹ 'lão hóa ngược' khác hẳn tỷ phú công nghệ Bryan Johnson

Từ khí công, đậu nành lông đến ánh sáng đỏ, huyết tương - hai con đường khác nhau cùng hướng đến 'chống già'.

"Lữ Lương Vỹ đại diện cho Đông phương truyền thống, nhấn mạnh tự kỷ luật, hài hòa, sống thuận theo tự nhiên.

Bryan Johnson đại diện cho Tây phương hiện đại, tin rằng khoa học có thể tái cấu trúc sự sống, thậm chí 'chiến thắng' thời gian.

Một bên giữ gìn sự sống như một ân trạch, bên kia tái lập sự sống như một sản phẩm công nghệ.

Johnson cố gắng đo lường và kiểm soát từng cơ quan - một cách tiếp cận mang tính cơ giới, thiếu linh hồn. Lữ Lương Vỹ lại coi việc trẻ trung là kết quả của tinh thần an hòa, của niềm vui và sự tôn trọng thân thể như món quà của Đấng Tạo hóa.

Tóm lại, cả hai nhân vật đều hướng đến một điều - chậm lại bước đi của thời gian. Nhưng con đường của Lữ Lương Vỹ đi vào bên trong (tự nhiên, tĩnh tâm, kỷ luật), còn con đường của Bryan Johnson đi ra bên ngoài (công nghệ, dữ liệu, can thiệp). Một bên nuôi dưỡng sự sống, một bên thử "lập trình lại" sự sống. Và chỉ có sự sống được nuôi dưỡng bằng tình yêu, tiết độ và đức tin - mới là sự trẻ trung thật sự".

Độc giả nickname Đổi Mới đưa ra nhận định của mình như trên, sau bài viết Tuổi 70, sao 'Bến Thượng Hải' lão hóa ngược nhờ chế độ ăn nghiêm ngặt. Theo đó, Diễn viên Hong Kong Lữ Lương Vỹ không chỉ được biết đến qua những vai diễn nổi tiếng mà còn gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung.

Ở tuổi 70, nhờ chế độ ăn nghiêm ngặt với đậu nành lông, mộc nhĩ và chăm chỉ tập khí công, Lữ Lương Vỹ "lão hóa ngược", duy trì cơ thể như người 39 tuổi.

Một chuyên gia dinh dưỡng nhận định Lữ Lương Vỹ vốn có thể hình vạm vỡ từ trẻ nên tốc độ lão hóa chậm hơn. Những người duy trì khối cơ tốt thường giữ được vóc dáng rắn chắc khi lớn tuổi. Bà nhấn mạnh, duy trì khối lượng cơ bắp là chìa khóa cho ngoại hình trẻ lâu. Ngược lại, người thừa mỡ khi giảm cân dễ bị chùng nhão da.

Trong khi đó, ở Mỹ, tỷ phú công nghệ Bryan Johnson khởi đầu mỗi ngày bằng một quy trình 17 bước được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp giữa khoa học và kỷ luật thép, với khát vọng sống trăm tuổi.

Trong khi người khác đang pha cà phê, Johnson đã đi sâu vào việc tối ưu hóa cơ thể ở cấp độ vi mô: từ việc dùng huyết thanh và sản phẩm chăm sóc da đầu được cá nhân hóa, đội mũ trị liệu bằng ánh sáng đỏ để kích thích tuần hoàn máu, cho đến việc tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao mô phỏng bình minh để đồng bộ hóa nhịp sinh học. Ông thậm chí còn đo cả nhiệt độ bên trong tai, một trong nhiều chỉ số dùng để theo dõi trạng thái cơ thể. Để trẻ hóa độ tuổi sinh học, Bryan Johnson, 45 tuổi, truyền huyết tương trong máu của con trai vào cơ thể mình.

Độc giả Mỹ Mỹ nêu câu hỏi: "Vậy chúng ta hãy xem máy móc khoa học hiện đại phương Tây hay dưỡng sinh theo triết lý cân bằng phương Đông sẽ chiến thắng cuộc chiến chống lão hóa? Điều mà tôi thấy đầu tiên là phương Đông giản dị hơn, lối sống ai cũng làm theo được".

Hữu Nghị tổng hợp