Quy trình buổi sáng để 'trường sinh bất lão' của tỷ phú công nghệ

MỹBryan Johnson khởi đầu mỗi ngày bằng một quy trình 17 bước được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp giữa khoa học và kỷ luật thép, với khát vọng sống trăm tuổi.

Trong khi hầu hết mọi người thức dậy với một tách cà phê, lướt nhanh điện thoại hay dùng bữa sáng vội vã, tỷ phú công nghệ, người tự mệnh danh là "hacker sinh học" Bryan Johnson, chào ngày mới với một tham vọng lớn hơn nhiều: làm chậm, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa. Toàn bộ quy trình buổi sáng của ông là sự giao thoa giữa khoa học tân tiến, các phương pháp dưỡng sinh cổ xưa và một hệ thống giám sát cơ thể nghiêm ngặt, Times of India nhận định.

Hành trình của ông bắt đầu chính xác lúc 4h30, tuyệt đối không có chỗ cho nút trì hoãn báo thức. Kỷ luật này là nguyên tắc bất di bất dịch, nhằm đánh thức cơ thể vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Việc đầu tiên ông làm là bước lên một chiếc cân chuyên dụng để đo lường không chỉ cân nặng, mà còn cả các chỉ số về mỡ, cơ, xương và lượng nước. Dữ liệu chính là kim chỉ nam cho mọi quyết định của ông sau đó.

Trong khi người khác đang pha cà phê, Johnson đã đi sâu vào việc tối ưu hóa cơ thể ở cấp độ vi mô: từ việc dùng huyết thanh và sản phẩm chăm sóc da đầu được cá nhân hóa, đội mũ trị liệu bằng ánh sáng đỏ để kích thích tuần hoàn máu, cho đến việc tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao mô phỏng bình minh để đồng bộ hóa nhịp sinh học. Ông thậm chí còn đo cả nhiệt độ bên trong tai, một trong nhiều chỉ số dùng để theo dõi trạng thái cơ thể.

Sau các liệu pháp ánh sáng là một ly nước khoáng tinh khiết cùng tổ hợp vi chất được đong đếm chính xác, thường bao gồm vitamin, chất chống oxy hóa và thảo dược adaptogen như sâm Ấn Độ (ashwagandha) và rễ vàng (rhodiola) để tăng sức chống chịu của cơ thể trước căng thẳng.

Bữa sáng của ông là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và có tính kháng viêm cao như quả mọng, protein, collagen và dầu ô liu. Không chỉ những gì nạp vào cơ thể, ngay cả không khí cũng được tỷ phú kiểm soát bằng các cảm biến để đảm bảo môi trường sống luôn "trong sạch", giảm thiểu các tác nhân gây hại vô hình.

Đỉnh cao của buổi sáng là bài tập thể chất được thiết kế riêng để hệ tim mạch, cơ bắp và toàn bộ cơ thể được vận hành tối ưu. Sau buổi tập, ông luân phiên xông hơi nóng và ngâm mình trong nước đá. Liệu pháp sốc nhiệt này nhằm kích hoạt cơ chế hormesis, một dạng phản ứng tự bảo vệ của cơ thể khi đối mặt với tác nhân gây hại ở mức độ thấp, từ đó giúp tăng cường sức chống chịu.

Tỷ phú công nghệ Bryan Johnson. Ảnh: Joinhampton

Người đàn ông tiếp tục các liệu pháp chuyên sâu hơn như chiếu đèn hồng ngoại và dùng sóng xung kích cho các khớp để tăng tuần hoàn máu và đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Đến giữa buổi sáng, ông dùng một bữa ăn hoàn toàn từ thực vật, chủ yếu là rau củ và các loại đậu.

Công đoạn đặc biệt nhất trong ngày là khi ông bước vào một buồng tăng áp để hít thở oxy tinh khiết trong 90 phút, một liệu pháp gọi là HBOT. Mục tiêu của nó là tăng cường sức khỏe não bộ và hệ vi sinh vật.

Tới 11h30, ông dùng bữa ăn cuối cùng trong ngày, sau đó sẽ nhịn hoàn toàn cho đến sáng hôm sau.

Bryan Johnson, 48 tuổi, nhà sáng lập công ty Braintree, người được biết đến rộng rãi với nỗ lực đảo ngược quá trình lão hóa thông qua một chế độ sinh hoạt và y tế cực kỳ nghiêm ngặt mang tên "Project Blueprint". Nhiều chuyên gia y tế cho rằng Johnson đang chi hàng triệu USD cho những liệu pháp có lợi ích chưa được khoa học chứng minh đầy đủ (chẳng hạn như liệu pháp oxy buồng tăng áp HBOT hay nhiều loại vi chất bổ sung). Họ lập luận rằng việc ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, và ăn uống lành mạnh (những yếu tố cốt lõi trong quy trình của ông) là đủ để đạt được 80-90% lợi ích sức khỏe, khiến các bước phức tạp và tốn kém còn lại trở nên không cần thiết.

Bình Minh (Theo Times of India)