Tuổi 70, sao 'Bến Thượng Hải' lão hóa ngược nhờ chế độ ăn nghiêm ngặt

Trung QuốcNhờ chế độ ăn nghiêm ngặt với đậu nành lông, mộc nhĩ và chăm chỉ tập khí công, Lữ Lương Vỹ "lão hóa ngược", duy trì cơ thể như người 39 tuổi.

Diễn viên Hong Kong Lữ Lương Vỹ không chỉ được biết đến qua những vai diễn nổi tiếng mà còn gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung. Ở tuổi 70, ông vẫn giữ vóc dáng cân đối và gương mặt rạng rỡ. Gần đây, Lữ Lương Vỹ chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu kết quả kiểm tra y tế mới nhất. Dù chứng minh thư ghi 70 tuổi, xét nghiệm methyl hóa DNAcho thấy tuổi sinh học của ông chỉ 39,9.

Tuổi sinh học là khái niệm phản ánh mức độ lão hóa của cơ thể, cho biết một người thực chất trẻ hay già hơn so với tuổi thật. Chỉ số này được xác định bằng xét nghiệm mẫu máu, nước bọt hoặc nước tiểu để phân tích sự thay đổi trong tế bào.

Tài tử tiết lộ bí quyết duy trì sự trẻ trung đến từ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt. Ông chủ yếu ăn rau, bữa sáng thường có khoai mỡ, khoai lang và việt quất. Các bữa khác là cà tím, súp lơ, trứng xào cà chua. Bữa tối thường nhẹ nhàng với mộc nhĩ, đậu nành lông và ngô luộc.

Lữ Lương Vỹ có cách chế biến đậu nành lông đặc biệt để giữ chất dinh dưỡng. Ông giải thích luộc sẽ làm mất chất, thêm muối sau khi luộc lại quá mặn. Vì vậy, nam diễn viên thường áp chảo hai mặt, thêm chút muối khi đậu chín rồi nướng thêm một lúc.

Về luyện tập, Lữ Lương Vỹ tin rằng "đôi chân là nơi lão hóa đầu tiên", nên đặc biệt chú trọng phần thân dưới. Ông tập squat thường xuyên để tăng sức mạnh cơ đùi, cơ mông. Mỗi buổi chiều, thay vì ngủ trưa, ông luyện khí công, đi bộ đường dài hoặc tập thể dục nhẹ.

Tài tử Lữ Lương Vỹ. Ảnh: Sohu

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Tú Văn nhận định Lữ Lương Vỹ vốn có thể hình vạm vỡ từ trẻ nên tốc độ lão hóa chậm hơn. Những người duy trì khối cơ tốt thường giữ được vóc dáng rắn chắc khi lớn tuổi. Bà nhấn mạnh, duy trì khối lượng cơ bắp là chìa khóa cho ngoại hình trẻ lâu. Ngược lại, người thừa mỡ khi giảm cân dễ bị chùng nhão da.

Bà khuyến nghị nên bắt đầu tập tạ từ tuổi 50 để giữ vẻ ngoài săn chắc. Theo bà, nhiều người châu Á bước vào tuổi hưu có xu hướng ít vận động vì sợ kiệt sức, nhưng thực tế sự thoái hóa sau tuổi 65 gần như không thể đảo ngược. Thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, người cao tuổi nên duy trì vận động vừa sức.

Một động tác squat chuẩn kỹ thuật có tác dụng tương đương leo 10 bậc thang, giúp tăng sức mạnh cơ đầu đùi và cơ mông. Với phụ nữ, cơ mông khỏe còn giúp ngăn ngừa thoái hóa khớp gối. Chuyên gia khuyên nên tập squat đúng tư thế dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Về dinh dưỡng, bà Tú Văn gợi ý người trẻ nên ăn rau sống, rau củ mọc dưới đất để bổ sung chất chống oxy hóa và khoáng chất. Người lớn tuổi nên ưu tiên trái cây, rau lá xanh, hạn chế rau củ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

Theo bà, những bài tập nhẹ vào buổi chiều như khí công hoặc yoga rất phù hợp với người cao tuổi, vì da mỏng và dễ tổn thương khi tiếp xúc nắng. Những hình thức luyện tập này giúp hạn chế chấn thương và giảm áp lực lên tim, thay cho các bài aerobic cường độ cao.

Bàn thêm về đậu nành lông, chuyên gia cho biết lớp màng ngoài hạt chứa saponin, chất có thể gây đầy hơi, nhất là ở người già. Việc luộc đậu khiến nhiều saponin được giải phóng hơn. Nếu lo ngại, có thể bóc bỏ lớp màng trước khi nấu. Bà khuyên không nên ăn quá một bát đậu nành lông mỗi bữa. Dù nhiều người tin rằng nướng hay chiên đậu ngon hơn, bà cho rằng luộc ở 100°C vẫn là cách giữ lại dinh dưỡng tối ưu, an toàn cho hệ tiêu hóa.

Lữ Lương Vỹ sinh ở Sài Gòn năm 1956, có cha là người Hoa sang Việt Nam từ thập niên 1940. Năm 1967, Lữ Lương Vỹ tới Hong Kong định cư, 10 năm sau gia nhập đài TVB. Ông nổi tiếng với các phim Bến Thượng Hải, Tuyết sơn phi hồ, Tân Bao Thanh Thiên, Thư kiếm ân cừu lục.

Bình Minh (Theo TVBS)