Lũ dâng trong đêm ở phố cổ Hội An

Tối 26/10, nước lũ tại phường Hội An dâng nhanh. Buổi chiều, nước tràn lên đường Bạch Đằng, chỗ ngập sâu khoảng 0,5 m, đến 24h đã dâng lên 1m, lan sang đường Nguyễn Phúc Chu bên kia sông Hoài. Dù phố ngập, nhiều du khách vẫn đi dạo trên vỉa hè, ngắm phố cổ trong nước lũ.
Nước lũ bắt đầu dâng ở cuối đường Bạch Đằng, đoạn gần chùa Cầu - biểu tượng Hội An. Đây là điểm cao nhất của bờ đông sông Hoài.
Nhiều du khách đến phố cổ Hội An đội nón lá, mặc áo mưa và mua hoa đăng thả xuống sông Hoài ngay trong đêm mưa lũ.
Thả hoa đăng trên sông Hoài là trải nghiệm văn hóa tâm linh dành cho du khách, giúp họ gửi gắm ước nguyện bình an và hạnh phúc.
Người dân phố cổ đã quen chạy lũ nên nhiều nhà dân và hộ kinh doanh chủ động di chuyển đồ đạc lên cao từ trưa cùng ngày.
Trên đường Bạch Đằng (bên phải), đoạn từ khu vực hô hát bài chòi về nút giao Lê Lợi, có nơi ngập sâu 0,8 m. Hàng quán đóng cửa, tắt điện.
Trong khi đó, một số người vân lái thuyền du lịch lên đường Bạch Đằng đón khách. Thời điểm này, chưa có cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Đến hơn 19h, nước lũ mấp mé cầu An Hội bắc qua sông Hoài. Cảnh sát giao thông đã giao thông, nhắc nhở người dân không di chuyển phương tiện qua những khu vực đang ngập để đảm bảo an toàn.
Nhà chức trách đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân và du khách cảnh giác, tránh đi qua khu vực ngập sâu.
Dù trời mưa và nước lũ ngày một dâng cao, nhưng nhiều tuyến phố ở Hội An vẫn khá đông du khách qua lại.
Nhộn nhịp nhất là chợ đêm Nguyễn Hoàng. Du khách chủ yếu trải nghiệm lội nước lụt, ngắm cảnh phố cổ về đêm.
Phố cổ Hội An lúc 21h, nước lũ sông Hoài tiếp tục dâng cao.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do tác động của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ tối 26 đến tối 28/10, TP Đà Nẵng tiếp tục mưa 200-400 mm ở đồng bằng, 250-450 mm ở vùng núi tây nam và 150-350 mm ở tây bắc, có nơi vượt 500-600 mm.
Các sông sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn có thể lên trên báo động 3; sông Hàn, sông Tam Kỳ trên báo động 2.
Nguyễn Đông
Ảnh: Cường Art