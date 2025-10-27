Lũ cuốn trôi cầu, nhấn chìm nhiều nhà từ Huế đến Quảng Ngãi

Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hiếu
Chiều 27/10, Huế mưa to, lũ các sông Hương, sông Bồ lên nhanh, gây ngập ở 32/40 xã, phường, nơi sâu nhất 1,5 m; đường sắt, đường bộ qua thành phố tê liệt.
Nước lũ nhấn chìm nhiều xe máy của cư dân ở khu chung cư Vicoland ở phường Vỹ Dạ, đô thị An Vân Dương. Đây là một những vùng trũng của TP Huế, nơi thường ngập sâu khi mưa lớn, lũ về. Ảnh: Vạn An
Nước lũ dâng cao gần một mét ở phường Vỹ Dạ. Ảnh: Võ Thạnh
Đường Điện Biên Phủ ở trung tâm TP Huế ngập 30-50 cm khi sông Hương vượt báo động 3, nhiều xe chết máy. Ảnh: Võ Thạnh
Lực lượng chức năng di dời người già khỏi điểm ngập trên đường Chi Lăng. Ảnh: Võ Thạnh
Sản phụ Hồ Hoàng Thi (mặc áo mưa đen) ở phường An Cựu mới sinh con 7 ngày tuổi. Nước tràn vào nhà 0,8 m, chị không có phương tiện di chuyển, được CSGT hỗ trợ đưa lên vùng cao. Ảnh: Vạn An
Lực lượng chức năng xã Lộc An di dời cụ bà cao tuổi khi nhà bị ngập gần một mét. Ảnh: Vạn An
Tại xã Khe Tre, lũ quét đã cuốn trôi mố cầu Leno dẫn vào thôn 1 khiến hàng trăm hộ dân tại ba thôn bị chia cắt. Ảnh: Vạn An
Lực lượng chức năng dùng máy xúc đắp đất, ngăn sạt lở, lũ quét ở xã Khe Tre. Ảnh: Vạn An
Dòng lũ bùn đỏ tràn qua một cây cầu nhỏ ở Sơn Hạ, xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, người dân không thể đi lại.
Mưa lớn trong hai ngày 26 và 27/10, hàng loạt cây cầu nhỏ và cầu tràn bên sông Rin, sông Trà Bồng bị nước lũ tràn qua. Chỉ riêng xã Sơn Hạ có 7 điểm ngập, khiến hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Ảnh: Thạch Thảo
Cách đó khoảng 20 km, cầu Sông Rin cũ ở xã Sơn Hà ngập 0,7 m. Cầu dài 150 m, nối trung tâm huyện Sơn Hà cũ với các xã miền núi Quảng Ngãi. Dù có cầu mới cách 800 m, nhiều người vẫn đi qua đây.
Ngoài cầu Sông Rin, nhiều khu vực giáp ranh miền núi và đồng bằng Quảng Ngãi cũng ngập. Cầu tràn Thạch Nham ngập hơn 1,6 m, cầu máng Hành Minh - Hành Nhân ngập 0,5 m. Trên sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng, nhiều cầu tràn bị ngập, lực lượng chức năng đã chốt chặn, hướng dẫn giao thông. Ảnh: Duy Cảm
Đường ở thôn Trà Xuông, xã Tây Trà bị sụt lún dài 4 m, với chiều rộng bằng nửa mặt đường. Vị trí lún tạo thành hố sâu 4 m tiếp tục bị dòng nước lũ dội xuống. Thống kê của tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 27/10, toàn tỉnh có 30 vị trí sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Phạm Linh
Nhóm người băng qua điểm sạt lở trên đèo Lò Xo tiếp tế cho người mắc kẹt hai ngày qua, do ôtô không thể di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn phía tây Quảng Ngãi. Trước đó, nhiều xe phải dừng lại, nối dài vì sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plô và Đăk Pek.
Ngoài quốc lộ 14, hàng chục tuyến đường miền núi Quảng Ngãi cũng sạt lở, đất đá tràn xuống gây ách tắc giao thông. Ảnh: Thạch Thảo
Nhóm phóng viên