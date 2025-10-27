Lũ cuốn trôi cầu, nhấn chìm nhiều nhà từ Huế đến Quảng Ngãi

Dòng lũ bùn đỏ tràn qua một cây cầu nhỏ ở Sơn Hạ, xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, người dân không thể đi lại.

Mưa lớn trong hai ngày 26 và 27/10, hàng loạt cây cầu nhỏ và cầu tràn bên sông Rin, sông Trà Bồng bị nước lũ tràn qua. Chỉ riêng xã Sơn Hạ có 7 điểm ngập, khiến hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Ảnh: Thạch Thảo